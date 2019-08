Dating.com Group annonce d'autres projets pour le développement de ses activités

LA VALETTE, Malte, 7 août 2019 /PRNewswire/ -- Dating.com Group—géré par SOL Networks, un groupement de marques visant plus de 15 projets, dont Dating.com, Lovinga, Tubit et TripTogether et beaucoup d'autres—a annoncé qu'elle envisageait de continuer d'investir dans le développement de ses activités liées aux rencontres à l'échelle internationale. Plus précisément, lors de sa réunion régulière de l'été 2019 à Luxembourg, le conseil d'administration a décidé qu'il s'attacherait à mettre au point de nouvelles technologies de streaming et à acheter des produits IP, y compris des plateformes de données prêtes à l'emploi, afin d'intensifier son expansion à l'international et d'atteindre un nouveau niveau de qualité sur le marché.

Les utilisateurs d'applis de rencontres se détournent de plus en plus du « swiping », qui ne les impressionne plus. L'année dernière, Dating.com est devenu l'un des premiers services mondiaux de rencontres à ajouter à sa plateforme le streaming en direct « one-to-many », qui permet à ses membres de communiquer et d'interagir en temps réel avec beaucoup plus de correspondances potentielles en même temps. Si le streaming en direct devient de plus en plus populaire sur le marché, il est essentiel d'améliorer la technologie sur laquelle il repose pour permettre au secteur de progresser.

« Nous entendons rester à la pointe lorsqu'il s'agit d'aider les gens à nouer des liens réels et durables dans le monde entier », explique Alla Gubenko, directrice du conseil d'administration de Dating.com Group. « S'intéresser au développement des activités et à l'investissement dans les technologies est la meilleure manière d'accroître globalement la qualité du secteur, et particulièrement la capitalisation de notre entreprise. Ainsi, nous sommes très heureux d'aider à produire la prochaine génération de produits de streaming en direct et d'acquérir des produits IP dans un avenir proche. »

À propos de Dating.com Group

Dating.com Group est une plateforme mondiale de découverte sociale, permettant aux personnes dans le monde entier de se mettre en rapport en s'appuyant sur le pouvoir des intérêts partagés et des avantages mutuels. Dating.com Group a des bureaux dans sept pays et une équipe de plus de 500 professionnels, et compte plus de 73 millions d'utilisateurs abonnés dans l'ensemble de son portefeuille. Nos marques incluent Dating.com, DateMyAge, LovingA, Tubit, AnastasiaDate, ChinaLove, et beaucoup d'autres, chacune disposant d'une plateforme unique conçue sur mesure pour différentes communautés selon les intérêts, la géographie et la démographie.

À propos de SOL Networks

SOL Networks est une société de holding Internet internationale qui a son siège à Malte et qui se spécialise dans la création et la promotion de sites Internet, où les gens de différents pays peuvent renforcer leurs liens sociaux et professionnels : pour apprendre, pour communiquer, pour trouver des amis en vue d'un voyage, pour jouer à des jeux en ligne et pour apprendre des langues étrangères.

