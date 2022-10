David Wang zo spoločnosti Huawei: Krok k sieťam 5.5G, základ budúcnosti

BANGKOK,, 27. októbra 2022 /PRNewswire/ -- Počas Globálneho fóra MBB 2022 vystúpil David Wang, výkonný riaditeľ predstavenstva spoločnosti Huawei a predseda správnej rady pre infraštruktúru informačných a komunikačných technológií, s hlavným prejavom s názvom Krok k sieťam 5.5G: základ budúcnosti. David Wang uviedol, že vďaka spoločnému úsiliu odvetvie významne pokročilo a je pripravené na prechod na siete 5.5G. Na dosiahnutie tohto míľnika Wang vyzval všetkých účastníkov odvetvia, aby sa pripravili na všetkých frontoch s cieľom môcť rýchlejšie prejsť do éry sietí 5.5G a nakoniec spoločne vybudovať lepší, inteligentný svet.

David Wang delivering the keynote

S rýchlo sa blížiacim inteligentným svetom budú všetky rýchle zmeny, ktoré nás čakajú, sprevádzané rastúcimi požiadavkami na digitálnu infraštruktúru. Ďalším míľnikom na ceste k inteligentnému svetu sú siete 5.5G. Prinesú zážitky s rýchlosťou 10 Gbit/s, podporia stovky miliárd pripojení a pomôžu nám dosiahnuť prirodzenú inteligenciu.

Wang zdôraznil, že po dvoch rokoch spoločného úsilia v celom odvetví zaznamenali siete 5.5G obrovský pokrok a tri veci sa stali jasnými.

Po prvé, štandardizácia sietí 5.5G sa začala a je na dobrej ceste, takže je viac než len víziou.

Po druhé, odvetvie dosialo prelom v kľúčových technológiách pre siete 5.5G a ultra veľká šírka pásma a ELAA teraz môžu poskytovať zážitok s rýchlosťou 10 Gbit/s.

Po tretie, odvetvie má jasnú víziu pre oblasť internetu vecí. Tri typy technológií internetu vecí s podporou sietí 5.5G, konkrétne úzkopásmová sieť internetu vecí NB-IoT, RedCap a pasívny internet vecí, sa rýchlo rozvíjajú a budú podporovať početné pripojenia v rámci internetu vecí.

„Odvetvie komunikácií sa neustále vyvíja. Siete 5.5G sa rozbehli na plné obrátky. Našou úlohou do budúcnosti je riešiť týchto päť nových oblastí – normy, spektrum, produkty, ekosystémy a aplikácie. Spoločne prejdime na siete 5.5G a vybudujme lepší, inteligentný svet," zdôraznil Wang.

Po prvé, musíme stanoviť normy a podporovať kľúčový technologický výskum.

Normy riadia odvetvie mobilnej komunikácie a budú viesť odvetvie sietí 5.5G vpred, po jasne definovanej ceste. Musíme sa usilovať o to, aby bola verzia 18 zmrazená do 1. štvrťroka 2024, ako sa plánovalo, a aby pomohla sieťam 5.5G dosiahnuť desaťnásobne vyšší výkon. Pokiaľ ide o verziu 19 a ďalšie, mali by sme spoločne preskúmať, aké kapacity bude sieť 5.5G vyžadovať na podporu nových služieb a scenárov, keďže pokračujeme v zdokonaľovaní noriem sietí 5.5G. Tým sa maximalizuje potenciál siete 5.5G a predĺži sa jej životný cyklus.

Po druhé, musíme pripraviť viac spektra pre veľmi veľké pásma.

Mali by sme naplno využívať zdroje pod 100 GHz na vybudovanie ultra veľkej šírky pásma. mmWave je kľúčové frekvenčné pásmo pre siete 5.5G. Operátori budú musieť získať viac ako 800 MHz spektra z tohto pásma, ak chcú realizovať používanie s rýchlosťou 10 Gbit/s. 6 GHz je tiež potenciálne ultraširoké pásmo pre siete 5.5G. Keď sa 6 GHz počas konferencie WRC-23 presadí ako pásmo IMT, je pravdepodobné, že krajiny budú musieť vydražiť frekvenčné spektrum 6 GHz. Môžeme tiež zmeniť účel podspektra 6 GHz, aby sme dosiahli mimoriadne veľkú šírku pásma pre siete 5.5G.

Po tretie, na siete 5.5G sa musíme pripraviť pomocou vyspelých sietí, zariadení a čipov.

Naše siete aj zariadenia sa musia modernizovať, aby mohli poskytovať služby rýchlosťou 10 Gbit/s. Konkrétne sa naše produkty budú spoliehať na technológie ELAA, ktoré môžu podporovať viac ako 1 000 anténnych polí vhodných pre stredné a vysoké frekvenčné pásma, a na podporu kapacity 128 T bude potrebná masívna sieť MIMO. Okrem toho bude potrebných viac inovácií, pokiaľ ide o čipy a zariadenia sietí 5.5G, aby boli inteligentnejšie, schopné podporovať 3T8R alebo dokonca viac kanálov a dokázali agregovať viac ako štyri nosné siete.

Po štvrté, musíme spolupracovať na vybudovaní prosperujúceho ekosystému sietí 5.5G.

Tento prosperujúci ekosystém bude lepšie riešiť digitálne požiadavky vo všetkých scenároch. Príkladom je ekosystém internetu vecí s podporou sietí 5.5G. Operátori a dodávatelia zariadení budú musieť zlepšiť plány pre siete 5.5G, aby lepšie prepojili ľudí aj veci, zatiaľ čo dodávatelia zariadení musia prispôsobiť náklady a modulárne schopnosti aplikačným scenárom. Okrem toho budú musieť odvetvie a vývojári aplikácií okamžite konať a začať inkubovať nové aplikácie.

Po piate, musíme pokračovať v práci na prelomových aplikáciách.

Ako budú naše štandardy, spektrum, produkty a ekosystém dozrievať, siete 5.5G sa stanú realitou, čo umožní vznik ešte väčšieho počtu aplikácií. Viaczmyslové interakcie zmenia spôsob komunikácie. Inteligentne prepojené vozidlá sa stanú tretím mobilným priestorom a dočkajú sa širokého prijatia, zatiaľ čo inteligentné prepojenia naprieč priemyselnými odvetviami povedú k zrušeniu informačných síl, čo bude hnacím motorom priemyselnej modernizácie. V súčasnosti sa objavuje nová generácia inovatívnych aplikácií a naša vízia inteligentného sveta je čoraz jasnejšia. Preto musia všetci účastníci odvetvia spolupracovať pri skúmaní a vytváraní týchto aplikácií.

