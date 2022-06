DBN Group aborda los problemas agrícolas más acuciantes con científicos de primera línea

"A lo largo de los últimos 23 años, DBN Group ha premiado y reconocido numerosos descubrimientos científicos y tecnológicos históricos en los principales campos agrícolas de China. Exploramos nuevos enfoques para seguir alentando e incentivando al personal científico que está a la vanguardia de la innovación y que utiliza su ingenio y creatividad para seguir ampliando los límites de la ciencia moderna. Su dedicación y contribución fortalecen la seguridad alimentaria de China, mejoran la seguridad alimentaria y protegen la seguridad ecológica, inyectando fuerzas que impulsan la modernización agrícola y el desarrollo sostenible para China y más allá", dijo el doctor Shao Genhuo, presidente de DBN Group.

"Sobre la base de nuestros hitos anteriores, esperamos seguir impulsando la cooperación con los socios mundiales para servir mejor a las comunidades agrícolas y a la industria en su conjunto, abordando conjuntamente los problemas agrícolas más acuciantes y mejorando el bienestar de las personas", añadió.

Yang Yuanzhu, experto de Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd, Presidente de Seed Industry Research Institute, Zheng Haixue, Profesor y director de Lanzhou Veterinary Research Institute of Chinese Academy of Agricultural Sciences, y Li Zhaohu, profesor y presidente de Huazhong Agricultural University, fueron invitados a presentar y dar a conocer su investigación científica original al público del evento. Los tres descubrimientos científicos extraordinarios, a los que se concede el máximo galardón, son:

Cría y aplicación de la línea Indica TGMS de temporada media LK638S y J4155S con alta calidad y alta capacidad de combinación

Desarrollo y uso de la vacuna recombinante porcina contra el virus de la fiebre aftosa O y A bivalente e inactivada

Innovación y aplicación de la tecnología de regulación sistemática y cultivo ligero del algodón en China

Tres Premios Nobel, entre ellos Oene Oenema, Premio Nobel de la Paz, Profesor de la Universidad e Investigación de Wageningen, Hartmut Michel, Premio Nobel de Química, Académico de la Academia Nacional de Ciencias de Alemania, y Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz y Economista de Bangladesh, también destacaron en la ceremonia, donde compartieron su investigación y análisis pioneros sobre el potencial liberado por la bioeconomía y sus beneficios para la agricultura sostenible, y arrojaron luz sobre las oportunidades para acelerar el desarrollo de las comunidades rurales en China.

