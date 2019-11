David Chaum annonce la pièce xx, pour appuyer la messagerie décentralisée, les paiements et les dApps sur le réseau xx

« La pièce xx et le réseau xx serviront aux utilisateurs de smartphones et aux développeurs de dApp, exploitant l'anonymat et la confidentialité du déchiquetage des métadonnées d'Elixxir et la sécurité, la vitesse et l'évolutivité de Praxxis », a déclaré Chaum. « En réunissant avec succès les projets, le réseau xx résout la tension entre vitesse/échelle et confidentialité/sécurité. »

Les fidèles de la première heure (hors ressortissants des États-Unis) téléchargeant l'application pour smartphone du collectif xx avant la publication du livre blanc sur le réseau xx disposeront de certains avantages leur permettant de participer davantage au réseau xx. Les informations détaillées sur les participants admissibles sont disponibles sur xx-coin.io .

Le réseau xx a été conçu pour répondre à l'inquiétude croissante du public concernant la confidentialité des utilisateurs et les périls émergeants de l'informatique quantique. La couche réseau cMix d'Elixxir assure une confidentialité et une sécurité révolutionnaires en déchiquetant les métadonnées des utilisateurs. Praxxis fournit une structure de pièce libellée divisant les paiements en pièces individuelles pour garantir la confidentialité et une cryptographie distincte reposant sur le hachage - ce qui prémunit contre les attaques des ennemis des États actuels et des futurs ordinateurs quantiques.

Le lancement progressif du réseau xx a débuté. La version alpha du réseau xx public prend actuellement en charge la messagerie xx, les dApps Elixxir garantissant une confidentialité sans précédent aux utilisateurs car empêchant les observateurs de collecter des métadonnées. La version bêta du réseau xx, dont la mise en service est prévue début 2020, permettra une intégration plus poussée d'Elixxir et de Praxxis et fonctionnera sur 600 nœuds indépendants, choisis plus tôt cette année.

« Pour que nous nous sentions tous à l'aise en ligne sur les aspects les plus graves et parfois les plus délicats de notre vie, nous avons besoin que l'argent destiné à mener nos affaires soit confidentiel et en sécurité », a déclaré William Carter, le Directeur d'exploitation de Praxxis. « Et pour aider les utilisateurs à travers le monde, nous avons besoin de performances haute vitesse et à faible latence à l'échelle appropriée. La pièce xx permet aux logiciels Praxxis et Elixxir d'atteindre ces objectifs sur le réseau xx décentralisé. La prochaine étape sera la version bêta ! »

Pour plus d'informations sur la fourniture de pièces xx et le réseau xx, et pour utiliser la messagerie xx, téléchargez l'application pour smartphone du collectif xx à l'adresse suivante : xxcollective.io .

À propos de Praxxis :

Praxxis est une monnaie numérique et un protocole de consensus sous-tendant une chaîne de blocs complète. Praxxis a été conçu et mis au point par WBM Corp. Dirigée par William Carter, WBM Corp. est l'une des premières sociétés implantées dans la Cayman Enterprise City, dans les îles Caïmans. Carter est un informaticien disposant d'une vaste expérience en matière de conception de systèmes avancés, acquise en étant actif dans les domaines de la chaîne de blocs, de la R-D en optique et chez JPL, à Pasadena. L'équipe de WBM est composée de cryptographes, de développeurs, de personnel d'exploitation et de professionnels du marketing. Les premiers travaux sur la chaîne Praxxis ont été menés chez Privategrity Corporation, dans la région de Los Angeles.

À propos du collectif xx :

Le collectif xx est la communauté mondiale soutenant les projets de David Chaum. Elle compte plus de 4 500 membres ayant rejoint xx pour sécuriser l'accès rapide à la messagerie xx et à d'autres informations et fonctionnalités du réseau xx. L'application du collectif xx est disponible sur iOS et Android pour encourager la participation au réseau xx, en voie de devenir un MainNet. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.xxcollective.io .

À propos d'Elixxir :

Elixxir est une plateforme de transaction protégeant la vie privée grâce à des nœuds utilisant le logiciel cMix d'Elixxir. Elixxir masque les métadonnées générées par les activités quotidiennes de l'utilisateur. La plateforme est conçue pour prendre en charge la messagerie, les paiements et le transfert de données d'applications décentralisées (dApp) sécurisés. Elixxir est à même de traiter de grands volumes de manière extrêmement rapide afin de soutenir l'adoption mondiale par le grand public de la chaîne de blocs décentralisée.

À propos de David Chaum

David Chaum est célèbre pour avoir inventé au début des années 1980 la première monnaie numérique, e-Cash, qu'il a ensuite déployée dans les années 1990 dans sa société DigiCash. C'est également à lui que l'on doit la première chaîne de blocs décentralisée, qui était le sujet de sa thèse de doctorat soutenue à Berkeley en 1982.

