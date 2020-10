Daszyńska-Muzyczka, BGK: A região europeia dos Three Seas é uma das regiões de crescimento mais rápido no mundo

VARSÓVIA, Polônia, 21 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A região dos Three Seas é uma das regiões de crescimento mais rápido no mundo e o Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF) é o seu veículo de investimento para financiamento de longo prazo de projetos de infraestrutura - disse Beata Daszyńska-Muzyczka, presidente do Supervisory Board do 3SIIF e do Polish Development Bank BGK durante a conferência do Three Seasem em Talín (Estônia).

Estabelecemos um objetivo claro para o Fundo - desenvolver investimentos de infraestrutura transfronteiriça na região. A lacuna de infraestrutura para igualar a qualidade da infraestrutura da Europa Ocidental é de quase EUR 600 bilhões. O Fundo tem como meta três setores principais - infraestrutura de energia, de transportes e digital. Conexões melhoradas entre nossos 11 países são importantes para promover o crescimento econômico" – disse Daszyńska-Muzyczka.

Para alcançar as metas ambiciosas, o BGK, em cooperação com todos os bancos de desenvolvimento na região, iniciou um fundo de investimento internacional - o Three Seas Initiative Investment Fund. "Graças à excelente colaboração e relacionamentos entre bancos e instituições promocionais na região, construímos a base para o fundo – sua moldura legal e estratégia" – acrescentou Daszyńska-Muzyczka. Junto com governos locais como investidores fundamentais, o Fundo pretende estimular o capital privado na região, em uma base comercial.

O ato de constituição do Fundo foi assinado sob a lei de Luxemburgo, em maio de 2019, pelo Polish Development Bank BGK e pelo Eximbank romeno. Em 2020, se juntaram a eles o governo da Estônia e a instituição de desenvolvimento letã, a Altum. O Fundo está agora em pleno funcionamento com um comitê de investimento independente.

Os principais patrocinadores analisaram o mercado e escolheram um consultor profissional de investimento em infraestrutura com reputação comprovada - o Amber Infrastructure Group. O Amber é responsável pela gestão do projeto, captação de recursos e constituição do Fundo.

"Estamos muito satisfeitos, pois durante a Conferência de Talín, dotações adicionais ao Fundo foram anunciadas pela Hungria, Eslovênia, Bulgária, Lituânia, Croácia, pela US International Development Finance Corporation e o consultor de investimentos do Fundo, o Amber Infrastructure Group. A Polônia, por meio do BGK, também estava muito satisfeita ao anunciar que aumentou seu investimento no Fundo. O Fundo está aberto a instituições financeiras internacionais, bem como para investidores institucionais privados no mundo todo. Esta é uma iniciativa comercial e orientada ao mercado" – disse Daszyńska-Muzyczka.

