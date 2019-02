David Beckham stupisce i fan di HOUSE 99 per festeggiare il primo anno della marca del grooming maschile

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/816087/HOUSE_99_by_David_Beckham_Logo.jpg )

«È stata una giornata fantastica, desideravo ringraziare personalmente i nostri clienti che rendono HOUSE 99 così speciale. Siamo travolti dal sostegno che riceviamo ogni giorno dai fan di HOUSE 99» ha affermato David Beckham, che ha mostrato il video sul suo profilo Instagram. «Siamo felicissimi di iniziare un nuovo anno e continueremo ad ampliare la nostra gamma per poter aiutare ogni uomo a trovare il suo nuovo look».

https://youtu.be/MM_DF2eEEpM

Dopo la sorpresa, i fan del marchio hanno avuto la possibilità di parlare con David Beckham di look e prodotti preferiti.

Lanciata nel 2018 in oltre 20 paesi, HOUSE 99 festeggia il suo primo compleanno il 1° febbraio con la presentazione della nuova cera per capelli e baffi SMARTEN UP. Il prodotto sarà disponibile prima online su http://www.house99davidbeckham.com.

I prodotti di punta di HOUSE 99 by David Beckham sono:

SMOOTH BACK - Pomata Modellante: un gel rimodellante a tenuta media per uno stile dall'effetto naturale.

SERIOUSLY GROOMED - Balsamo per Barba e Capelli: una crema 2 in 1 per modellare sia barba che capelli.

SOFTER TOUCH - Olio da Barba: un olio da barba secco lucido.

HOUSE 99

HOUSE 99 è un nuovo marchio globale di prodotti da uomo per la cura della pelle e del corpo, fondato da David Beckham, in collaborazione con L'Oréal Luxe, con l'obiettivo di dissacrare le necessità del grooming maschile e incoraggiare a esprimere se stessi e a sperimentare nuovi stili. La collezione completa HOUSE 99 propone 23 prodotti per capelli, pelle, barba e corpo che conferiscono soluzioni di grooming diversificate ed olistiche, per tutti i tipi di pelle e capelli maschili. L'intera gamma è stata creata, testata e approvata da David Beckham, dalla formula al nome del prodotto, dalla creazione all'imballaggio, allo scopo di rispecchiare i rituali di stile di David e trasmettere l'eccellenza della cura di sé.

