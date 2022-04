DataTracks en tête du reporting ESEF au Royaume-Uni pour les banques multinationales

LONDRES, 6 avril 2022 /PRNewswire/ -- DataTracks, un leader mondial en matière de solutions de conformité, a aidé avec succès de nombreuses entreprises cotées en bourse à préparer et à déposer des rapports de conformité auprès des régulateurs. Grâce à son puissant service de balisage sans erreur et fiable, DataTracks s'intègre parfaitement aux services de reporting complets fournis par l'agence britannique Friend Studio. Travaillant en étroite collaboration, les équipes ont récemment fourni la solution de balisage à l'ESEF pour le premier dépôt obligatoire du Royaume-Uni, pour Standard Chartered, une banque multinationale basée au Royaume-Uni.

Dans le cadre du mandat ESEF, les sociétés cotées de l'UE et du Royaume-Uni ont été confrontées à de nombreuses difficultés pour soumettre leurs rapports financiers annuels au format iXBRL et se conformer aux nouvelles règles de dépôt. L'expérience de DataTracks et de Friend Studio en matière de dépôts XBRL obligatoires, ainsi que leur perspective européenne, offre aux entreprises une solution éprouvée et expérimentée, permettant à l'équipe de reporting de l'entreprise de se concentrer sur ses responsabilités principales.

DataTracks et Friend Studio ont aidé Standard Chartered à déposer deux rapports annuels ESEF de haute qualité et entièrement conçus, simultanément à l'annonce de ses résultats et en un temps record, ce qui en fait les premiers rapports ESEF obligatoires au Royaume-Uni.

Friend Studio est une équipe primée de spécialistes de l'information d'entreprise, de la communication et de l'image de marque, basée à Londres, qui fournit des communications stratégiques, créatives et innovantes sur tous les supports. Depuis 5 ans, Friend Studio intègre le reporting XBRL dans ses services, aux côtés de partenaires comme DataTracks.

Rob Riche responsable des rapports numériques du Friend Studio, a déclaré : « Je ne saurais trop remercier l'équipe de DataTracks pour tout le soutien et le travail acharné qu'elle a fourni pour que ces dépôts soient effectués rapidement et avec la meilleure qualité possible. Nous l'apprécions énormément et nous ferons tout notre possible pour que le processus soit encore meilleur l'année prochaine. Publier et déposer le premier rapport obligatoire de l'ESEF au Royaume-Uni, pour l'une des plus grandes entreprises du pays, et en même temps que les épreuves préliminaires, est une réussite extraordinaire ! Bravo à tous les membres de l'équipe, et nous nous réjouissons à l'idée de réaliser d'autres projets ensemble. »

Balaji Muthukrishnan , directeur de l'exploitation chez DataTracks, a déclaré : « Le partenariat avec Friend Studio a été fructueux pour le traitement du dossier ESEF de cette banque de premier plan, qui impliquait un design complexe et riche. L'équipe s'est montrée à la hauteur de la situation et a contribué à fournir des résultats de grande qualité sans aucun compromis ni retard. Nous avons pu bénéficier de plus de 17 années d'expérience en matière de dépôt réglementaire dans le monde entier et appliquer facilement ces bonnes pratiques à la réglementation ESEF. En travaillant en tandem avec l'équipe de Friend Studio, nous avons apporté la solution aux défis auxquels le client était confronté avec ESEF »

Il a ajouté : « L'équipe a travaillé d'arrache-pied pour répondre aux besoins commerciaux du client et lui fournir les solutions les plus efficaces dans des délais très courts, afin de permettre un dépôt précoce. Avec ses clients satisfaits des résultats finaux, DataTracks a prouvé qu'il était un expert en solutions de rapports réglementaires et un fournisseur de ESEF digne de confiance. Nous veillerons à entretenir des relations commerciales saines avec des partenaires comme Friend Studio et à leur fournir un maximum de soutien et d'assistance à l'avenir également. »

À propos de DataTracks

Pionnier dans la fourniture de logiciels de gestion de l'information depuis 17 ans, DataTracks accompagne plus de 21 500 entreprises dans 26 pays. DataTracks possède une expérience remarquable avec la préparation de plus de 2 20 000 rapports de conformité à ce jour pour le dépôt auprès de régulateurs tels que l'ESMA dans l'Union européenne, le HMRC au Royaume-Uni, l'ACRA à Singapour, le CIPC en Afrique du Sud, le SSM en Malaisie, la SEC aux États-Unis et le MCA en Inde.

