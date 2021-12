DAZN GARANTE DIREITOS DA LALIGA NA ESPANHA

MADRI, 15 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A plataforma líder global de streaming de esportes DAZN recebeu os direitos de transmissão locais para 175 jogos da LaLiga nas próximas cinco temporadas. De 2022 a 2027, a DAZN transmitirá com exclusividade* um total de cinco partidas por semana. Esse acordo é uma ótima notícia para os fãs de esportes da Espanha, uma vez que a LaLiga em breve fará parte da série acessível e econômica de esportes premium da DAZN.

A DAZN consolida sua posição no mercado espanhol graças à aquisição exclusiva de cinco partidas por semana. Esse é um resultado importante, que retribui o compromisso da DAZN com a Espanha desde seu lançamento local em março de 2019. Os fãs poderão contar com uma oferta ainda mais ampla e, com a DAZN, terão a garantia de uma experiência acessível, flexível e moderna, de acordo com suas necessidades.

James Rushton, co-CEO do Grupo DAZN, disse: "O prêmio desses direitos da LaLiga representa um investimento local estratégico para nós em um mercado importante e faz parte do impulso global que estamos promovendo em toda nossa empresa, que mantém seu ritmo. Isso é mais uma prova de que já passamos do ponto crítico na migração dos fãs da visualização de esportes em TV paga linear para os serviços de streaming."

Jacopo Tonoli, diretor comercial do Grupo DAZN, declarou: "Temos o prazer de anunciar esse importante acordo para a DAZN e para os fãs locais. Esse acordo consolida a posição da DAZN como um destino esportivo líder na Espanha e destaca nosso compromisso de tornar o esporte premium mais acessível e econômico a um número cada vez maior de fãs e de continuar melhorando a experiência desses torcedores, tanto nos dispositivos móveis quanto na sala de estar."

Além desse pacote da LaLiga, os fãs de futebol poderão assistir à Copa del Rey e a algumas das melhores competições internacionais de futebol, como a Premier League, UWCL, Copa Libertadores, Copa Sul-americana, Copa FA, Copa Carabao ou MLS. Mas para a DAZN, não se trata só de futebol. Os usuários da Espanha também podem aproveitar uma oferta completa que envolve vários esportes como MotoGP, Moto2 e Moto3, F1, Turkish Airlines EuroLeague, Matchroom, GGG e Golden Boy Boxing, além de uma ampla programação original da DAZN e outros conteúdos esportivos.

* Toda semana, uma das dez partidas será transmitida gratuitamente, conforme exigido pela legislação atual.

Sobre o Grupo DAZN

O Grupo DAZN é uma das empresas de mídia esportiva de crescimento mais rápido do mundo. Com sede no Reino Unido e funcionários em mais de 25 países, nossos negócios influenciam todos os aspectos da forma como os torcedores interagem com os esportes, desde a produção até a distribuição e comercialização de conteúdo. O Grupo DAZN abriga a DAZN, o principal destino esportivo global, bem como o famoso portal esportivo DAZN News. A DAZN está liderando a tarefa de oferecer aos fãs de esportes do mundo todo acesso ao esporte a qualquer hora e em qualquer lugar. A DAZN garante acesso econômico na maioria dos dispositivos conectados como smart TVs, set-top boxes, streaming sticks, smartphones, tablets, computadores e consoles de jogos. A DAZN já transmite ao vivo para mais de 200 países e territórios, após ter sido lançada pela primeira vez na Alemanha, Áustria, Suíça e Japão em 2016. Acesse https://dazngroup.com para mais informações.

