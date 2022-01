DAZN GROUP ANUNCIA NOVA ESTRUTURA PARA IMPULSIONAR CRESCIMENTO AMBICIOSO E ESTRATÉGIA DE PRODUTOS PARA SUA PLATAFORMA DE STREAMING DE ESPORTES E ENGAJAMENTO DE FÃS

A partir de hoje, Shay Segev será o único CEO do DAZN Group. Shay juntou-se ao DAZN em junho de 2021, tendo sido anteriormente o CEO da Entain, uma empresa participante do índice FTSE 100. Shay tem um histórico excepcional no que tange a aumentar negócios de consumo digital, o que será indispensável à medida que a DAZN expandir sua oferta ao cliente para incluir conteúdo interativo e engajador para os fãs desfrutarem junto com seu serviço de streaming de esportes. Shay entrou na Entain em 2016 quando ela era um pequeno empreendimento e, ao longo de cinco anos, a empresa teve um incrível período de crescimento, incluindo, particularmente, a aquisição da bwin.party e da Ladbrokes Coral e a criação da BetMGM. Quando Shay saiu para se associar à DAZN, a Entain havia se tornado líder de mercado com uma capitalização de dez bilhões de libras.

James Rushton, cofundador da DAZN, continuará com suas responsabilidades atuais de supervisionar o crescimento nos mercados locais, direitos e conteúdo. Veterano de 25 anos do setor esportivo, James passou a maior parte de sua carreira no Perform Group, no qual liderou muitas inovações significativas, expansão do mercado e crescimento do faturamento, incluindo o lançamento da DAZN em 2016.

Além disso, Darren Waterman ingressa como CFO do grupo, baseado em Londres. Darren traz a enorme experiência da Amazon, na qual liderou a equipe de finanças responsável pelo Prime Video internacionalmente. Líder internacional e executivo experiente do setor de TMT, Darren traz à DAZN um histórico de expansão geográfica bem-sucedida, streaming de vídeo, inovação de produtos e investimento em conteúdo esportivo, de TV e de cinema. Após quase quatro anos como CFO, Stuart Epstein continuará na função de consultor sênior e membro do conselho da DAZN, permitindo uma transição tranquila e eficaz de suas funções e responsabilidades atuais durante o primeiro semestre de 2022.

Kevin Mayer, presidente do Grupo DAZN, disse: "A DAZN se tornou líder global em streaming de esportes em apenas cinco anos, e está na hora de levar a empresa a um nível superior. A experiência tecnológica e o histórico excepcional de oferecer uma forte cultura de desempenho de Shay serão extremamente benéficos à medida que a DAZN apresentar serviços adicionais de engajamento interativo dos fãs, como apostas e comércio eletrônico, para que os usuários possam desfrutar juntamente com nossa oferta central de streaming de esportes ao vivo. A experiência em direitos esportivos e a profunda compreensão dos mercados de James garantirá que a DAZN continue a cultivar e desenvolver seu principal negócio. Agradecemos a Stuart por suas muitas valiosas contribuições e esperamos seu envolvimento contínuo nessa nova função e estamos muito satisfeitos por receber talentos tão fortes como Darren Waterman. Poder atrair pessoas de tão alto calibre é uma prova da força de nossa empresa e de nosso futuro."

Essas mudanças vêm logo após um impulso global significativo na DAZN, incluindo a conquista recente dos direitos nacionais da LaLiga na Espanha, tendo sido nomeado como o aplicativo do ano de 2021 pela Apple TV e atingido um número recorde de fãs em todo o mundo. Analisando 2022, os fãs podem esperar uma experiência ainda mais profunda e interativa com a DAZN à medida que a empresa avançar com apostas recreativas, jogos, comércio eletrônico, NFTs e avanços tecnológicos na experiência de visualização.

Sobre o DAZN Group

O DAZN Group é uma das empresas de mídia esportiva de crescimento mais rápido do mundo. Com sede no Reino Unido e funcionários em mais de 25 países, nossos negócios tocam todos os aspectos da forma como os torcedores interagem com os esportes, desde a produção até a distribuição e comercialização de conteúdo. O DAZN Group abriga a DAZN, o principal destino esportivo global, bem como o famoso portal esportivo DAZN News. A DAZN está liderando a tarefa de oferecer aos fãs de esportes do mundo todo acesso ao esporte a qualquer hora e em qualquer lugar. A DAZN garante acesso a preços acessíveis à maioria dos dispositivos conectados, como smart TVs, set-top boxes, streaming sticks, smartphones, tablets, computadores e consoles de jogos. A DAZN já transmite ao vivo para mais de 200 países e territórios, após ter sido lançada pela primeira vez na Alemanha, Áustria, Suíça e Japão em 2016. Acesse https://media.dazn.com para mais informações.

FONTE DAZN

