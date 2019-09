Datumate lance DatuBIM™ version 2.0, sa plate-forme automatisée d'analyse de données et de gestion de projets de construction

Une solution innovante pour le suivi continu de projets de construction d'infrastructures qui offre une convivialité et des fonctionnalités améliorées a été présentée lors de l'InterGeo 2019, à Stuttgart, en Allemagne

YOKNEAM, Israël, 17 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Datumate, un fournisseur de solutions d'analyse de données de construction et de photogrammétrie par drone, a annoncé aujourd'hui le lancement de DatuBIM™ version 2.0, une plate-forme de gestion de projets efficace, complète et rapide. Cette dernière version renforce les avantages de l'automatisation pour les partenaires et clients existants et nouveaux, la plupart d'entre eux ayant contribué à la conception des fonctionnalités nouvellement introduites.

DatuBIM™ 2.0 cible l'ensemble des sociétés impliquées dans des projets de construction d'infrastructures, telles que les développeurs, les sociétés de gestion de la construction et les entrepreneurs généraux. Grâce à DatuBIM™, les parties prenantes sont désormais en mesure de surveiller et documenter numériquement les processus de construction technique et de gestion des projets les plus complexes en temps voulu, ainsi que les mesures et les indicateurs de processus clés qui les intéressent véritablement.

« Les entreprises se tournent vers les technologies de la construction pour optimiser la gestion de projet et améliorer la rentabilité de leurs activités. Datumate répond à ces besoins et offre désormais une plate-forme complète rendant plus efficace le cycle de vie conception-construction-maintenance. », a déclaré Tal Meirzon, PDG de Datumate.

DatuBIM™ est développée à des fins de rapidité, de précision technique et d'information sur les processus. Que ce soit pour la collecte ou l'analyse de données, DatuBIM™ fournit des rapports automatisés de topographie en quelques heures plutôt qu'en plusieurs semaines. Pour chaque projet, les clients peuvent définir les indicateurs de performance clés qu'ils souhaitent suivre afin de déterminer les progrès, procéder à des validations en fonction des plans et contrôler la qualité de l'exécution du projet.

« DatuBIM™ est le summum de la technologie de construction. Nous avons développé une plate-forme collaborative basée sur le cloud qui sert toutes les parties prenantes du projet et qui est livrée sous la forme d'une solution de bout en bout non intrusive. Nous y sommes parvenus sans pour autant compromettre les résultats topographiques. », a déclaré Itay Segev, vice-président produit et stratégie, « En outre, nous avons veillé à ce que notre plate-forme permette une intégration transparente avec les systèmes informatiques de construction de pointe déjà utilisés par nos clients. »

DatuBIM™ 2.0 fait passer l'utilisation des données basées sur les drones au niveau supérieur : la numérisation multidimensionnelle de l'exécution des projets de construction. Grâce au rapide échange de données permis par le logiciel Datumate, la plate-forme enregistre de fréquents vols automatisés de drones permettant aux propriétaires, aux gestionnaires et aux sous-traitants de projets de se tenir au courant de l'ensemble des processus centraux des sites de construction. Les jumeaux numériques et les analyses multidimensionnelles automatisées et personnalisées fournissent des informations précieuses pour l'optimisation, le contrôle et la documentation des processus, la qualité et le budget.

À propos de Datumate

Datumate développe et commercialise des solutions innovantes pour le secteur de la construction. En tant que partenaire de confiance d'entreprises engagées dans la transformation numérique, Datumate développe des logiciels et des services utilisant l'analyse de données volumineuses, l'apprentissage automatique, la vision de pointe par ordinateur et les technologies de drones et de caméras. Nos services et produits phares, DatuBIM™ et DatuSurvey™, révolutionnent les processus centraux traditionnels tels que la gestion de l'exécution de projets de construction d'infrastructures et la numérisation simplifiée de l'ensemble du cycle de vie des actifs, de la planification à l'exécution, en passant par la maintenance.

