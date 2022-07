« En 2025, la grande diversité et l'ampleur des besoins en services du réseau créeront un nouveau potentiel de marché énorme, a déclaré M. Wang. Nous sommes ici pour discuter de ces possibilités avec les exploitants et les partenaires de l'industrie, et pour explorer les innovations dont nous avons besoin pour ouvrir la voie à la 5.5G. »

Huawei a proposé le terme 5.5G pour la première fois au 11e Global Mobile Broadband Forum en 2020, et F5.5G (ou 5.5G fixe) au Global Analyst Summit en avril. Depuis, de nouvelles idées et des pratiques exemplaires ont commencé à prendre forme dans l'industrie.

Une multitude de nouvelles exigences rehausseront la barre pour l'infrastructure des TIC de nouvelle génération

Selon M. Wang, les nouveaux développements de la technologie numérique doivent soutenir une expérience en temps réel véritable, captivante et encore plus immersive dans le monde numérique, et rendre progressivement une expérience réseau de 10 Gb/s disponible partout sur la planète.

Sur le front industriel, la numérisation est déjà sur la voie rapide. L'intelligence artificielle sera pleinement intégrée aux processus de production de l'entreprise, et la taille du marché de l'Internet des objets de la 5.5G augmentera rapidement. La collaboration entre les robots et les personnes dans des scénarios complexes imposera des exigences plus importantes sur les réseaux nouvelle génération du secteur industriel.

À l'heure actuelle, les goulets d'étranglement dans le domaine de l'informatique, comme ceux en lien avec la mémoire, l'utilisation déséquilibrée des ressources des centres de données et la faible efficacité énergétique, entravent l'augmentation de la demande en informatique. Pour relever ces défis, l'industrie doit innover au niveau de l'architecture et des systèmes afin de stimuler l'offre informatique.

Six caractéristiques de la 5.5G – Nouvelle valeur pour la vie et le développement numériques

La première est une expérience utilisateur de 10 Gb/s. La 5.5G offrira une expérience de 10 Gb/s grâce à la technologie MIMO qui offre une largeur de bande plus grande, une efficacité de spectre plus élevée et une modulation d'ordre supérieur. Grâce à des technologies de nouvelle génération comme FTTR, Wi-Fi 7, 50G PON et 800G, la 5.5G fixe apportera une expérience de 10 Gb/s partout.

Lors de l'événement, M. Wang a proposé pour la première fois le terme Net5.5G, définissant l'évolution des réseaux IP pour répondre à la demande croissante de puissance informatique par des applications intelligentes. « Au fur et à mesure que la numérisation s'implantera, les applications intelligentes connaîtront une commercialisation à grande échelle et les ressources informatiques seront situées sur de multiples clouds, a déclaré M. Wang. Les entreprises doivent utiliser la puissance de calcul de clouds multiples à moindre coût, avec plus d'agilité et de souplesse. Dans ce but, nous devons continuer d'innover en utilisant la technologie IPv6 pour aider l'industrie à prospérer. C'est pourquoi nous avons proposé Net5.5G. »

Deuxièmement, la portée opérationnelle ira au-delà de la connectivité. La 5.5G ira au-delà de la connectivité pour inclure la détection, ce qui donnera lieu à une foule de nouveaux scénarios et de nouvelles applications. Les technologies de détection sans fil et de fibre seront utilisées pour la collaboration véhicule-route et la surveillance de l'environnement. L'Internet des objets passif intégrera les technologies d'étiquetage cellulaire et passif pour créer 100 milliards de connexions potentielles. Les réseaux de base 5.5G redéfiniront les architectures et les technologies fondamentales pour permettre de nouveaux scénarios de service, comme des réseaux privés pour l'industrie, des réseaux pour le secteur industriel et de nouvelles vocations.

Troisièmement, une informatique diversifiée donnera lieu à des applications tout aussi diversifiées. À l'ère de la 5.5G, les architectures informatiques seront redéfinies afin de multiplier l'efficacité informatique par 10 grâce à l'ingénierie des puces et aux architectures d'interconnexion qui se feront entièrement entre pairs.

Quatrièmement, le stockage axé sur les données franchira les limites existantes de l'architecture de stockage. Le stockage du futur multipliera par dix le rendement du stockage grâce à une architecture matérielle et logicielle axée sur les données et à des moteurs d'accélération diversifiés des applications de données.

Cinquièmement, l'intelligence artificielle native complète fera des réseaux de conduite hautement autonomes L4 une réalité. Les réseaux de conduite autonomes sont devenus un objectif commun de l'industrie. L'IA native complète, des éléments de réseau aux réseaux et services, accélérera les percées dans la technologie des réseaux de conduite autonomes. Les résultats de ces innovations de pointe, telles que les algorithmes de compression pour des centaines d'indicateurs de réseau et l'identification de défaillances inconnues par les modèles de base de l'IA, seront largement appliqués à l'ère de la 5.5G.

Enfin, les développements dans les technologies vertes et l'innovation au niveau des systèmes augmenteront l'efficacité énergétique. Le UIT-T a adopté l'indice Network Carbon Data/Energy Intensity (NCIe) comme mesure unifiée de l'efficacité énergétique pour guider la feuille de route de développement écologique de l'industrie. Huawei a développé des solutions innovantes pour des installations vertes, des réseaux verts et des opérations vertes afin d'accroître la capacité du réseau et de réduire la consommation d'énergie par bit. Ces solutions donneront plus de pouvoir aux opérateurs à l'ère de la 5.5G.

« Alors que nous nous dirigeons vers l'ère de la 5.5G, tous les intervenants de l'industrie doivent travailler ensemble pour amener les normes à maturité et cultiver une industrie prospère », a déclaré M. Wang. Il a proposé trois recommandations pour conclure son discours.

L'industrie doit travailler en étroite collaboration pour définir la vision et la feuille de route de la 5.5G.

L'industrie devrait définir des normes technologiques dans les cadres de normes établis par le 3GPP, l'ETSI et l'UIT.

Tous les intervenants de l'industrie devraient travailler ensemble pour promouvoir un écosystème de l'industrie prospère en suscitant plus de cas d'utilisation et en accélérant la transformation numérique intelligente.

La Win-Win·Huawei Innovation Week se tient du 18 au 21 juillet à Shenzhen, en Chine. En collaboration avec des opérateurs mondiaux, des professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion, nous nous penchons sur des sujets tels que la 5.5G, le développement écologique et la transformation numérique pour envisager une réussite partagée dans l'économie numérique. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week.

