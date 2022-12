Dążąc do przyspieszenia niskoemisyjnej transformacji, GWM wspiera finały tegorocznego cyklu turniejów badmintona HSBC BWF World Tour 2022, dostarczając pojazdy NEV

BAODING, Chiny, 14 grudnia 2022 /PRNewswire/ -- W dniu 11 grudnia zakończyły się finały tegorocznego cyklu turniejów badmintona HSBC BWF World Tour 2022. Spółka GMW, jako oficjalny partner, w myśl idei ochrony środowiska poprzez niskoemisyjną transformację, dostarczyła nowe modele pojazdów elektrycznych, HAVAL H6 PHEV i HEV, które stanowiły oficjalne pojazdy turnieju.

Accelerating Low-carbon Transformation, GWM Supports HSBC BWF World Tour Finals 2022 with NEVs

Spółka GMW zorganizowała również stoisko przed halą Nimibutr w Bangkoku, w Tajlandii, na którym prowadzony był szereg ciekawych, interaktywnych działań przybliżających widzom urok badmintona i przyjazną atmosferę panującą w miejscu zawodów. Wystawiony dla odwiedzających HAVAL H6 NEV również przyciągnął spore zainteresowanie. Model ten zdobył szerokie uznanie za nowoczesny wygląd i inteligentne funkcje.

Od momentu wprowadzenia na tajski rynek w czerwcu ubiegłego roku HAVAL H6 HEV został dobrze przyjęty przez lokalnych użytkowników. Pojazd od 15 miesięcy (według stanu na listopad bieżącego roku) utrzymuje czołowe miejsce w rankingu sprzedaży kompaktowych SUV-ów. Z kolei H6 PHEV został oficjalnie zaprezentowany w Tajlandii w październiku tego roku, a zamówienia na ponad 1000 pojazdów złożono w ciągu zaledwie 40 minut. Na targach motoryzacyjnych Thailand International Motor Expo, które odbyły się w listopadzie, GWM wprowadził na rynek zmodernizowaną wersję modelu H6 HEV na rok 2023, która zapewni użytkownikom bardziej zróżnicowane doświadczenia w zakresie inteligentnych pojazdów, cechując się wysokimi parametrami wydajności i ochrony środowiska.

HAVAL H6 NEV to pojazd hybrydowy do przewozu towarów oparty na modelu H6, w którym uwzględniono najświeższą wiedzę GWM dotyczącą zapotrzebowania na energię. HAVAL H6, jako model globalny, stał się strategicznym produktem GWM w kontekście zwiększenia udziału w globalnym rynku, który od momentu wprowadzenia do sprzedaży ponad dziesięć lat temu cieszy się niesłabnącą popularnością. Oprócz Tajlandii HAVAL H6 został również wprowadzony na rynki w RPA, Australii, Brazylii, na Bliskim Wschodzie oraz w innych krajach i regionach świata, zdobywając uznanie i popularność wśród lokalnych użytkowników. W ciągu dekady HAVAL H6 sprzedał się w ponad 4 milionach egzemplarzy na całym świecie.

Aby sprostać zróżnicowanym potrzebom globalnych użytkowników, GWM unowocześnia swoje produkty. Obecnie HAVAL H6 został poddany iteracji do trzeciej generacji, co wiązało się ze znaczną poprawą parametrów inteligencji, bezpieczeństwa i mocy. Ponadto GWM stale rozszerza globalną ofertę produktów opartych na nowej energii. W ramach HAVAL H6 na wielu rynkach wprowadzono wersje HEV i PHEV, zapewniając globalnym użytkownikom możliwość wyboru produktu, który jest bardziej przyjazny dla środowiska i inteligentny.

Oba modele są wyposażone w technologię hybrydową L.E.M.O.N. DHT niezależnie opracowaną przez GWM. Dzięki ścisłej współpracy silników hybrydowych i tradycyjnych w różnych scenariuszach, hybrydowe modele pojazdów elektrycznych mogą zaspokoić panujący wśród użytkowników popyt na pojazdy oparte na nowej energii, które cechuje wytrzymałość, wysoka wydajność i duże osiągi.

W przyszłości GWM planuje wprowadzać na rynki światowe kolejne wysokiej jakości produkty, aby stworzyć spersonalizowane doświadczenie jazdy, które będzie bardziej przyjazne dla środowiska i inteligentne dla użytkowników.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1967604/GWM.jpg

SOURCE GWM