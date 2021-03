Datainfo adquire empresa BR Conselhos fornecedora de software de gestão

SÃO PAULO, 16 março de 2021 /PRNewswire/ -- A Datainfo, empresa especializada em apoiar instituições privadas e públicas rumo à inovação tecnológica e à transformação digital, anuncia que acaba de adquirir a BRConselhos, empresa dedicada a prover soluções tecnológicas a conselhos profissionais estaduais e federais, incluindo a OAB. Com essa aquisição, a Datainfo amplia seu portfólio de soluções de TI e passa a atender clientes em todo o território nacional.

"Com essa aquisição ampliamos o nosso portfólio e oferta de soluções em software e serviços, principalmente na área pública, e aumentamos o nosso leque de clientes. A partir desse momento, passamos a ter clientes nos 27 Estados brasileiros", afirma o diretor de Marketing da Datainfo, Lessian Schultz.

A aquisição já foi concluída e assinada, agora a Datainfo inicia um cronograma de integração da empresa e dos funcionários que serão absorvidos pela Datainfo. "Nesse primeiro momento, os produtos da BRC continuarão atuando de forma independente sob a gestão da Datainfo, até final de 2021 iremos trabalhar na integração e expansão desses produtos", complementa Schultz.

A BRConselhos surgiu inicialmente de uma parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Santa Catarina para produzir um software para a gestão do conselho e sistemas específicos para a área. A empresa BR Conselhos foi um desmembramento da antiga HBSIS, que foi vendida para o grupo Ambev em meados do ano passado.

A BR Conselhos torna os processos mais inteligentes, fazendo um caminho efetivo para a gestão dos conselhos e dos recursos organizacionais. Hoje o portfólio de produtos é formado pelos softwares BRCONSELHOS, BR BACKOFFICE, BR ELEIÇÕES e o projeto em construção BR GEDAI.

Atualmente a empresa atua em todos os Estados do Brasil e tem como principais clientes a OAB Santa Catarina, Tocantins, Bahia, Mato Grosso e Goiás, além do Conselho Federal de Psicologia, CREA-RN, CREF4-SP e COREN-PR. Por ser um software voltado ao setor público, as aquisições são feitas através de licitação.

Sobre a Datainfo

A Datainfo promove a transformação digital em empresas públicas e privadas desde 2002, oferecendo soluções em Tecnologia da Informação e em gestão do conhecimento a empresas que buscam expandir seus negócios por meio da inovação.

A abrangência dos serviços inclui soluções para governança de TI, desenvolvimento de aplicações, devops, infraestrutura, cloud e sustentação de sistemas, ofertados em um modelo de outsourcing integrado, metodologia de serviço que leva a experiência e inteligência da equipe técnica para dentro das empresas.

Entre os produtos disponibilizados ao mercado estão o I-ERP EME4 e o EME4 Rocket, que são sistemas integrados de gestão empresarial (ERP); o Totali, software voltado ao Varejo; o Gesti, software para a gestão de demandas; e o Service, software de gestão de projetos.

De acordo com o Anuário Informática Hoje, a Datainfo é uma das 200 maiores empresas de TI do Brasil. Sendo uma das poucas certificadas com o CMMI-DEV® Nível 3, uma das certificações mais importantes no mercado de desenvolvimento de software, além de mais 500 certificações que atestam a qualidade dos seus produtos e serviços.

Classificada como um Great Place to Work, a Datainfo não mede esforços para gerenciar da melhor forma a sua rede que conta com 500 colaboradores distribuídos entre as 11 unidades da Datainfo no Brasil e nos mais de 300 clientes atendidos pelo mundo. Mais informações, acesse ao site: www.datainfo.com.br.

FONTE Datainfo

Related Links

http://www.datainfo.com.br



SOURCE Datainfo