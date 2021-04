Datacenters: premiers serveurs certifiés pour leurs performances durables

Les organisations sont de plus en plus nombreuses à exiger des produits informatiques plus durables. L'enjeu pour la plupart des acheteurs dans ce contexte est de vérifier que les allégations faites par les marques quant à la durabilité de leurs produits sont exactes. Avec TCO Certified, cette vérification n'est pas optionnelle, elle est systématique. La conformité des produits certifiés vis-à-vis de l'ensemble des critères de TCO Certified est en effet régulièrement vérifiée de façon indépendante pendant toute la durée du certificat, ce qui garantit que les consommateurs et les professionnels de l'achat reçoivent des informations authentiques et comparables.

« Chaque année, plus de 20 000 heures sont consacrées à la vérification de la conformité des produits et des conditions de travail dans les usines où ils sont fabriqués selon les critères de TCO Certified. Nous savons qu'une simple auto-déclaration ne suffit pas à susciter de réels changements. C'est pour cela que les tests des produits réalisé dans des laboratoires d'essais indépendants et les inspections d'usines effectuées par des auditeurs sociaux indépendants sont cruciaux», déclare Sören Enholm, PDG de TCO Development, l'organisation derrière TCO Certified.

Hewlett Packard Enterprise est la première marque de produits IT des datacenters dont les serveurs répondent aux critères stricts de durabilité de TCO Certified.

« Nous nous attendons à ce que d'autres marques suivent. Il y a actuellement un 'intérêt important pour nos certifications de produits de datacenter, à la fois de la part des constructeurs qui sollicitent la certification TCO Certified pour leurs produits mais également de la part de la communauté des acheteurs qui est à la recherche de produits dont les allégations de durabilité sont vérifiées de manière indépendante », poursuit Sören Enholm.

« Dans notre Product Finder, vous pouvez consulter en temps réel la liste des produits certifiés à TCO Certified et obtenir des indicateurs spécifiques sur les performances durables de chacun de ceux-ci. Notre nouvelle fonction "Product Watcher" permet également aux acheteurs de suivre facilement les indicateurs et catégories de produits qui les intéressent », conclut Sören Enholm.

Vers des produits informatiques durables

Forte de plus de 25 ans d'expérience, TCO Certified est la première certification mondiale de durabilité pour les produits informatiques. Tous nos critères complets sont définis pour soutenir la responsabilité sociale et environnementale tout au long du cycle de vie des produits. Couvrant 11 catégories de produits, notamment les écrans, les ordinateurs et les appareils mobiles, la conformité est vérifiée de manière indépendante, avant et après l'obtention de la certification.

