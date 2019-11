Datumate est choisie par Mekorot, la compagnie nationale israélienne de l'eau, pour la surveillance des processus de construction via l'utilisation d'une plate-forme d'analyse des données de construction qui recueille et analyse les données de terrain

YOKNEAM, Israël, 25 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Datumate, une pionnière de l'analyse des données de construction destinée aux entreprises spécialisées en infrastructure, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Mekorot, la compagnie nationale israélienne de l'eau. Datumate est le fournisseur de DatuBIM, une plate-forme automatisée pour la gestion complète de l'exécution des projets, qui aidera Mekorot à surveiller et gérer un chantier de construction d'un bassin hydrographique dans le sud d'Israël pendant toute la durée d'exécution du projet.

Les principales prestations de la plate-forme DatuBIM dans le cadre de ce premier projet commun et révolutionnaire sont l'apport d'analyses techniques sur l'avancement et les prévisions, ainsi que la production d'une documentation numérique continue sur toute la durée de vie du projet. Des ensembles de données numériques mis à jour permettent à Mekorot de surveiller facilement les travaux de terrassement, de détecter les excavations excessives, de calculer les volumes et de marquer l'achèvement des différentes étapes du projet. Des analyses basées sur des données de terrain aident Mekorot dans le suivi de la qualité et la gestion. Comme la construction se fait dans une zone réglementée, DatuBIM identifie tous les travaux exécutés dans des zones interdites d'accès.

« Nous sommes très heureux de collaborer sur ce projet pionnier avec Mekorot, dont les atouts d'exploitation et le leadership technologique sont reconnus dans le monde entier. Nous sommes persuadés que notre solution d'analyse automatisée des données de construction DatuBIM sera essentielle à une compagnie de distribution d'eau innovante comme Mekorot pour lui permettre de gérer le projet et de respecter les délais de celui-ci », déclare Itay Segev, vice-président des produits et du marketing de Datumate.

Grâce à la collecte de données fournies par des drones et à la production de rapports automatiques programmés à intervalles rapprochés, Mekorot peut comparer l'état actuel avec les plans de conception et les exemples de rapports antérieurs pour détecter et traiter tous les problèmes en temps opportun. Par ailleurs, DatuBIM veille à ce que les rapports puissent être facilement partagés avec toutes les parties prenantes qui comptent dans le projet, notamment en ce qui est de la gestion, de la supervision, de la planification et de l'ingénierie du projet.

« Cette première collaboration s'inscrit dans un projet qui vise à élargir le contrôle de l'exécution sur des chantiers d'excavation », a déclaré Moti Shiri, vice-président des technologies chez Mekorot. « Nos gestionnaires de projet vont gagner du temps avec DatuBIM et pourront facilement relier la conception et l'ingénierie sur le terrain. Nous utilisons DatuBIM pour obtenir des comparaisons automatisées de l'exécution avec les plans de conception et des exemples de rapports antérieurs. La documentation numérique de l'ensemble du cycle de vie du projet nous aidera à optimiser les processus et à réduire les coûts d'exploitation. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre des activités du Centre d'initiatives et de recherche WaTech® de Mekorot, qui servira de référence pour la numérisation de l'exécution des projets. »

À propos de Datumate

En utilisant l'analyse des Big data, l'apprentissage automatique, la vision par ordinateur de pointe, ainsi que des technologies sophistiquées de drones et de caméras, Datumate Ltd offre une solution complète de gestion de l'exécution de projets. Notre plate-forme collaborative complète et non intrusive fournit des analyses automatisées de données d'ingénierie en quelques heures et permet des comparaisons entre les plans de conception et l'avancement des travaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.datumate.com

À propos de Mekorot

Mekorot, la compagnie nationale israélienne de l'eau est considérée comme une grande entreprise d'approvisionnement en eau, très avancée sur le plan technologique et à la pointe de l'intégration de technologies innovantes. Mekorot exerce une large gamme d'activités par le biais de l'incubateur technologique, notamment des collaborations avec des entrepreneurs en Israël et dans le monde entier, parmi lesquels on trouve des startups, des entreprises arrivées à maturité, des institutions universitaires de premier plan et des investisseurs. L'entreprise encourage ainsi l'innovation technologique et cultive un savoir-faire professionnel sur le terrain, ce qui accélère les percées en termes de solutions d'approvisionnement en eau.

