DAZN et Common Goal s'unissent dans un partenariat mondial pluriannuel

DAZN s'engage à verser plusieurs millions de dollars à Common Goal, ainsi qu'à consacrer 1 % du temps et des ressources de ses employés à l'échelle mondiale, dans le cadre d'un partenariat à long terme qui se concentrera collectivement sur trois questions fondamentales et profondément enracinées, au sein et au-delà du football : l'égalité des sexes, la justice raciale et la diversité culturelle.

DAZN encouragera un dialogue ouvert et important autour de ces trois questions en tirant parti de la puissance du contenu et de la narration à travers son écosystème de plateformes, de canaux et de partenaires. La plateforme contribuera également à un changement axé sur l'action par le biais des initiatives d'impact social de Common Goal et de partenaires communautaires locaux dans le monde entier, dans le but de contribuer de manière tangible à l'égalisation des chances. Au cours des deux prochaines années, ce partenariat utilisera de manière stratégique et significative les ressources et les réseaux des deux organisations afin de maximiser l'impact au-delà de tout effort individuel.

« Le mouvement Common Goal a montré que le football ne peut réaliser son véritable potentiel en tant que force de changement positif pour les personnes et la planète que si nous travaillons ensemble. Ce partenariat novateur avec DAZN est la célébration d'un engagement commun à agir dès maintenant », a déclaré Jürgen Griesbeck, PDG et cofondateur de Common Goal. « Nous sommes impatients de nous atteler à la concrétisation de ce partenariat et, ce faisant, de donner aux filles, aux garçons et aux jeunes du monde entier les moyens de réaliser leur potentiel. Nous espérons que le leadership de DAZN inspirera d'autres acteurs du secteur à rejoindre le mouvement Common Goal. »

« C'est extraordinaire de voir le mouvement Common Goal, avec maintenant plus de 200 membres joueurs et managers, être adopté par DAZN, une force importante et innovante dans le sport mondial », a déclaré le joueur de Manchester United Juan Mata, qui a cofondé Common Goal en 2017. « Grâce à ce partenariat à long terme, DAZN démontre son engagement en faveur de la justice raciale, de l'équité entre les sexes et de la diversité culturelle d'une manière tangible et puissante qui nous permettra de raconter les histoires de nombreux joueurs activistes et de jeunes du monde entier qui sont positivement impactés par Common Goal. »

« En tant que diffuseur mondial, société de médias et perturbateur du secteur, DAZN n'est pas seulement né du désir de rendre le sport accessible à tous, nous avons aussi rapidement compris qu'il est de notre responsabilité d'agir », a déclaré James Rushton, co-PDG de DAZN. « Common Goal existe pour unir l'industrie mondiale du football et s'attaquer aux plus grands défis sociaux de notre temps, et nous nous engageons à travailler main dans la main avec eux pour changer le jeu ensemble. »

« Chez DAZN, nous pensons que nous le pouvons, et nous devons donc faire partie de la solution en cours. En collaboration avec Common Goal, nous nous attaquerons collectivement aux barrières critiques de l'inégalité dans le sport d'une manière qui vise à galvaniser le monde du football et à créer un impact durable et équitable », a déclaré Nancy Elder, directrice de la communication chez DAZN, dont le rôle consiste notamment à superviser les efforts de la société en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. « En nous appuyant sur le travail accompli avant nous, et alors que nous nous lançons dans ce qui sera, nous l'espérons, un long voyage, nous nous engageons à utiliser notre plateforme mondiale pour susciter un changement social positif dans nos communautés et dans l'ensemble de l'industrie. »

Dans le cadre de sa promesse, DAZN s'est engagé à tirer parti de son expertise en matière de narration et de création pour examiner les questions définies en rapport avec le sport, tout en présentant des objectifs et des actions axés sur la recherche de solutions par le biais de contenus co-marqués et coproduits avec Common Goal. Ce contenu s'appuiera sur l'écosystème mondial des deux partenaires, composé de voix diverses et puissantes dans le football, la communauté sportive au sens large et au-delà.

