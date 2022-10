David Wang de Huawei : l'évolution vers l'ultra-large bande 5.5G

BANGKOK, 28 octobre 2022 /PRNewswire/ -- L'Ultra-Broadband Forum 2022 a commencé aujourd'hui à Bangkok, avec David Wang, directeur exécutif du conseil d'administration et président du conseil de gestion des infrastructures informatiques de Huawei, prononçant un discours d'ouverture intitulé Stride to Ultra-Broadband 5.5G (L'évolution vers l'ultra-large bande 5.5G). Au cours de ce discours, M. Wang a souligné les énormes changements qui devraient avoir lieu dans des domaines tels que les foyers intelligents, les campus intelligents et l'Internet industriel d'ici 2030. Il a également précisé que l'ultra-large bande 5.5G constituera un jalon clé sur la voie d'un monde intelligent et a recommandé que l'industrie prenne quatre mesures essentielles pour accélérer ce processus. Il a ensuite appelé tous les acteurs du secteur à travailler ensemble et à évoluer plus rapidement vers l'ultra-large bande 5.5G.

David Wang delivering the keynote

Alors que nous approchons du monde intelligent de 2030, les vitesses de large bande à domicile atteindront 10 Gbit/s, marquant une amélioration considérable par rapport à l'expérience de 1 Gbit/s d'aujourd'hui. À l'heure actuelle, les foyers disposent en moyenne de 5 à 20 appareils connectés à leurs réseaux Wi-Fi. Cependant, cela devrait changer parallèlement à la vaste adoption des appareils domestiques intelligents, portant ce nombre à entre 150 et 200. Il sera donc essentiel que la fibre puisse atteindre chaque pièce de chaque foyer.

D'ici 2030, les réseaux Wi-Fi seront également capables de fournir plusieurs expériences de 10 Gbit/s pour les campus de taille moyenne et grande, et devront soutenir des opérations et une gestion intelligentes. Les micro et petites entreprises auront besoin de réseaux Wi-Fi capables de fournir une large bande passante, des expériences haut de gamme et des services intranet à guichet unique. L'Internet industriel nécessitera une bande passante supérieure à 10 Gbit/s et une latence inférieure à une milliseconde. Les entreprises adopteront une stratégie multi-cloud qui nécessite des réseaux pour ajuster le routage de manière dynamique. Grâce au développement écologique et à l'automatisation, la capacité des réseaux, l'efficacité énergétique et l'efficacité des opérations et de la maintenance seront multipliées par 10.

« L'ultra-large bande 5.5G constituera un jalon clé sur notre voie vers ce monde intelligent. Pour franchir ce jalon, tous les acteurs du secteur, y compris les organismes de normalisation, les régulateurs, les opérateurs et les vendeurs d'équipements, devront travailler ensemble. J'aimerais vous demander à tous de continuer à travailler ensemble. Tirons parti des technologies d'ultra-large bande 5.5G, construisons des réseaux 5.5G et développons un écosystème 5.5G. Ensemble, nous allons faire progresser notre industrie et évoluer vers l'ultra-large bande 5.5G », a souligné M. Wang.

Les quatre mesures que M. Wang a suggéré à l'industrie pour atteindre l'ultra-large bande 5.5G comprennent :

Premièrement, définir des normes de nouvelle génération et parvenir à un consensus dans l'ensemble du secteur.

L'ETSI a commencé à diriger la normalisation de F5G Advanced avec sa norme Release 3. Et le Livre blanc de l'ETSI : Fixed 5th Generation Advanced And Beyond, qui est spécifiquement conçu pour l'industrie optique, a été publié en septembre 2022. D'ici 2025, les cas d'utilisation de foyer intelligent et la détection de fibres optiques seront traités dans les normes.

Dans le secteur de l'IP, Huawei a également publié un livre blanc sur Net5.5G au cours de ce forum. La société est convaincue que Net5.5G atteindra une bande passante encore plus importante et réalisera une optimisation flexible de bout en bout de SRv6 d'ici 2023. D'ici 2025, les réseaux IP devraient détecter la puissance et les applications de calcul, ce qui leur permettra de fournir davantage d'expériences réseau déterministes et de garantir des services pour davantage de scénarios industriels.

Deuxièmement, promouvoir conjointement l'adoption rapide de normes sur l'ensemble du cycle de vie des produits, des avancées technologiques au développement de produits, au déploiement et aux opérations.

En ce qui concerne l'accès optique, GPON, 10G PON et 50G PON Combo seront compatibles avec les réseaux ODN existants des opérateurs et soutiendront leur mise à niveau continue et fluide. L'architecture C-WAN peut être introduite sur les réseaux FTTR, soutenant des expériences de Gbit/s stables dans des foyers entiers et réduisant les temps de transfert d'itinérance à moins de 20 millisecondes.

