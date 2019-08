DataTracks comienza a entregar pruebas de éxito para informes ESMA ESEF Inline XBRL

AMSTERDAM, 8 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- DataTracks de Singapur, un líder mundial en el suministro de aplicaciones de software basadas en la nube para la preparación de informes de cumplimiento con los reguladores financieros, ha comenzado a entregar pruebas de éxito a sus clientes en la Unión Europea para la presentación de declaraciones ESEF iXBRL con ESMA.

DataTracks_Reporting

El regulador de la UE ESMA (European Securities and Markets Authority) en París ha ordenado a todos los emisores de valores que cotizan en bolsa que presenten estados financieros anuales en "Formato Electrónico Único Europeo" (ESEF) para los ejercicios financieros que comiencen después del 1 de enero de 2020.

DataTracks' Rainbow (el software basado en la nube utilizado por más de 16.600 clientes en todo el mundo para producir informes para reguladores en 24 países, incluida la Unión Europea) se ha actualizado recientemente para cumplir con los requisitos de los clientes de la UE para producir informes ESEF en formato iXBRL.

Aunque se espera que los emisores de la UE presenten declaraciones ESEF a partir de principios de 2021, varias son soluciones de prueba disponibles en el mercado.

DataTracks ha comenzado a entregar trabajos piloto a algunos de sus clientes de la UE para preparar informes ESEF en el formato iXBRL necesario para su presentación ante ESMA.

El fundador/director T R Santhanakrishnan dijo: "Las empresas de la Unión Europea tienen un requisito único. Han estado produciendo declaraciones financieras para inversores en formato PDF con diseño enriquecido y contenido de imagen. No quieren perder la capacidad de producir esa salida en el transcurso de tener que presentar informes ESEF en el futuro. Cualquier software que aborde las necesidades de los clientes de la UE debe tener la capacidad de leer archivos PDF de diseño enriquecido como entrada y convertirlos en declaraciones iXBRL para ESEF. DataTracks' Rainbow se actualizó recientemente para leer archivos PDF de diseño enriquecido y convertirlos en declaraciones iXBRL sin perder la riqueza en diseño. Nuestros clientes no necesitan incurrir en reacondiciones significativas para cumplir con el nuevo requisito ESMA, ya que su salida actual podría leerse en Rainbow y utilizarse para producir declaraciones iXBRL sin ningún compromiso en el diseño, forma y contenido de imagen de las declaraciones financieras. Este es un gran avance para nosotros en DataTracks."



Pramodh Vittal, miembro de la junta directiva responsable de I+D dijo: "Estamos contentos de que el camino de la solución que elegimos cause un cambio mínimo en los procesos dentro de nuestras empresas cliente. Todo lo que necesita hacer es producir sus declaraciones financieras con diseño, forma y gráficos de alta calidad para medios impresos y web. Y enrutar esa salida a nuestro software para producir declaraciones iXBRL preservando la calidad del diseño, la forma y los gráficos sin ningún compromiso. Nos quitamos el sombrero ante nuestro equipo de tecnología por esta actualización a Rainbow 3.0."

Sriram Srinivasan, miembro de la junta directiva responsable de ventas en la región de la UE dijo: "Nuestro énfasis está en hacer que el cumplimiento sea fácil y económico para nuestros clientes. Las pruebas piloto demuestran nuestra capacidad para abordar esta necesidad única de nuestros clientes de la UE. DataTracks ya cuenta con más de 10.500 clientes en la Unión Europea. Esperamos que esta iniciativa se sume significativamente a ese número."

Un cliente contento de Reino Unido, Robert Williams, fundador de Friend Studio Ltd, dijo: "Las pruebas preliminares de la solución DataTracks' Rainbow han sido alentadoras. Utilizando un PDF como archivo de origen, pueden generar una salida XHTML (iXBRL) etiquetada conservando todos los elementos de diseño del informe anual. Es impresionante que DataTracks haya logrado esto y estamos encantados de explorar la solución más a fondo para ayudar a satisfacer las necesidades de informes de nuestros clientes."

Acerca de DataTracks:

DataTracks, Singapur, es líder mundial en software de gestión de divulgación. DataTracks atiende a más de 16.600 empresas en 24 países. El software y los servicios de DataTracks se han utilizado para preparar más de 166.000 informes de cumplimiento hasta la fecha para presentarlos ante reguladores como SEC en Estados Unidos, ESMA, EBA y EIOPA en la Unión Europea, HMRC en el Reino Unido, ACRA en Singapur, SSM en Malasia, CIPC en Sudáfrica y MCA en la India.

