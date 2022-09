DAZN ACELERA IMPULSO DE CRESCIMENTO GLOBAL COM AQUISIÇÃO DE EMPRESAS DO ELEVEN GROUP

DAZN Group anunciou hoje a aquisição da ELEVEN Sports and Team Whistle

O acordo acelera as ambições de crescimento global e a estratégia de diversificação da DAZN

A aquisição transforma a DAZN na maior detentora de direitos esportivos da Europa

Também amplia suas capacidades no setor de streaming de esportes ao vivo, apresentando a DAZN a novos mercados

LONDRES, 27 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O DAZN Group, uma plataforma líder global de esportes, anunciou hoje um acordo para adquirir as empresas globais de mídia esportiva do ELEVEN Group. O acordo amplia as capacidades da DAZN no setor de streaming de esportes ao vivo e estabelece a DAZN como líder global neste espaço em rápida evolução. Com isso, ela obtém três benefícios.

Territórios novos e expandidos. Quando concluída, a transação transformará a DAZN na emissora das principais ligas de futebol em Portugal e na Bélgica, dois países da Europa com paixão pelo futebol. As empresas do ELEVEN Group também complementarão as posições de liderança de mercado atuais da DAZN na Itália, DACH (Áustria, Alemanha e Suíça) e Espanha, onde a DAZN detém direitos do futebol nacional de alto nível. A ELEVEN também está presente em Taiwan e em outros mercados do Sudeste Asiático, oferecendo à DAZN uma base maior na região onde ela possui uma empresa líder de mercado, no Japão.

Esta expansão geográfica oferece à DAZN acesso a novos públicos à medida que ela desenvolve sua plataforma global e se torna uma fonte única para tudo que um fã de esportes deseja – um lugar para acessar a maior biblioteca de conteúdos ao vivo e on demand, análises, destaques, merchandise, compra de ingressos, jogos e apostas. Ela fortalece a empresa e impulsiona as economias de escala.

Novo fluxo de receita nas redes sociais. A aquisição da Team Whistle, a empresa de mídia de propriedade da ELEVEN, permitirá que a DAZN alcance o público mais jovem, diversifique e amplie seus recursos de engajamento com os fãs e maximize o valor do portfólio de direitos da DAZN. A Team Whistle está entre as dez principais propriedades de mídia esportiva dos EUA na ComScore, com mais de 700 milhões de seguidores em seus canais e uma rede de distribuição crescente, que gera cerca de cinco bilhões de visualizações por mês nas plataformas sociais. A combinação do negócio complementar da Team Whistle com os direitos de conteúdo da DAZN cria uma proposta poderosa.

Ampliação dos direitos de futebol. A aquisição consolida a DAZN como a base global do futebol por meio da integração da ELEVENsports.com e dos 40 mil jogos que ela transmite todos os anos. Por meio de um relacionamento estratégico, a ELEVEN desempenha um papel fundamental no serviço OTT da FIFA, o FIFA+, apoiando a produção, entrega e distribuição de jogos ao vivo de mais de 90 associações membros da FIFA. De fato, combinadas, as empresas criarão o maior portfólio de conteúdo de futebol feminino do mundo. A ELEVEN conta com conteúdos de futebol feminino provenientes de seis confederações, que se somam à impressionante lista da DAZN, que inclui a UEFA Women's Champions League, Liga F na Espanha, as inglesas FA Women's Super League e Women's FA Cup e a WE League do Japão, entre outras.

O acordo representa um aumento de USD 300 milhões por ano nas receitas do DAZN Group.

Shay Segev, CEO do DAZN Group, disse: "A aquisição agrega escala a nosso negócio. É um grande passo em nossa missão de sermos a plataforma esportiva líder global. Tenho muito respeito pelo que Andrea, Marc e a equipe conquistaram e espero trabalhar com eles conforme ampliarmos ainda mais nossas ambições. Juntos, formamos a equipe de gestão mais forte e confiável do setor. A DAZN investiu no desenvolvimento de uma plataforma digital de esportes revolucionária, na qual os fãs podem curtir toda a gama de entretenimento esportivo interativo. Esperamos expandir estes recursos para novos mercados e também alavancar as capacidades da ELEVEN na DAZN."

Marc Watson, CEO do Eleven Group, disse: "Vemos a DAZN como o futuro da transmissão digital de esportes e a casa ideal para a ELEVEN. O esporte faz parte do entretenimento global, e a união com a DAZN será transformadora, permitindo-nos ter acesso a economias maiores de escala e a uma plataforma global para nossa talentosa equipe. Não poderíamos estar mais entusiasmados com este acordo, e estou realmente animado para trabalhar com Shay e a equipe da DAZN."

Kevin Mayer, presidente da DAZN, disse: "Este acordo representa uma aceleração de nossa estratégia para diversificar nossas ofertas e levar nossas fantásticas propriedades esportivas e nossa plataforma para novos mercados e modelos de negócios. A Team Whistle é uma empresa em crescimento, que tem um histórico comprovado na monetização de conteúdos de curta duração. Ela será extremamente valiosa para a DAZN, uma vez que buscamos gerar o valor máximo de nosso invejável portfólio de direitos, criando novos formatos de conteúdo para alcançar novos públicos e gerar poderosos fluxos de receita complementares. Estamos animados para dar as boas-vindas a todos nossos novos colegas."

Andrea Radrizzani, fundador e presidente da ELEVEN e proprietário do Leeds United, disse: "Desenvolvemos uma empresa de mídia esportiva de sucesso nos últimos seis anos com a ELEVEN e estamos muito felizes que esta jornada continue. A fusão oferecerá maiores oportunidades como um grupo para continuar a construir um destino global para os fãs de esportes, que foi nossa missão desde o primeiro dia."

Após a conclusão do acordo, Andrea Radrizzani, fundador da ELEVEN, fará parte da diretoria da DAZN como diretor executivo e apoiará o desenvolvimento de negócios do DAZN Group.

Fundada em 2015, a ELEVEN é um destino de mídia esportiva que oferece entretenimento de primeira linha a fãs no mundo todo, tendo transmitido mais de 65 mil horas de conteúdo ao vivo no ano passado. Desde os maiores eventos esportivos do mundo até o melhor esporte local e programação original premiada, com o ELEVEN Group os fãs podem curtir uma oferta 24 horas por dia, sete dias por semana do melhor conteúdo ao vivo e gravado.

Como uma plataforma digital global de entretenimento esportivo, a DAZN está se tornando rapidamente o destino diário dos fãs de esportes em todo o mundo. As ambições da DAZN vão além da transmissão. A plataforma da DAZN está se tornando uma fonte única para tudo que um fã de esportes deseja. Em breve, os clientes da DAZN poderão não só assistir a esportes ao vivo e on demand, mas também ouvir e ler sobre esportes, jogar e apostar, comprar NFTs esportivos, ingressos e mercadorias.

O acordo está sujeito à análise antitruste; sendo assim, a data de conclusão permanece desconhecida.

A Guggenheim Securities atuou como consultora financeira do ELEVEN Group nesta transação.

FONTE DAZN

