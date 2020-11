Datainfo busca canais de venda no Brasil

SÃO PAULO, 27 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Datainfo, empresa especializada em apoiar empresas privadas e públicas rumo à inovação tecnológica e à transformação digital, está em busca de conquistar novos canais de vendas em todo Brasil – com destaque para São Paulo (capital e interior).

No perfil desejado é adequado ter experiência em implementação e suporte de softwares de gestão empresarial e, com o tempo indicado a cada canal, obter a certificação dos softwares de gestão da Datainfo. Também é válido ter experiência em comercialização de tecnologias inovadoras como Machine Learning, BI/Analytics, Inteligência Artificial, IoT etc para somar às ofertas, os serviços disponibilizados pela Datainfo.

Atualmente, a Datainfo conta com um quadro restrito de parceiros atuando em diferentes regiões do país, mas pretende expandir essas parcerias por meio de seu Programa de Canal, estruturado com uma série de benefícios como remuneração atrativa, receita recorrente, comissão em serviços especializados, estrutura de treinamento comercial e técnico, marketing cooperado, entre tantas outras vantagens comerciais e técnicas.

"Buscamos parceria para fazer a transformação digital em pequenas, médias e grandes empresas. Nossos produtos e serviços são versáteis e extremamente atrativos para o mercado. Além disso, damos todo suporte com treinamento, certificações e assessoria de marketing digital", explica o diretor de marketing, Lessian Schultz.

Atuando com uma variedade de produtos e serviços, a Datainfo é considerada uma das 200 maiores empresas de Tecnologia da Informação do Brasil. Com a parceria dos canais, a empresa pretende difundir principalmente a oferta de softwares de gestão, como o I-ERP EME4, o EME4 Rocket, o Gesti, o Service e o Totali.

Produtos

O EME4 é um software completo de gestão que conecta todas as áreas e rotinas de empresas de diversos segmentos como varejo, indústria, prestação de serviços e distribuidoras. Cada módulo do EME4 é pensado para a realidade de diferentes segmentos, podendo ser customizado para qualquer área. Entre os módulos existentes estão o de contabilidade, vendas, CRM, fiscal, financeiro, frente de loja, gestão de RH, e muitos outros.

A empresa oferece também o EME4 Rocket, uma versão mais compacta do EME4 voltado para pequenas empresas. O Rocket utiliza o MARS, uma metodologia de aceleração de resultados, além de ser escalável, com possibilidade de crescer de acordo com a necessidade da empresa. Ambas as versões oferecem uma gestão empresarial inteligente com metodologias e processos automatizados.

O Gesti é um software para gestão de demandas, que permite o controle efetivo de tickets e atendimento, ele mapeia todo o catálogo de serviços, registra requisições de trabalho, gerencia incidentes e problemas, disponibiliza scripts de atendimento e base de conhecimento.

Para gestão de projetos, a Datainfo conta com o Service. O software reúne funcionalidades que apoiam a integração entre as equipes, permite maior controle do portfólio de atividades, controla com precisão os custos e permite maior acerto nos prazos.

Com foco em grandes e médias empresas de varejo, a Datainfo disponibiliza ainda o Totali. Um sistema de Gestão Comercial que permite todo o processo de vendas, estoque, gestão financeira, assim como auxilia na tomada de decisão, através da ferramenta de Business Intelligence (BI).

Programa de Canal

O Programa de Canal prevê 5 categorias de participação, com níveis de obrigações e benefícios para cada uma. O modelo utilizado é o VAR (Value Added Reseller), perfil de empresa no mercado que visa se especializar para fazer entregas de valor agregado, promovendo a comercialização e oferta de serviços técnicos.

Para se tornar um canal, é necessário que a empresa possua experiência comprovada na comercialização de software, conhecimento de tecnologia, gestão empresarial e tenha uma equipe técnica qualificada e comprometida com os objetivos e metas estabelecidas.

Os interessados devem entrar em contato com a Datainfo por meio da plataforma da EME4, no endereço: https://www.eme4.inf.br/canais/

Sobre a Datainfo

A Datainfo promove a transformação digital em empresas públicas e privadas desde 2002, oferecendo soluções em Tecnologia da Informação e em gestão do conhecimento a empresas que buscam expandir seus negócios por meio da inovação.

A abrangência dos serviços inclui soluções para governança de TI, desenvolvimento de aplicações, devops, infraestrutura, cloud e sustentação de sistemas, ofertados em um modelo de outsourcing integrado, metodologia de serviço que leva a experiência e inteligência da equipe técnica para dentro das empresas.

Entre os produtos disponibilizados ao mercado estão o I-ERP EME4 e o EME4 Rocket, que são sistemas integrados de gestão empresarial (ERP); o Totali, software voltado ao Varejo; o Gesti, software para a gestão de demandas; e o Service, software de gestão de projetos.

De acordo com o Anuário Informática Hoje, a Datainfo é uma das 200 maiores empresas de TI do Brasil. Sendo uma das poucas certificadas com o CMMI-DEV® Nível 3, uma das certificações mais importantes no mercado de desenvolvimento de software, além de mais 500 certificações que atestam a qualidade dos seus produtos e serviços.

Classificada como um Great Place to Work, a Datainfo não mede esforços para gerenciar da melhor forma a sua rede que conta com 500 colaboradores distribuídos entre as 11 unidades da Datainfo no Brasil e nos mais de 300 clientes atendidos pelo mundo. Mais informação, acesse ao site: www.datainfo.com.br

