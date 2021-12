Das TBSI hat eine mehrdimensionale intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle für intelligente Handschuhe entwickelt, die auf triboelektrischen Nanogenerator-Sensoren basiert

Informationen zur Einrichtung:

Das Tsinghua-Berkeley Shenzhen Institute (TBSI) ist eine gemeinsame Einrichtung der Tsinghua University und der University of California, Berkeley, mit Unterstützung der Stadtverwaltung von Shenzhen. Insbesondere bietet der vollständig englischsprachige Studiengang ‚Data Science and Information Technology' einen doppelten Abschluss für das Masterprogramm. Nach Abschluss der Studienanforderungen der TBSI und der UC Berkeley können die Studierenden einen Doppelabschluss erwerben: Master of Science an der Tsinghua-Universität und Master of Engineering an der University of California, Berkeley.

Wie kann man sich bewerben?

THU Online-Bewerbungssystem http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/ Wählen Sie „Tsinghua Shenzhen International Graduate School" Wählen Sie das Programm „Data Science and Information Technology".

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/en/2021/1006/c1402a29709/page.htm

Kontakt:

Tsinghua-Berkeley Shenzhen Institute

Tel.: 86-755-86564625

E-Mail: [email protected]

