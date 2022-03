David Beckham betritt das Metaverse und wird globaler Botschafter für DigitalBits Blockchain

Beckham hat ein gemeinsames Interesse an bahnbrechenden, integrativen Technologien und wird eine Reihe spannender Projekte in Angriff nehmen, die die Leistungsfähigkeit und das Potenzial der DigitalBits-Blockchain-Technologie demonstrieren, die im Vergleich zu vielen anderen Plattformen schnell und umweltfreundlich ist. Diese globale Partnerschaft wird Innovation und Nachhaltigkeit in der Branche fördern und Beckham neue Möglichkeiten eröffnen, mit seinen Fans in aller Welt in Kontakt zu treten. Da DigitalBits die Blockchain für Marken ist, wird Beckham seine umfangreichen Erfahrungen und Beziehungen in der Zusammenarbeit mit globalen Marken wie Adidas, Maserati, Tudor, Sands, Diageo und EA nutzen.