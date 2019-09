Data Science Pioneers -dokumenttielokuva saapuu valkokankaille

Elokuva käsittelee ylistetyn datatieteilijän nousua yhdeksi vuosisadan seksikkäimmistä ammateista ja sitä, miten tämä hehkutus on muovannut maailman tekoälyn suhteen kunnianhimoisten organisaatioiden odotuksia – niin hyvässä kuin pahassakin Data Science Pioneers -elokuvassa todelliset datatieteilijät antavat tehtävälleen kontekstin, kertovat miksi he pitävät työstään sekä pohtivat tulevaisuuden huolia ja haasteita.

"Se, että on tehty tällainen elokuva, joka kuvaa datatieteilijöitä ja on tarkoitettu datatieteilijöille, mutta toisaalta myös kelle tahansa, joka haluaa oppia ja olla osa datan ja tekoälyn seuraavaa lukua – se on todella hienoa", sanoo vanhempana tutkijana Nokia Bell Labsissa työskentelevä Luca Maria Aiello. "Katsellessani Data Science Pioneersia en voinut olla ajattelematta, miten se auttaa ihmisiä ympäri maailmaa verkostoitumaan eettisempien, kestävämpien ja inhimillisempien tekoälyratkaisujen kehittämiseksi."

Dataiku ryhtyi tekemään Data Science Pioneersia todeksi nähtyään yli 250 asiakkaansa keskuudessa toistuvasti samat väärinkäsitykset, joita usein syntyy, kun yhdistetään datan kanssa päivittäin työskentelevät datatieteilijät sekä johtajat tai liiketoiminnan muut osa-alueet, joilla on omat näkemyksensä siitä, mitä datatieteen (ja lopulta myös tekoälyn) pitäisi olla tai miltä sen tulisi näyttää.

"Teimme tämän elokuvan innostaaksemme ja ilahduttaaksemme datatieteilijöitä, jotka toivottavasti näkevät elokuvassamme omia kamppailujaan ja voittojaan, mutta myös niitä katsojia, jotka eivät tunne tai ymmärrä datatieteilijän maailmaa", sanoo Dataikun toimitusjohtaja Florian Douetteau. "Datatieteilijä ei ole vain yhden tyyppinen henkilö, jolla on aina sama koulutustausta ja joka työskentelee aina norsunluutornissaan spesifien ongelmien parissa. Me Dataikulla uskomme, että maailmanlaajuinen läpinäkyvyys ja ymmärrys siitä, keitä datatieteilijät todella ovat, mitä he tekevät ja millainen rooli heillä tulevaisuudessa on, auttavat ohjaamaan tekoälyn vallankumousta positiiviseen ja tuottavaan suuntaan.

Dataiku järjestää useita ensi-iltatilaisuuksia ympäri maailmaa ja tuo elokuvan maailman suurkaupunkeihin, kuten New Yorkiin, Lontooseen, Amsterdamiin, Sydneyyn ja Pariisiin. Lisäksi yhtiöiden tiloissa järjestetään yksityisnäytöksiä koko yhtiölle tai datatiedetiimeille.

Jos haluat katsoa trailerin, saada lehdistömateriaaleja, järjestää näytöksen, päästä ensi-iltaan tai lukea lisätietoa elokuvasta, käy osoitteessa https://www.datascience.movie/.

Tietoa Dataikusta

Dataiku on keskitetty data-alusta, joka demokraattistaa datatieteiden, koneoppimisen ja tekoälyn käytön liiketoiminnassa. Dataikun avulla yritykset voivat edetä datankäsittelymatkallaan datan valmistelusta merkitykselliseen analytiikkaan ja yritystekoälyyn. Dataiku tarjoaa yhteisen alustan data-asiantuntijoille ja -tutkijoille, parhaiden käytäntöjen valikoiman, oikotiet koneoppimiseen sekä tekoälyn käyttöönottoon ja hallintaan, sekä keskitetyn, hallitun ympäristön. Näin se vauhdittaa datapohjaisia yrityksiä.

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/996626/Dataiku_Data_Science_Pioneers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/831360/Dataiku_Inc_Logo.jpg

