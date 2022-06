Datanoic vinner Google Cloud Specialization årets Partner premie for Maskinlæring

LONDON, Juni 15, 2022 /PRNewswire/ -- Dataotonic, en eder innen Data + AI, konsultasjon på Google Cloud, anonserte i dag at den har mottatt 2021 Google Cloud Specialization årets Partner Premie for Maskinlæring.







Datatonic ble anerkjent for selskapets prestasjon i Google Cloud økosystem, ved å hjelpe kundene å forene og oppskalere sitt Maskinlæring (ML) tilbud med behandling av Maskinlæring (MLOper) og å påvirke selskaper med transformatoriske ML- løsninger.

Datatonic har bevisst investert i å utvide sin MLOp ekspertise, og å definere hvordan er "god" MLOp ser ut, for å hjelpe kunder å gjøre at ML arbeidsmengden flyter raskere, tilpasse den, og gjøre den mer effektiv. Bare i fjor har de bygget opp høytfungerende MLOp plattformer for globale kunder innen Telekommunikasjon, Media , og e-handlel sektorer, ved å muliggjøre sømløs innflytelse av best mulig MLOp- ytelse på tvers av deres lag.

Deres nylig åpnede, med åpen kilde MLOper Turbo-sjablonger , utviklet i samarbeid med Google Clouds Vertex AI produktlag for Rørledninger, for å presentere Datatonic`s erfaring og implementere MLOP-løsninger, og Google Clouds tekniske overlegenhet for å hjelpe lag i gang med MLOper enda raskere.

" Vi er begeistret over denne anerkjennelsen fra våre partnere i Google Cloud. Det er fantastisk å se laget vårt bli stadig sterkere i spissen av denne banebrytende teknologien med Google Cloud og MLOper. Vi er stolte av å arbeide med stadige forbedringer av den tekniske stakklisten i samarbeid med Google Cloud, og å øke påvirkningen og graderingen med våre kunder, fra å øke ROI i data og AI bruk til åpningen av nye inntektsstrømmer.» -Louis Decuypere – CEO, Datatonic

"Google Cloud Specializations anerkjenner partnerdyktighet og anerkjente suksess på et spesielt produktområde eller industri,» sa Nina Harding, Global Sjef, av Partner Programmer og Strategi, Google Cloud. "Basert på sertifiserte, gjentatte kundesuksesser og sterke tekniske ferdigheter, er vi stolte av å anerkjenne Datatonic som årets Specialization Parter for Maskinlæring.»

Datatonic er en konsulteringstjeneste for data som vil gjøre selskaper i stand til å ta bedre forretningsavgjørelser med kraften av Moderne Data Stakklister og MLOper. Dens tjenester vil gi kundene muligheten til å utdype deres forståelse for sine kunder, øke deres konkurransefordeler, og frigjøre dere operasjonelle ferdigheter ved å bygge cloud-nasjonalt spesifikt datafundament og aksellere høy-effektive analyser og tilfeller med bruk av maskinlæring.

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/1839415/Datatonic_Logo.jpg

For spørsmål om nye prosjekter, ta kontakt via [email protected]

For media-/pressespørsmål, kontakt Krisztina Gyure ([email protected])

SOURCE Datatonic Ltd