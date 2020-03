DataWalk annonce une solution logicielle qui utilise des données pour identifier les personnes courant le risque de contracter le coronavirus

DataWalk démontre sa capacité à utiliser un logiciel d'analyse de réseau pour identifier de manière proactive les super-propagateurs et les personnes courant le risque de contracter le coronavirus

WROCLAW, Pologne, 11 mars 2020 /PRNewswire/ -- DataWalk, fournisseur du logiciel d'analyse des renseignements le plus sophistiqué du secteur, a annoncé aujourd'hui avoir fait la démonstration d'une solution qui peut identifier de manière proactive les super-propagateurs potentiels du virus, les patients zéro et les personnes courant le risque de contracter le coronavirus.

En reliant et en mettant en corrélation de grandes quantités de données telles que les dossiers d'immigration, les personnes que l'on sait affectées et les données anonymes des téléphones portables, la technologie d'analyse de réseau de DataWalk peut aider à identifier :

Les sources d'infection : DataWalk peut permettre l'identification de super-propagateurs potentiels qui sont souvent eux-mêmes résistants à la maladie et ne savent pas qu'ils peuvent infecter d'autres personnes.

Les personnes à risque : DataWalk peut permettre d'identifier les personnes qui peuvent avoir été infectées par le biais d'un contact avec un super-propagateur ou avec une personne chez laquelle un virus est actuellement diagnostiqué (quelqu'un qui était par exemple dans le même vol, dans le même bureau ou qui a mangé dans le même restaurant, etc.)

Les épidémies actuelles et potentielles.

Identifier de manière proactive les super-propagateurs potentiels et les personnes à risque permettrait de se tourner vers des services médicaux appropriés et de prendre des précautions adéquates pour aider à minimiser la propagation du virus. Vous pouvez obtenir des précisions sur la solution dans une vidéo de démonstration publiée par l'entreprise.

« Avec notre logiciel évolutif d'analyse de réseau, nous sommes l'une des seules entreprises au monde à disposer de la technologie nécessaire pour contribuer à identifier systématiquement les super-propagateurs potentiels et les personnes courant le risque de contracter le coronavirus », a déclaré Pawel Wieczynski, PDG de DataWalk pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). « Nous sommes prêts et en mesure d'aider les gouvernements et d'autres organisations dans le monde entier dans les efforts qu'ils déploient pour contenir le coronavirus. »

À propos de DataWalk

DataWalk est une plate-forme logicielle qui utilise la technologie d'analyse de réseau pour déceler des modèles, des relations et des anomalies dans des données à grande échelle et provenant de plusieurs sources. Grâce à des technologies brevetées associant un moteur de Big data extrêmement évolutif à des interfaces visuelles conviviales, DataWalk permet aux entreprises d'importer et de fusionner rapidement des données provenant de sources multiples en une seule vue des données, en utilisant des visualisations intuitives qui permettent une prise de décision plus rapide et plus éclairée. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://datawalk.com/ .

Related Links

https://datawalk.com/



SOURCE DataWalk