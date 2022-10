David Wang ze společnosti Huawei: Cesta k 5.5G, základu naší budoucnosti

BANGKOK, 28. října 2022 /PRNewswire/ -- V rámci globálního fóra o mobilním širokopásmovém připojení (Global MBB Forum 2022) přednesl výkonný ředitel představenstva a předseda správní rady pro ICT infrastrukturu společnosti Huawei David Wang hlavní řeč s názvem Stride to 5.5G: The foundation of the future (Cesta k 5.5G, základu naší budoucnosti). V tomto projevu Wang poznamenal, že odvětví ICT dosáhlo díky soustředěnému úsilí významného pokroku a je připraveno na přechod k technologii 5.5G. Vyzval také všechny aktéry v odvětví, aby se v zájmu dosažení tohoto milníku připravili na všech frontách a umožnili rychlejší vývoj směrem k éře 5.5G a společnému vybudování lepšího, inteligentního světa.

David Wang delivering the keynote

Doba inteligentního světa se rychle přibližuje a přináší s sebou prudké změny, které budou doprovázeny rostoucími požadavky na digitální infrastrukturu. Dalším milníkem na cestě do této éry je síť 5.5G. Ta slibuje nejen rychlosti 10 Gbit/s a podporu stovek miliard připojení, ale umožní nám i dosáhnout nativní inteligence.

Po dvou letech společného úsilí celého sektoru prošla otázka 5.5G rozsáhlým vývojem a v tuto chvíli máme tři jasné výstupy.

Za prvé, standardizace 5.5G již není pouhou vizí, ale po svém zahájení úspěšně pokračuje.

Za druhé, díky zásadnímu pokroku v klíčových technologiích pro 5.5G poskytují ultraširokopásmová připojení a ELAA (extremely large antenna array) rychlosti 10 Gbit/s.

A konečně za třetí sektor dosáhl jasné vize pro fungování internetu věcí. Rychle se rozvíjejí tři typy technologií IoT s podporou 5.5G, konkrétně NB-IoT, RedCap a pasivní IoT, které budou podporovat vysoký počet IoT připojení.

„Komunikační sektor se neustále vyvíjí. 5.5G se rozjíždí na plné obrátky. Do budoucna je tedy naším úkolem zpracovat těchto pět nových oblastí - standardy, spektrum, produkty, ekosystémy a aplikace. Vykročme spolu na cestu k 5.5G a vybudujme lepší, inteligentní svět," zdůraznil Wang.

Nejprve musíme stanovit standardy a podpořit klíčový technologický výzkum.

Standardy řídí odvětví mobilních komunikací a také oblast 5.5G povedou vpřed po jasně definované dráze. Musíme zajistit zmrazení standardu Release 18 do prvního čtvrtletí roku 2024 a pomoci tak sítím 5.5G dosáhnout desetkrát vyššího výkonu. Ohledně standardu Release 19 a dalších musíme při dalším upřesňování standardů 5.5G prozkoumat, jaké nároky bude mít na podporu nových služeb a scénářů. Dosáhneme tak maximálního potenciálu sítě 5.5G a prodloužíme její životnost.

Za druhé musíme zajistit širší spektrum pro ultraširokopásmové technologie.

Je třeba plně využít zdroje v pásmu pod 100 GHz k vybudování ultra širokého pásma, přičemž klíčové frekvenční pásmo pro 5.5G je mmWave. Pokud chtějí operátoři nabízet 10 Gbit/s, musí získat více než 800 MHz spektra z tohoto pásma. Potenciálním ultraširokým pásmem pro 5.5G je také pásmo 6 GHz. Až bude pásmo 6 GHz na konferenci WRC-23 prosazeno jako pásmo IMT, země budou pravděpodobně muset 6 GHz spektrum vydražit. Pro dosažení ultraširokého pásma pro 5.5G lze ale také rekonfigurovat („refarmovat") spektrum pod 6 GHz.

Za třetí se na příchod 5.5G musíme připravit vyspělými sítěmi, zařízeními a čipy.

Pro éru 10 Gbit/s musí naše sítě i zařízení projít modernizací. Konkrétně se naše produkty přeorientují na technologie ELAA, které mohou podporovat více než 1000 anténních polí vhodných pro středně a vysokofrekvenční pásma, a pro podporu kapacity 128 T bude zapotřebí masivní MIMO. Dále budou potřeba širší inovace v oblasti 5.5G čipů a zařízení, která musí být inteligentnější, schopná podporovat 3T8R nebo i více kanálů a agregovat více než čtyři operátory.

Za čtvrté musíme spolupracovat na vybudování prosperujícího ekosystému 5.5G.

Prosperující ekosystém dokáže lépe řešit digitální požadavky ve všech scénářích. Vezměme si jako příklad ekosystém internetu věcí s podporou 5.5G. Operátoři a dodavatelé zařízení budou muset pro lepší propojení lidí i věcí zlepšit plány pro sítě 5.5G, zatímco dodavatelé zařízení musí přizpůsobit náklady a modulární schopnosti scénářům použití. Kromě toho budou muset průmysl a vývojáři aplikací okamžitě zareagovat a začít vyvíjet nové aplikace.

Za páté bychom měli pokračovat v práci na průlomových řešeních.

Jakmile naše standardy, spektrum, produkty a ekosystém dozrají, stane se 5.5G realitou, což ještě rozšíří možnosti jejího uplatnění. Vícesmyslové interakce změní způsob naší komunikace. Inteligentně propojená vozidla se stanou třetím mobilním prostorem a výrazně se rozšíří, zatímco inteligentní propojení průmyslových odvětví povede k rozpuštění „informačních ostrovů" a podpoří modernizaci průmyslu. Nová generace inovativních řešení se právě rodí a naše vize inteligentnějšího světa je stále jasnější. Právě proto je třeba, aby na jejich výzkumu a vytváření spolupracovali všichni aktéři z našeho odvětví.

Globální fórum o mobilním širokopásmovém připojení 2022 pořádá společnost Huawei spolu se svými průmyslovými partnery GSMA a GTI. Na tomto každoročním fóru se scházejí provozovatelé mobilních sítí, vedoucí představitelé vertikálních odvětví a partneři ekosystémů z celého světa, aby diskutovali o tom, jak zajistit komerční úspěch 5G, a o dalších aktuálních tématech, jako je ekologický rozvoj, inteligence a vývoj 5G.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1929900/David_Wang_delivering_keynote.jpg

