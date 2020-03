DCAT-Woche abgesagt, AGC Biologics führt virtuelle Meetings mit Branchenführern durch

AGC Biologics fördert starke Kundenpartnerschaften durch virtuelle Meetings

SEATTLE, 20. März 2020 /PRNewswire/ -- Aufgrund der kürzlichen Absage der DCAT-Woche wird AGC Biologics virtuell mit den führenden Vertretern der Branche zusammentreffen, die an der Veranstaltung teilnehmen wollten. Als Anbieter von Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) mit starkem Fokus auf Zusammenarbeit und Kundenorientierung ermöglichen diese virtuellen Treffen AGC Biologics, die Beziehungen zu den Branchenführern zu stärken. Die DCAT-Woche sollte ursprünglich vom 23. bis 26. März in New York City stattfinden.

Während dieser virtuellen Treffen wird AGC Biologics Informationen über seine global ausgerichtete Prozessentwicklung, Produktion und nahtlosen Technologietransfer austauschen. AGC Biologics wird auch auf die jüngste Erweiterung seines Plasmid-DNA (pDNA)-Angebots hinweisen. Angesichts der rasch wachsenden Nachfrage nach pDNA nutzt AGC Biologics seine 25-jährige Erfahrung und die umfassende interne Entwicklung von Analysemethoden, um kurze und zuverlässige Zeitpläne zu gewährleisten.

„In diesen beispiellosen Zeiten ist AGC Biologics bestrebt, starke Kundenpartnerschaften aufrechtzuerhalten. Wir freuen uns auf den Kontakt mit Branchenexperten aus der ganzen Welt", sagt Patricio Massera, CEO von AGC Biologics. „AGC Biologics freut sich über die Gelegenheit, mit führenden Branchenexperten zusammenzutreffen und Informationen über unsere neuesten Innovationen auszutauschen.

Informationen zu AGC Biologics:

AGC Biologics ist ein führendes globales Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO), das sich verpflichtet hat, seinen Kunden und Partnern den höchsten Servicestandard zu bieten. Das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit mehr als 900 Mitarbeiter. Das globale Netzwerk von AGC Biologics erstreckt sich über drei Kontinente, mit cGMP-konformen Einrichtungen in Seattle, Washington; Kopenhagen, Dänemark; Heidelberg, Deutschland und Chiba, Japan.

AGC Biologics verfügt über umfassende Branchenkenntnisse und bietet einzigartige, maßgeschneiderte Dienstleistungen für die Skalierung und die cGMP-Herstellung von proteinbasierten Therapeutika – von der präklinischen bis zur kommerziellen Produktion bezüglich Säugetieren und Mikroorganismen. Das integrierte Dienstleistungsangebot umfasst die Entwicklung von Zelllinien, die Entwicklung von Bioprozessen, Rezepturen, die analytische Prüfung, die Entwicklung und Konjugation von Antikörpermedikamenten, Zellbanking und Lagerung sowie die Proteinexpression, einschließlich des firmeneigenen CHEF1®-Expressionssystems für die Säugetierproduktion.

Erfahren Sie mehr unter www.agcbio.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpg

Related Links

http://www.agcbio.com



SOURCE AGC Biologics