Datagroup, le premier fournisseur national d'infrastructures en fibre optique et de services numériques en Ukraine, a conclu un accord pour acheter 100 % de Volia, le premier fournisseur de services haut débit par câble en Ukraine

KIEV, Ukraine, 23 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Datagroup a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour acquérir 100 % des sociétés du groupe Volia en Ukraine, avec le soutien total du fonds EEGF II d'Horizon Capital. EEGF II est le seul investisseur financier de Datagroup avec une participation de 96,13 %, aux côtés du PDG Mykhailo Shelemba, qui détient 3,87 %. Cette transaction est soumise aux autorisations réglementaires habituelles.

Lenna Koszarny, associée fondatrice et directrice générale d'Horizon Capital, a commenté l'opération : « La vision d'unir ces deux sociétés, toutes deux soutenues par des capitaux privés, est un rêve de longue date au sein d'Horizon Capital et de Datagroup. Nous sommes ravis de réaliser les possibilités qu'offre la fusion de deux entreprises qui s'entendent si bien. Datagroup et Volia opèrent toutes deux dans un secteur très fragmenté, ce qui a historiquement signifié un intérêt limité des investisseurs et des capitaux investis. L'échelle est vraiment importante lorsqu'il s'agit d'infrastructures pour répondre aux exigences de la numérisation croissante, ce qui nécessite d'importants investissements en capital pour moderniser et étendre les infrastructures de fibre optique du dernier kilomètre et nationales. Les gagnants de cette fusion seront les consommateurs ukrainiens et le pays dans son ensemble, car l'Ukraine a besoin d'investissements importants dans les infrastructures dorsales pour répondre aux exigences de l'ère numérique ». Elle a conclu en disant : « Je tiens à remercier sincèrement l'équipe de direction talentueuse et les actionnaires dévoués de Volia, qui ont vraiment construit une entreprise prospère, engagée à fournir un service de qualité, à innover en permanence et à dépasser les attentes des clients, ainsi que l'équipe exceptionnelle de Datagroup ! »

Mykhailo Shelemba, président directeur général et actionnaire de Datagroup, a ajouté : « J'attends avec impatience ce nouveau chapitre passionnant du développement de la société. Le marché du haut débit fixe en Ukraine est extrêmement fragmenté, avec plus de 5 000 fournisseurs de services internet opérant dans le pays. Cette grande fragmentation ne permet pas à la plupart des acteurs de maintenir les niveaux d'investissement élevés nécessaires pour introduire en permanence de nouvelles technologies pour leurs clients, ce qui est essentiel dans ce monde moderne et numérique. La fusion de Datagroup et de Volia nous permettra de réaliser des synergies opérationnelles, d'investir dans la modernisation de nos réseaux, de continuer à fournir le meilleur service possible à nos clients et de créer de plus grandes opportunités pour nos employés. Chaque entreprise se concentre sur des segments de clientèle différents : Datagroup est le leader du segment B2B avec seulement 15 % de ses revenus générés par le B2C, tandis que Volia est le leader du segment B2C avec moins de 5 % de ses revenus générés par les clients B2B. Après l'intégration, l'entreprise combinée devrait générer des revenus supérieurs à 130 millions de dollars et plus de 50 millions de dollars en EBITDA, avec l'un des ratios d'endettement les plus faibles parmi les grandes entreprises de télécommunications de la région d'Europe centrale et orientale. Nous espérons que notre exemple ouvrira la voie à un plus grand intérêt des investisseurs et à des investissements importants dans les infrastructures de l'Ukraine dans tout le pays, par les acteurs nationaux et internationaux. Nous croyons en l'Ukraine et en son avenir ! »

Anton Dzyubenko, PDG de Volia a ajouté : « Au nom de Volia, de notre équipe de direction et de nos employés, nous nous réjouissons de nous lancer dans ce voyage avec Datagroup et Horizon Capital. Nous sommes fiers de notre équipe et de nos réalisations importantes au fil des ans, et nous attendons avec impatience de nouveaux succès à l'avenir sur la base de notre plate-forme consolidée. La fusion nous permettra d'apporter de nouvelles technologies, d'étendre encore nos normes de gouvernance d'entreprise de classe mondiale, et d'apporter une contribution significative à la quête de l'Ukraine d'une plus grande numérisation et la réduction de la fracture numérique. C'est une situation gagnant-gagnant pour tous, pour Volia, Datagroup et l'Ukraine, car une croissance élevée et de meilleures performances génèrent plus de taxes et de bénéfices pour la société, aidant ainsi le gouvernement du pays à atteindre le leadership mondial dans la fourniture de services numériques de haute qualité à ses citoyens. »

SOURCE Datagroup