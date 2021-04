Data Lake é o tema da 11ª Open Class da Huawei

SÃO PAULO, 27 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Huawei, líder mundial em Tecnologia de Comunicação e Informação (TIC), apresenta a décima primeira edição da série Huawei Open Class abordando o Data Lake, tecnologia cada vez mais presente com o avanço exponencial do armazenamento e processamento de dados por todas as organizações. O curso será realizado na quinta-feira, 29 de abril às 18h30 e será transmitido gratuitamente pelo canal da Huawei Brasil no YouTube.

A Open Class irá esclarecer as principais características dos Data Lakes, além das oportunidades que a análise refinada de dados massivos pode trazer para as empresas aliada aos serviços em nuvem. A evolução do Data Lake, sua implementação, profissionais de dados e os desafios das organizações na gestão de dados e informações como ativos da nova economia também serão tratados durante a aula.

Na Huawei há mais de um ano, Romulo Oliveira, Arquiteto de Soluções de Cloud, irá ministrar o curso. Pós-graduado em Big Data pela FIA, ele destaca que "o gerenciamento e a análise massiva de dados crescem em importância e criticidade dentro das empresas, que sem o devido projeto de implementação e gestão podem perder muitas oportunidades de negócio e ainda aplicar uma solução inadequada à necessidade atual e futura, visto que a coleta e processamento de dados crescem em progressão geométrica".

Serviço

Evento: Open Class da Huawei – Cloud Data Lake

Data: Quinta-feira, 29 de abril de 2021

Horário: 18h30

Link: https://www.youtube.com/watch?v=inOh_W1ozPY

FONTE Huawei

SOURCE Huawei