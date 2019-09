Datumate et Dorsch Group Annoncent la Conclusion d'un Partenariat Stratégique

Datumate et Dorsch s'associent pour fournir des solutions d'analyse de données de construction avancées au marché allemand de la construction d'infrastructures

YOKNEAM, Israël, et FRANCFORT, Allemagne, 18 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Datumate et Dorsch Group ont le plaisir d'annoncer aujourd'hui l'établissement d'un partenariat stratégique combinant la plateforme innovante d'analyse de données de construction de Datumate, DatuBIM™, avec les services de planification et de conseil en construction à la pointe de l'industrie de Dorsch Group.

Ce partenariat permettra à Dorsch d'élargir ses services de numérisation de la planification à l'ensemble du cycle de vie de la construction. DatuBIM™ offre une solution de surveillance et de documentation numériques des procédés de gestion et d'ingénierie de construction, et établit une source unique et mise à jour en permanence d'actifs de projet numérisés, de la planification à l'exécution en passant par la maintenance. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Dorsch Group vendra ses services DatuBIM™ et fournira une assistance à des clients d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse, qu'ils entreprennent de construire une nouvelle infrastructure ou de reconstruire une infrastructure existante.

« Nous sommes ravis de collaborer avec un partenaire aussi bien établi sur le marché que Dorsch Group pour aider les clients de la région germanophone à transformer et optimiser numériquement leurs projets de construction », a déclaré Tal Meirzon, PDG de Datumate. « Ensemble, nous favoriserons l'adoption de l'analyse de données afin d'offrir aux entreprises les informations dont elles ont réellement besoin. »

« Notre partenariat avec Datumate et les avantages de sa plateforme de numérisation pour l'optimisation de la planification, l'exécution de projets et la gestion des actifs viennent renforcer notre portefeuille. En offrant cette technologie innovante, nous aiderons nos clients à faire face aux risques et aux défis auxquels ils sont confrontés. Ce partenariat est une puissante combinaison de technologie et d'expertise, et nous sommes convaincus qu'il apportera un retour sur investissement et un impact commercial exceptionnels à nos clients », a déclaré Andreas Schweinar, directeur financier de Dorsch Group.

À propos de DatuBIM™

DatuBIM™ 2.0 est une plateforme de service et de collaboration de bout en bout non intrusive qui fournit des analyses de données de construction automatisées quelques heures seulement après la capture des données, ainsi qu'une comparaison avec les plans de conception et l'avancement de l'exécution. Des jumeaux numériques de l'ouvrage fini et des outils d'analyse multidimensionnelle personnalisée automatisés fournissent des informations précieuses pour optimiser, contrôler et documenter les processus, la qualité et le budget. Le logiciel basé sur le cloud DatuBIM™ offre une valeur ajoutée aux propriétaires de projets, aux gestionnaires et aux entrepreneurs, ainsi qu'à l'ensemble des professionnels du secteur de la construction.

À propos de Datumate

Partenaire de confiance pour les entreprises de construction engagées dans la transformation numérique, Datumate développe des logiciels et des services qui emploient l'analyse de big data, l'apprentissage automatique, une technologie de vision par ordinateur de pointe, ainsi que des technologies de drone et de caméra. Nos services et nos produits phares, DatuBIM™ et DatuSurvey™, révolutionnent les processus de base traditionnels tels que la gestion de l'exécution des projets de construction d'infrastructure, et facilitent la numérisation de l'ensemble du cycle de vie des actifs, de la planification jusqu'à l'exécution et la maintenance.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.datumate.com

À propos de Dorsch Group

Depuis près de 70 ans, Dorsch est un partenaire de conseil et d'ingénierie réputé pour des clients de l'industrie, des investisseurs privés et des institutions publiques. Comptant environ 2 000 employés, le Dorsch Gruppe fait partie des plus grandes entreprises de planification et de conseil indépendantes d'Allemagne. À l'international, il dispose de plusieurs succursales et est également représenté par de nombreux bureaux de projet dans plus de 40 pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.dorsch.de

Contact médias Datumate

Ursula Ron

Directrice du marketing

Courriel : ursular@datumate.com

Téléphone : +972-73-705-7083

Contact médias Dorsch

Gerhard Habinger

Directeur du marketing

Courriel : Gerhard.Habinger@dorsch.de

Téléphone : +49-89-5797-545

https://www.datumate.com



