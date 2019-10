Datumate renforce sa présence au Royaume-Uni et conclut un partenariat stratégique avec Pell Frischmann

Le partenariat entre Datumate et Pell Frischman témoigne de la détermination à numériser le marché de la construction des infrastructures au Royaume-Uni

YOKNEAM, Israël, et LONDRES, 16 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Datumate et Pell Frischmann sont heureux d'annoncer aujourd'hui la formation d'un partenariat stratégique au service des sociétés de construction d'infrastructures du Royaume-Uni. L'association de DatuBIM™, la plateforme Datumate innovante d'analyse des données de construction, et des services leader de génie-conseil de Pell Frischmann répond à la demande croissante de numérisation en continu des projets et de leur gestion dictée par données. DatuBIM™ apporte les avantages de la planification MDB multidimensionnelle à la phase d'exécution du projet. En effet, il permet, durant tout le cycle de vie du projet, de comparer le jumeau numérique du plan de récolement à des plans précédents, ou à l'étude.

« La collaboration avec Pell Frischmann s'inscrit dans la continuité de notre stratégie et de notre savoir-faire en matière de solutions adaptées au marché de la construction des infrastructures », déclare Tal Meirzon, PDG de Datumate. « Nous sommes ravis de ce partenariat avec un cabinet de génie-conseil aussi réputé que Pell Frischmann. Ensemble, nous allons dynamiser le secteur en exploitant l'analyse de données de construction aux fins d'optimisation numérique multidimensionnelle pour le bénéfice de nos clients communs. »

Dans le cadre de ce nouveau partenariat stratégique, Pell Frischmann viendra appuyer et compléter DatuBIM™, le service d'analyse des données de construction de Datumate. DatuBIM™ assure des fonctions de contrôle et de documentation numériques des processus de direction et de grands travaux. Il établit une source unique et actualisée en permanence d'actifs de projet numérisés : de la planification à l'exécution et à la maintenance des constructions ou des réhabilitations d'infrastructures.

« Pour nous, DatuBIM™ est un outil essentiel à l'optimisation de la planification, à l'exécution des projets et à la gestion des actifs. Grâce à la transformation des données de terrain en informations pertinentes, nos clients sont en mesure d'appréhender au mieux les risques et défis inhérents à tout projet de construction. Grâce à la plateforme, nous serons plus à même de les aider et de renforcer les services que nous leur proposons », précise Tony Gosling, Directeur de la Stratégie Digitale chez Pell Frischmann.

Lors de la Semaine de la construction numérique qui se tiendra au centre ExCeL de Londres, Datumate présentera DatuBIM™ sur le stand B78.

À propos de DatuBIM™

DatuBIM™ 2.0 est un service intégral non intrusif et une plateforme de collaboration qui automatise l'analyse des données de construction quelques heures après leur saisie. Il permet de comparer les plans de conception et la progression de l'exécution. Les jumeaux numériques des plans de récolement et les analyses personnalisées multidimensionnelles automatisées offrent des perspectives précieuses pour l'optimisation, le contrôle et la consignation des processus, de la qualité et du budget. Le logiciel DatuBIM™ sur le cloud s'adresse aux maîtres d'ouvrage, aux gestionnaires et aux maîtres d'œuvre, ainsi qu'à tous les professionnels de la construction.

À propos de Datumate

Datumate élabore des solutions innovantes pour le secteur de la construction. Partenaire de confiance d'entreprises engagées dans la transformation numérique, Datumate crée des logiciels et des services exploitant les technologies d'analyse de big data, de l'apprentissage automatique, de la vision de pointe par ordinateur et des drones. Notre service et produit phare, DatuBIM™, révolutionne la gestion de l'exécution des projets de construction d'infrastructures et facilite la numérisation de l'ensemble du cycle de vie des actifs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.datumate.com

À propos de Pell Frischmann

Pell Frischmann est une société pluridisciplinaire et internationale de génie-conseil créée en 1926. Dans le secteur des infrastructures, des bâtiments et de la réhabilitation, elle est reconnue pour son expérience ingéniorale étendue et sa compréhension des besoins commerciaux et techniques de ses clients. Elle emploie près de 1 000 ingénieurs professionnels et intervient dans le monde entier dans les secteurs de l'eau, des chemins de fer, des autoroutes et sur des projets de développement majeurs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : http://www.pellfrischmann.com

Contact médias de Datumate

Ursula Ron

Directrice du marketing

Courriel : ursular@datumate.com

Téléphone : +972-73-705-7083

Contact médias de Pell Frischmann

David Hands

Directeur principal de comptes, Apollo Strategic Communications

Courriel : david.hands@apollostrategiccomms.com

Téléphone : +44-(0)7860-920944