« Ce partenariat entre Common Goal et DAZN contribuera vraiment à accélérer le changement positif que nous voulons voir dans le football et la société », a déclaré Pernille Harder, star du Chelsea FC. « Nous savons que nous ne pouvons réaliser tout ce à quoi nous aspirons qu'en travaillant en équipe et le partenariat de DAZN avec Common Goal permettra au mouvement d'étendre son travail en faveur de l'inclusion LGBTQ+, de l'équité raciale et de l'autonomisation des femmes. »

De plus, DAZN s'est également engagé à soutenir directement plusieurs initiatives Common Goal dédiées autour des questions d'équité entre les sexes, de justice raciale et de diversité culturelle via un réseau d'organisations communautaires de base à fort impact à travers le monde, avec une attention particulière pour celles qui sont présentes sur les marchés clés de DAZN. Ces initiatives, qui toucheront directement des dizaines de milliers de personnes, s'inscrivent dans le cadre de l'objectif à long terme de Common Goal, qui est d'avoir un impact positif sur 100 millions de jeunes d'ici 2030 :

Terrain d'entente : Atteindre les jeunes les plus touchés par la pandémie en Allemagne en utilisant le football de rue pour développer des compétences et des aptitudes fondamentales pour la vie, avec une approche qui ne laisse aucun enfant de côté, quel que soit son sexe, son ethnie, sa religion, ses capacités ou son orientation sexuelle.

: L'objectif est de promouvoir l'égalité des sexes dans le football en augmentant la participation des filles aux programmes de football sur le terrain, en augmentant la proportion d'entraîneurs féminins sur les lignes de touche, et en dotant les organisations clés d'un programme d'études applicable et conçu par des experts sur l'égalité des sexes dans le football. - Cette initiative est directement liée à la mission à long terme de DAZN, qui consiste à inspirer la prochaine génération de joueuses, dans le cadre de son nouvel accord de diffusion mondiale avec l'UEFA Women's Champions League, un autre partenariat pluriannuel qui rendra la compétition disponible sur DAZN et gratuite pour le monde entier sur YouTube à partir de cette saison, donnant à la compétition et aux joueuses (dont des dizaines sont elles-mêmes membres de Common Goal) plus de visibilité que jamais, marquant ainsi une avancée révolutionnaire pour le développement de ce sport. Projet antiraciste : Programme axé sur l'action visant à mettre fin au racisme dans le football en s'attaquant aux problèmes systémiques à leur base par le biais d'une formation antiraciste complète destinée aux décideurs (notamment les propriétaires, les dirigeants et les présidents), aux entraîneurs (professionnels et amateurs), aux joueurs de tous niveaux et aux supporters.

: Programme axé sur l'action visant à mettre fin au racisme dans le football en s'attaquant aux problèmes systémiques à leur base par le biais d'une formation antiraciste complète destinée aux décideurs (notamment les propriétaires, les dirigeants et les présidents), aux entraîneurs (professionnels et amateurs), aux joueurs de tous niveaux et aux supporters. Jouer avec fierté : Programme d'échange centré sur les entraîneurs visant à rendre le sport de base plus inclusif pour les enfants et les jeunes LGBTQ+, en particulier ceux qui étaient auparavant exclus, en formant et en perfectionnant les entraîneurs en matière d'inclusion des jeunes, d'espaces sûrs, de recrutement et de rétention des personnes marginalisées.

Que vous soyez un autre diffuseur, une chaîne médiatique, une fédération, une équipe, un joueur ou un fan, nous vous invitons à visiter les sites www.common-goal.org et www.DAZNgroup.com pour en savoir plus, prendre contact et rejoindre le mouvement.

À PROPOS DU GROUPE DAZN

Le groupe DAZN est l'une des entreprises de médias sportifs qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Basées au Royaume-Uni et employant des collaborateurs dans plus de 25 pays, nos entreprises touchent tous les aspects de la manière dont les fans s'engagent dans le sport, de la production à la distribution et à la commercialisation du contenu. Le groupe DAZN abrite DAZN, la principale plateforme mondiale de diffusion en continu de sports, DAZN News, le portail sportif populaire, et DAZN Player, la plateforme de VOD sportive exclusive pour les éditeurs. DAZN mène la charge pour donner aux amateurs de sport du monde entier un accès au sport à tout moment et partout. DAZN garantit un accès abordable sur les appareils connectés, notamment les téléviseurs intelligents, les décodeurs, les clés de lecture en continu, les smartphones, les tablettes, les PC et les consoles de jeu. DAZN est aujourd'hui présent dans plus de 200 pays et territoires. Visitez www.dazngroup.com pour plus d'informations.

À PROPOS DE COMMON GOAL

Le mouvement Common Goal a été créé en 2017 par streetfootballworld, la principale organisation mondiale dans le domaine du Football for Good (le football pour le bien). Common Goal encourage les joueurs de football professionnels, les managers, les officiels et les clubs à faire don d'un minimum de 1 % de leurs revenus pour soutenir des initiatives à fort impact qui utilisent le football pour faire progresser les objectifs mondiaux. La vision à long terme du mouvement est de débloquer 1 % des revenus de l'ensemble de l'industrie du football, estimés à 50 milliards d'euros par an.

