Datagroup complète l'acquisition de Volia

KYIV, Ukraine, 9 juin 2021 /PRNewswire/ -- Datagroup, , un important fournisseur national d'infrastructures de fibre optique et de services numériques en Ukraine, a annoncé aujourd'hui avoir terminé l'acquisition de Volia , le premier fournisseur de services de télévision payante et à large bande du pays. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a appuyé l'accord en accordant un financement de 65 millions de dollars, le plus important prêt de la BERD au secteur ukrainien des télécommunications, des médias et de la technologie. Datagroup est détenue à 96 % par un fonds géré par Horizon Capital, son PDG détenant les actions restantes.

« C'est un moment historique pour les deux entreprises ainsi que pour le secteur ukrainien des télécommunications », a déclaré Mikhail Shelemba, PDG de Datagroup. « La fusion entre Datagroup et Volia a créé un leader national de la ligne fixe dans des segments de clientèle clés : B2C, B2B et commerce de gros. Le réseau combiné couvrira plus de 4 millions de foyers ukrainiens dans les 50 premières villes du pays. Avec plus de 30 000 kilomètres d'infrastructures en fibre optique, ce sera l'un des plus grands réseaux du pays. Grâce à l'intégration des bases d'abonnés, à l'optimisation des coûts et des processus opérationnels, ainsi qu'à la modernisation à grande échelle du réseau, nous prévoyons que la croissance de l'entreprise combinée doublera au cours des cinq prochaines années. En plus de consolider nos positions de leader dans tous les segments de clientèle, la nouvelle organisation se concentrera sur l'offre de nouveaux services complémentaires à ses clients : cloud et cybersécurité pour les clients B2B, et solutions IoT et OTT pour les clients de détail. Récemment, Datagroup a lancé un projet de modernisation à grande échelle de son réseau, en partenariat avec Cisco, qui multipliera sa capacité de débit par plus de 10 et lui donnera la possibilité de la multiplier par 20. Dans un an, notre réseau sera l'un des plus modernes, flexibles et évolutifs du pays. Ces initiatives, combinées à d'importantes synergies opérationnelles et au soutien financier de la BERD et d'Horizon Capital, nous positionnent véritablement en tant que leader national, ouvrant la voie à une consolidation supplémentaire d'un marché des télécommunications fixes très fragmenté avec plus de 6 000 fournisseurs de services Internet enregistrés. »

Mikhail Shelemba a ajouté : « Nous continuerons également d'évoluer et d'offrir à tous nos clients de détail des divertissements et du contenu de calibre mondial sur les plateformes de diffusion en continu. La plateforme OTT de Volia compte plus de 180 chaînes, dont son propre forfait de cinq chaînes de cinéma Cine+ présentant les films les mieux notés. Nous sommes fiers de nos partenariats et des ententes de contenu que nous avons conclues avec les plus grands studios internationaux et ukrainiens, y compris Disney, Universal, Film.ua et Paramount. Nous continuerons d'élargir notre vidéothèque, qui compte actuellement plus de 13 000 titres - films, séries et émissions sur notre plateforme de diffusion en continu - qui sont disponibles en ligne sur les appareils les plus populaires pour l'utilisation du contenu : les téléviseurs intelligents, les téléphones mobiles, les ordinateurs et les coffrets multimédias. »

Pierre Danon, président du conseil d'administration du groupe Datagroup – Volia, a ajouté : « Je suis ravi de continuer à prendre part à ce passionnant voyage visant à réunir deux grandes entreprises, Datagroup et Volia, en un seul acteur à l'échelle nationale. Le groupe emploiera plus de 4 000 personnes au service de plus d'un million de clients. Je suis convaincu qu'avec l'énergie, la motivation et l'ambition collectives des deux équipes, nous créerons une proposition de valeur encore plus attrayante pour nos clients et générerons des rendements très élevés pour les actionnaires. »

Lenna Koszarny, associé fondateur et PDG d'Horizon Capital, a déclaré : « Chez Horizon Capital, nous sommes fiers d'avoir mis l'accent sur la création de valeur chez Datagroup pendant de nombreuses années, ce qui a abouti à cette acquisition innovante, qui se traduit véritablement par l'émergence d'un champion du marché ukrainien des télécommunications fixes. Cette acquisition, ainsi que les importants investissements en capital réalisés par Datagroup, arrivent à un moment où la numérisation est une priorité absolue pour l'Ukraine. Avec la fusion de Datagroup et de Volia, le groupe combiné jouera un rôle encore plus important, apportant de nouveaux services numériques à plus de 40 millions d'Ukrainiens. Nous sommes convaincus que l'Ukraine offre des opportunités d'investissement attrayantes à long terme et nous espérons que la fusion Datagroup-Volia ouvrira la voie à d'autres investissements dans les infrastructures du pays. »

Related Links

https://www.datagroup.ua/en



SOURCE Datagroup