Concernant la transmission optique, le spectre disponible pour les réseaux 400G WDM passera de 8 THz à 12 THz. Cela augmentera le nombre de longueurs d'onde disponibles de 50 % et fournira une capacité de transmission sur une seule fibre de jusqu'à 100 T. Pour les équipements WDM métropolitains, la nouvelle technologie de mise en commun de la longueur d'onde WDM sera en mesure de faciliter le partage flexible des longueurs d'onde métropolitaines à travers plusieurs anneaux, réduisant considérablement le coût total de possession (CTP) et prenant en charge le déploiement de solutions WDM sur les sites d'accès.

En termes d'IP, le Wi-Fi 7 utilisera des technologies telles que la CO-SR et CO-OFDMA pour améliorer la collaboration entre les différents points d'accès et ainsi enrichir l'expérience à l'échelle du réseau. Cela nécessitera le soutien de technologies telles que UL OFDMA et UL MU-MIMO, afin d'améliorer la fiabilité de la connexion Wi-Fi. APN6 et SRv6 peuvent également fournir un soutien précieux dans ce cas en détectant les exigences en matière de puissance et d'applications de calcul, puis en configurant de manière dynamique les ressources du cloud afin que les entreprises puissent se connecter plus rapidement aux clouds. En outre, des technologies IP déterministes peuvent être utilisées pour réduire les micro-rafales de trafic et la gigue de bout en bout sur les réseaux IP à moins de 20 microsecondes.

Troisièmement, déployer l'ultra-large bande 5.5G plus rapidement en utilisant des politiques et des réseaux cibles.

Les nouvelles normes et technologies ne peuvent créer de valeur que lorsqu'elles sont appliquées aux réseaux en direct. Les gouvernements et régulateurs devront donc adopter des politiques plus efficaces, notamment des stratégies nationales de haut débit, des politiques de déploiement de fibre et des normes de construction, afin d'accélérer le déploiement des réseaux gigabit FTTH et d'aider à intégrer la fibre dans chaque pièce de chaque foyer.

Les opérateurs ont également un rôle important à jouer. Ils devront définir des architectures réseau cibles pour 2025 et 2030. Ils doivent également accélérer le déploiement des réseaux FTTH et FTTR, le déploiement de solutions WDM métropolitaines sur les sites d'accès, la mise à niveau des réseaux IP vers les réseaux SRv6 et le déploiement de 400G et 800G pour les réseaux à la fois de transmission et IP.

Quatrièmement, explorer de nouvelles applications et créer un écosystème prospère.

Les acteurs du secteur et les partenaires de l'écosystème doivent travailler ensemble pour explorer à quoi ressemblera l'ultra-large bande 5.5G. L'ultra-large bande 5.5G sera en mesure de prendre en charge de nouvelles applications à fort potentiel, et une fois que 10 Gbit/s seront réalisés partout, les applications telles que les jeux MetaVerse et les interactions en temps réel enregistreront une adoption plus large. En outre, l'exploration se poursuivra pour les nouveaux scénarios de campus tels que les bureaux immersifs et les bureaux assistés par robot, ainsi que pour les services de micro et petites entreprises tels que les réseaux Wi-Fi à guichet unique. Huawei pense que l'industrie des télécommunications devra coopérer avec les sociétés de l'Internet industriel alors qu'elles continueront à travailler sur l'expérience déterministe et le routage flexible pour soutenir l'Internet industriel. Cela aidera à incuber des applications pour le contrôle industriel automatisé et la connectivité d'entreprise à des clouds multiples.

Cette standardisation en cours continue déjà à stimuler le changement dans l'industrie de l'ultra-large bande. Au cours des 10 dernières années, le monde a vu 790 millions de nouveaux utilisateurs de FTTH, tandis qu'au cours des cinq dernières années, 100 millions d'utilisateurs ont commencé à utiliser les services gigabit. Au cours de l'année écoulée, un million d'utilisateurs supplémentaires ont commencé à utiliser des services FTTR.

On compte également déjà environ 50 000 lignes OTN privées de haute qualité utilisées par des entreprises, 600 000 lignes d'entreprise privées sur le cloud et plus de 27 millions de points d'accès Wi-Fi 6 sont désormais disponibles dans le monde entier. Tout cela vient s'ajouter aux 130 réseaux 400G WDM, plus de 15 000 ROADM entièrement optiques et interconnectables et plus de 100 réseaux IP pris en charge par SRv6 qui ont déjà été déployés dans le monde entier.

