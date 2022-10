David Wang da Huawei: Passo para Ultra-Banda Larga 5.5G

BANGKOK, 28 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Ultra-Broadband Forum 2022 levantou a cortina hoje em Bangkok, com David Wang, diretor executivo do conselho e presidente do conselho de administração de infraestrutura de TIC da Huawei, proferindo um discurso intitulado Stride to Ultra-Banda larga 5.5G. Durante este discurso, Wang descreveu as enormes mudanças que estão previstas para ocorrer em áreas como casas inteligentes, campus inteligentes e Internet industrial até 2030. Ele também deixou claro que a ultra-banda larga 5.5G será um marco importante no caminho para um mundo inteligente e recomendou que a indústria tome quatro passos importantes para acelerar esse processo. Ele passou a chamar todos os jogadores da indústria para trabalhar juntos e avançar mais rápido em direção a ultra-banda 5.5G.

David Wang dando a palestra (PRNewsfoto/Huawei)

Ao nos aproximarmos do mundo inteligente de 2030, as velocidades de banda larga doméstica atingirão 10 Gbit/s, marcando uma enorme melhoria em relação à experiência atual de 1 Gbit/s. Atualmente, as casas têm uma média de 5 a 20 dispositivos conectados às suas redes Wi-Fi. No entanto, isso está definido para mudar à medida que os dispositivos domésticos inteligentes veem ampla adoção, o que levará esse número até 150 a 200. Portanto, será essencial que a fibra possa chegar a todos os cômodos de cada casa.

Até 2030, as redes Wi-Fi também serão capazes de fornecer várias experiências de 10 Gbit/ s para campi de médio e grande porte e precisarão apoiar operações e gestão inteligentes. As micro e pequenas empresas precisarão de redes Wi-Fi que possam oferecer grande largura de banda, experiências premium e serviços de intranet completos. A Internet industrial exigirá uma largura de banda superior a 10 Gbit/s e uma latência inferior a um milissegundo. As empresas adotarão uma estratégia multinuvem que exige que as redes ajustem dinamicamente o roteamento. Impulsionados pelo desenvolvimento e automação verdes, veremos 10 vezes mais capacidade de rede, eficiência energética e eficiência de O&M.

"Ultra-banda larga 5.5G será um marco fundamental no nosso caminho para este mundo inteligente. Para atingir esse marco, todos os participantes do setor, incluindo organizações de padrões, reguladores, operadores e fornecedores de equipamentos, precisarão trabalhar juntos. Gostaria de apelar a todos para que continuem a trabalhar em conjunto. Vamos aproveitar as tecnologias ultra-banda 5.5G, criar redes 5.5G e desenvolver um ecossistema 5.5G. Juntos, vamos avançar nossa indústria e avançar para ultra-banda larga 5.5G", salientou Wang.

As quatro etapas que Wang declarou que a indústria deve tomar para alcançar a ultra-banda larga 5.5G incluem:

Primeiro, definir padrões de próxima geração e alcançar consenso em toda a indústria.

A ETSI começou a liderar a padronização do F5G Advanced com seu padrão Release 3. E o Documento técnico do ETSI:ei... Estou brincando com vc O Fixed 5th Generation Advanced and Beyond, projetado especificamente para a indústria óptica, foi lançado em setembro de 2022. Até 2025, os casos de uso doméstico inteligente e a detecção de fibra óptica serão abordados pelos padrões.

Na indústria de PI, a Huawei também publicou um documento técnico Net5.5G durante este fórum. Eles acreditam que o Net5.5G alcançará uma largura de banda ainda maior e realizará uma otimização SRv6 flexível de ponta a ponta até 2023. Até 2025, espera-se que as redes IP detectem o poder de computação e os aplicativos, permitindo que elas ofereçam experiências de rede mais determinísticas e garantia de serviço para cenários mais industriais.

Em segundo lugar, promover conjuntamente a rápida adoção de padrões em todos os ciclos de vida do produto, desde avanços tecnológicos até desenvolvimento, implantação e operações do produto.

