Das von der Kritik gefeierte 56 Leonard wird zum Top-Gebäude des Jahrzehnts ernannt

In einer beispiellosen Zusammenarbeit zwischen dem Künstler und Architekten ist dieser ikonische Turm nahtlos in eine speziell in Auftrag gegebene, 40 Tonnen schwere, 15 m lange und 6 m hohe ballonähnliche Edelstahlskulptur integriert, die das Gebäude abstützt und an der Basis zerdrückt wird. Sie ist das Werk des international gefeierten und mit dem Turner-Preis ausgezeichneten Künstlers Anish Kapoor. Diese monumentale Spiegelskulptur ist Kapoors erstes dauerhaftes öffentliches Kunstwerk in New York City.

56 Leonard, das kürzlich als Schauplatz für die Januar-2020-Ausgabe des Magazins Vogue mit Cardi B diente, bietet ein letztes Penthouse zum Verkauf an. In einer Höhe von mehr als 213 Metern wird das Penthouse 57 - eine 488 m2 große Eigentumswohnung mit 4 Schlafzimmern, 4,5 Bädern und 164 m2 Wohnfläche im Freien, die auf drei Terrassen und Balkone verteilt ist, für 24,5 Millionen USD angeboten. Die Corcoran Sunshine Marketing Group ist der exklusive Marketing- und Salesagent für das Gebäude.

