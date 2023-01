DataTracks améliore l'interface de marquage des blocs de texte pour le reporting ESEF

LONDRES, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- DataTracks, chef de file mondial en matière de logiciels et de services de gestion de la divulgation, a perfectionné son produit phare, le logiciel Rainbow, en y intégrant une interface améliorée de marquage des blocs de texte pour le mandat ESEF Phase II. La mise à jour du logiciel permettra aux entreprises de l'Union européenne de préparer leurs rapports annuels ESEF au format Inline XBRL (iXBRL), en intégrant de manière transparente les balises de blocs de texte appropriées.

Dans le cadre du mandat ESEF, les sociétés cotées en bourse dans l'UE doivent soumettre leurs états financiers annuels au format xHTML. Si la société établit des états financiers consolidés en IFRS, le document xHTML doit être accompagné de balises XBRL (iXBRL). Compte tenu de l'évolution constante des exigences réglementaires, les entreprises cotées en bourse dans l'UE sont soucieuses de trouver un logiciel qui leur permette de publier des rapports iXBRL conformes avec une conception riche. Le logiciel Rainbow de DataTracks est la solution idéale, car il permet d'automatiser et de préparer des rapports financiers conformes dans de multiples formats, en vue de leur dépôt auprès de régulateurs tels que l'AEMF.

DataTracks a récemment fait évoluer son logiciel Rainbow en améliorant de manière significative l'interface de balisage des blocs de texte. Cette amélioration comprend le balisage rapide des blocs de texte et la mise à jour de la fonction récupération aval.

Balisage rapide des blocs de texte :

La fonction de marquage rapide des blocs de texte est particulièrement utile lorsque la divulgation s'étend sur plusieurs pages et que la sélection de la plage de contenu devient délicate. Cette fonction offre aux utilisateurs une certaine souplesse en leur permettant d'épingler les positions de début et de fin dans la strate de marquage. Par exemple, un des éléments du bloc de texte doit couvrir l'ensemble des notes.

Mise à jour de la fonction « Roll Forward » :

La fonction améliorée « Roll Forward » permet aux utilisateurs de reporter de manière transparente les balises de blocs de texte d'une version à l'autre, épargnant ainsi du temps et des efforts lors de la préparation des versions ultérieures. Cette fonction est essentielle pour maintenir l'intégrité de la mise en page enrichie des rapports annuels.

Pramodh S , vice-président chargé de la conception des produits chez DataTracks, a déclaré : « Nous sommes ravis de déployer l'interface améliorée de marquage des blocs de texte avant la deuxième phase du mandat ESEF. L'interface améliorée permettra à nos clients de procéder sans heurts, car le nombre de blocs de texte est relativement élevé (jusqu'à 100 %) par rapport à d'autres réglementations comme la SEC aux États-Unis. Nous remercions nos clients et partenaires pour leurs précieux commentaires durant le processus de développement. Notre équipe d'ingénieurs a transposé ces commentaires et les a mis en œuvre au sein du produit, pour un lancement dans les temps, malgré les complexités liées à une mise en page riche et au nombre de pages des rapports annuels. »

DataTracks propose également une large gamme de solutions réglementaires robustes et fiables, notamment AIFMD, CRD IV, Solvency II, MIFID II et FATCA, pour aider les entreprises européennes à répondre à leurs exigences de conformité.

À propos de DataTracks

Forte de 18 ans d'expérience, DataTracks offre des services d'assistance complets aux entreprises du monde entier pour la conversion de leurs états financiers aux formats XBRL, iXBRL, HTML et XML. Les solutions et services de conformité réglementaire de l'entreprise ont servi plus de 21 500 entreprises dans 26 pays, préparant plus de 325 000 rapports de conformité à déposer auprès des organismes de réglementation du monde entier.

Les experts de DataTracks ont une excellente connaissance de la taxonomie ESEF, ce qui en fait le fournisseur idéal pour un dépôt ESEF sans faille. Que vous choisissiez le logiciel ou les services de DataTracks, vous bénéficiez d'un fournisseur de confiance pour vos besoins en matière de dépôt. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web https://www.datatracks.com/eu/ .