No acesso óptico, GPON, 10G PON e 50G PON Combo serão compatíveis com as redes ODN existentes dos operadores e suportarão sua atualização contínua e suave. A arquitetura C-WAN pode ser introduzida em redes FTTR, suportando experiências estáveis de Gbit/s em casas inteiras e reduzindo o tempo de transferência de roaming para menos de 20 milissegundos.

Na transmissão óptica, o espectro disponível para redes 400G WDM aumentará de 8 THz para 12 THz. Isso aumentará o número de comprimentos de onda disponíveis em 50% e fornecerá uma capacidade de transmissão de fibra única até 100T. Para o WDM metropolitano, a nova tecnologia WDM de agrupamento de comprimento de onda poderá facilitar o compartilhamento flexível de comprimentos de onda metropolitanos em vários anéis, reduzindo muito o TCO e apoiando a implantação do WDM para acessar sites.

Em termos de IP, o Wi-Fi 7 usará tecnologias como CO-SR e CO-OFDMA para melhorar a colaboração entre diferentes pontos de acesso e, assim, melhorar a experiência em toda a rede. Isso exigirá o suporte de tecnologias como UL OFDMA e UL MU-MIMO, para melhorar a confiabilidade da conexão Wi-Fi. O APN6 e o SRv6 também podem fornecer suporte valioso aqui, detectando o poder de computação e os requisitos de aplicativos e, em seguida, configurando dinamicamente os recursos de nuvem para que as empresas possam se conectar mais rapidamente às nuvens. Além disso, tecnologias de IP determinísticas podem ser usadas para reduzir microbursts de tráfego e o jitter de ponta a ponta em redes IP para menos de 20 microssegundos.

Em terceiro lugar, a implantação de ultra-banda larga 5.5G mais rapidamente usando políticas e redes de destino.

Novos padrões e tecnologias só podem criar valor quando são aplicados a redes vivas. Os governos e reguladores precisarão, portanto, adotar políticas mais eficazes, incluindo estratégias nacionais de banda larga, políticas de implantação de fibra e padrões de construção, para acelerar a implantação de redes FTTH gigabit e ajudar a levar a fibra para todos os cômodos de cada casa.

Os operadores também têm um papel importante a desempenhar. Eles precisarão definir arquiteturas de rede alvo para 2025 e 2030. Eles também devem acelerar a implantação de redes FTTH e FTTR, implantação de WDM metropolitano para acessar sites, atualização de redes IP para redes SRv6 e implantação de 400G e 800G para redes de transmissão e IP.

Em quarto lugar, explorar novas aplicações e construir um ecossistema próspero.

Os players do setor e os parceiros do ecossistema precisam trabalhar juntos para explorar como será a ultra-banda larga 5.5G. O Ultra-Broadband 5.5G será capaz de suportar novos aplicativos de alto potencial e, uma vez que 10 Gbit/ s em todos os lugares sejam realizados, aplicativos como jogos de metaverso e interações em tempo real verão uma adoção mais ampla. Além disso, a exploração continuará para novos cenários de campus, como escritórios imersivos e escritórios assistidos por robôs, e para serviços de micro e pequenas empresas, como redes Wi-Fi completas. A Huawei acredita que a indústria de telecomunicações precisará cooperar com empresas de Internet industriais à medida que continuam trabalhando em experiência determinística e roteamento flexível em apoio à Internet industrial. Isso ajudará a incubar aplicativos para controle industrial automatizado e conectividade corporativa para várias nuvens.

Já, essa padronização contínua continua a impulsionar mudanças na indústria de ultra-banda larga. Nos últimos 10 anos, o mundo viu 790 milhões de novos usuários FTTH, enquanto nos últimos cinco anos, 100 milhões de usuários começaram a usar serviços gigabit. No ano passado, um milhão de usuários adicionais começaram a usar os serviços FTTR.

Também já existem cerca de 50.000 linhas privadas OTN de alta qualidade sendo usadas por empresas, 600.000 linhas corporativas privadas em nuvem e mais de 27 milhões de hotspots Wi-Fi 6 disponíveis em todo o mundo. Isso é tudo, além das 130 redes 400G WDM, mais de 15.000 ROADMs totalmente ópticas, cross-connect e mais de 100 redes IP com suporte SRv6 que já foram lançadas globalmente.

