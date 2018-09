DB Cargo AG a choisi les contrôleurs Edge, les produits IoT ainsi que les services d'Eurotech

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/746929/Eurotech_BoltGATE.jpg )

Le BoltGATE 20-25 d'Eurotech, un ordinateur embarqué certifié pour les entreprises ferroviaires, et conçu pour répondre aux exigences pointues des installations de matériel roulant, a été sélectionné pour être la passerelle Edge intelligente qui sera installée sur au moins 450 véhicules. Alimenté par Everyware Software Framework (ESF), l'architecture d'Edge computing d'Eurotech, le BoltGATE 20-25 offre des fonctions embarquées pour l'échantillonnage non invasif et sécurisé de signal, l'enregistrement de données MVB (Bus de Véhicule Multifunctions) ainsi que la communication de données en temps réel.

Dans ce projet, dont l'objectif est de mieux comprendre le statut en temps réel du parc de locomotives, Everyware Cloud (EC), la plateforme d'intégration IoT d'Eurotech, fournit les outils embarqués et les fonctionnalités de gestion nécessaires à l'intégration des données collectées à un serveur mis à la terre et à la configuration à distance des systèmes présents sur le terrain.

« Lors de notre démonstration de faisabilité en 2017, Eurotech a fait un excellent travail en termes de fourniture de données de qualité supérieure et de réponse au besoin de nos utilisateurs et des data scientists. Ils ont été capables de proposer une plateforme IoT et leur système télématique standard à la plupart des fonctionnalités que nous demandions. Nous sommes impatients d'appliquer ce que nous avons vu lors de la démonstration de faisabilité à l'ensemble des 450 véhicules répartis sur plusieurs parcs », a déclaré Stephan Häger, directeur principal des télématiques et systèmes chez DB Cargo AG.

« J'ai découvert Eurotech lors de la démonstration de faisabilité et lors des négociations qui ont suivi comme un partenaire professionnel et extrêmement efficace. Il semble qu'ils pourraient accélérer le processus de numérisation du secteur ferroviaire grâce à leurs produits IoT très standardisés. Je suis ravi d'accueillir Eurotech au sein de notre laboratoire amspire comme partenaire stratégique pour les défis à venir », a commenté Fabian Stöffler, vice-président de la numérisation des biens chez DB Cargo AG.

« Nous sommes honorés d'avoir été choisis par DB Cargo AG pour fournir à son projet TechLOK l'ossature de communication et d'infrastructure sur laquelle s'appuieront ses solutions intelligentes de transport », a ajouté Marco Carrer, directeur technique d'Eurotech. « Eurotech offre des composants logiciels et matériels modulables qui activent les produits et services connectés. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec DB Cargo dans le cadre de son ambitieux projet, pour lequel nous combineront nos technologies IoT et son expertise du secteur ferroviaire. »