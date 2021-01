Datainfo firma parceria com Senac e investe na formação de profissionais para o mercado de TI

SÃO PAULO, 29 de Janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Datainfo, empresa especializada em apoiar instituições privadas e públicas rumo à inovação tecnológica e à transformação digital, firmou parceria com o Senac para formar profissionais na área de TI. A capacitação tem como objetivo suprir a carência de mão de obra qualificada e criar oportunidades de trabalho para jovens talentos.

A aliança com o Senac foi iniciada no fim de 2020, quando o curso de lógica de programação estava sendo oferecido. Após definição do projeto, o curso foi estendido para uma segunda etapa, iniciada em 18 de janeiro de 2021, incluindo linguagem de programação.

De acordo com Ana Paula Gonçalves, diretora de Gestão de Pessoas da Datainfo, 28 alunos participam da formação atual e, ao final do curso, aqueles com melhor performance serão convidados para estagiar na empresa. Durante o programa os instrutores pontuam os alunos de destaque e são propostos desafios. "Os escolhidos são chamados para estágio remunerado e posteriormente podem ser efetivados. Em média são contratados 20% dos alunos que participam da capacitação", aponta a gestora de RH.

"O mercado de TI sempre se manteve aquecido, mas com a pandemia e o trabalho remoto, as contratações praticamente triplicaram, temos hoje mais de 100 vagas abertas para esses profissionais. Dessa forma, firmamos parceria com o Senac para ampliar o nosso programa de formação e contribuir socialmente com a capacitação e inserção de jovens no mercado de trabalho", explica Ana Paula.

A parceria com o Senac é uma novidade para expandir o Programa de Capacitação da Datainfo realizado desde 2010, com aproximadamente 250 alunos formados de lá para cá. A empresa conta, inclusive, com 8 funcionários oriundos do programa.

O investimento em Educação faz parte do orçamento e da cultura da empresa, que destina 5% do faturamento anual a Programas de Capacitação, sendo a iniciativa considerada importante tanto à empresa e para todo o mercado de TI brasileiro.

Investimento Social

Abrir portas para a vida profissional é uma das maiores motivações da Datainfo com o Programa de Capacitação. A parceria com o Senac possibilitou aumentar o número de alunos e alcançar pessoas com renda social mais baixa, visto que há um limite de renda para fazer o curso gratuitamente pela instituição.

"A parte social desse programa é a mais importante, pois estamos abrindo portas à vida profissional desses jovens, mesmo os que não são contratados pela Datainfo ao final do curso, estão habilitados em uma nova especialidade e treinados para atender o mercado de TI", conclui Ana Paula.

Sobre a Datainfo

A Datainfo promove a transformação digital em empresas públicas e privadas desde 2002, oferecendo soluções em Tecnologia da Informação e em gestão do conhecimento a empresas que buscam expandir seus negócios por meio da inovação.

A abrangência dos serviços inclui soluções para governança de TI, desenvolvimento de aplicações, devops, infraestrutura, cloud e sustentação de sistemas, ofertados em um modelo de outsourcing integrado, metodologia de serviço que leva a experiência e inteligência da equipe técnica para dentro das empresas.

Entre os produtos disponibilizados ao mercado estão o I-ERP EME4 e o EME4 Rocket, que são sistemas integrados de gestão empresarial (ERP); o Totali, software voltado ao Varejo; o Gesti, software para a gestão de demandas; e o Service, software de gestão de projetos.

De acordo com o Anuário Informática Hoje, a Datainfo é uma das 200 maiores empresas de TI do Brasil. Sendo uma das poucas certificadas com o CMMI-DEV® Nível 3, uma das certificações mais importantes no mercado de desenvolvimento de software, além de mais 500 certificações que atestam a qualidade dos seus produtos e serviços.

Classificada como um Great Place to Work, a Datainfo não mede esforços para gerenciar da melhor forma a sua rede que conta com 500 colaboradores distribuídos entre as 11 unidades da Datainfo no Brasil e nos mais de 300 clientes atendidos pelo mundo. Mais informações, acesse ao site: www.datainfo.com.br.

