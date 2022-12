DCL Corporation Inicia Processos de Reestruturação nos EUA e do Canadá para Facilitar a Venda de Negócios

TORONTO, 21 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Para facilitar o processo contínuo de venda de seus negócios, a DCL Corporation (DCL ou a Empresa), fabricante e revendedora líder de pigmentos de cor, anunciou hoje que, em 20 de dezembro de 2022, suas subsidiárias sediadas nos Estados Unidos apresentaram petições voluntárias para uma recuperação judicial de acordo com o Capítulo 11 do Código de Falências (Capítulo 11) no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware. Concomitantemente, a Empresa e suas subsidiárias canadenses também iniciaram procedimentos de recuperação judicial no Canadá de acordo com a Lei de Acordos de Credores das Empresas, R.S.C. 1985, c. C-36, conforme alterada (CCAA).

Como parte do ajuizamento desses processos, a DCL firmou um contrato de compra de ativos stalking horse (APA), no qual a DCL venderá substancialmente todos os ativos da Empresa em um processo de venda de acordo com a seção 363 do Código de Falências dos EUA. O Contrato está sujeito à aprovação do Tribunal e a quaisquer ofertas superiores ou melhores recebidas de acordo com os procedimentos de licitação propostos como parte do processo de venda.

As subsidiárias internacionais da DCL no Reino Unido e na Holanda não estão incluídas nos procedimentos do Capítulo 11 ou na CCAA.

Em apoio ao processo de reestruturação, o credor existente da DCL, a Wells Fargo, concordou em fornecer até $55 milhões em financiamento do devedor em posse. Após a aprovação do tribunal, a Empresa espera que esse financiamento, juntamente com o fluxo de caixa das operações, suporte o negócio em operações normais durante o processo de recuperação judicial. A Empresa continua a atender clientes e usuários finais nos EUA, Canadá e globalmente.

Scott Davido, Diretor de Reestruturação da Empresa, disse: "Estamos satisfeitos em firmar este acordo de compra de ativos e ter o suporte contínuo de nossos credores à medida que concluímos este processo. Os procedimentos de reestruturação nos EUA e Canadá facilitarão nosso processo de venda, enfrentarão nossos desafios de liquidez, fortalecerão nosso balanço e posicionarão melhor a DCL para o futuro. Além disso, agradecemos a todos os funcionários da DCL por sua dedicação contínua e esforços incansáveis durante esses tempos desafiadores.".

A DCL está apresentando as habituais "first-day motions" aos tribunais, que, uma vez aprovadas, permitirão à Empresa operar seus negócios no curso normal de acordo com o Capítulo 11 e o CCAA, incluindo, entre outras coisas, a concessão de autoridade para pagar salários e benefícios aos funcionários e honrar os compromissos dos clientes no curso comum dos negócios. A Empresa também pagará todos os fornecedores no curso comum por todos os bens e serviços fornecidos a partir da data de protocolo do Capítulo 11.

Para ajudar na reestruturação da Empresa, Scott Davido, da Ankura Consulting Group (Ankura), foi nomeado como diretor de reestruturação da DCL e a Ankura Consulting Group está atuando como consultora financeira da Empresa. A Empresa é representada pela King & Spalding LLP e Blake, Cassels & Graydon LLP como consultora jurídica. A TM Capital Corp é o banqueiro de investimentos da Empresa.

Informações adicionais estão disponíveis em https://cases.ra.kroll.com/DCL, ligando para o agente de reclamações da DCL, Kroll Restructuring Administration LLC, pelo telefone (888) 510-7189 (EUA/Canadá ligação gratuita) ou +1 (646) 440-4160 (internacional) ou enviando um e-mail para [email protected].

Sobre a DCL

A DCL Corporation é fabricante e fornecedora de pigmentos para nossos clientes nas indústrias de revestimentos, plásticos, tintas de impressão e papel em todo o mundo. Nossa ampla gama de pigmentos é apoiada por expertise técnica, nosso compromisso com a excelência no serviço, melhoria contínua, meio ambiente, saúde, segurança e responsabilidade social. Acesse www.pigments.com para obter mais informações sobre nossa linha de produtos.

Sobre a Ankura

A Ankura Consulting Group, LLC é uma empresa global independente de serviços e consultoria especializados que oferece serviços e soluções de ponta a ponta para ajudar os clientes em pontos críticos de inflexão relacionados a conflitos, crise, desempenho, risco, estratégia e transformação. A equipe da Ankura é composta por mais de 1.800 profissionais que atendem a mais de 3000 clientes em 55 países que são líderes em suas respectivos campos e áreas de especialização. O pensamento lateral colaborativo, a experiência acumulada com afinco, a expertise e os recursos multidisciplinares impulsionam os resultados e a Ankura é inigualável em sua capacidade de ajudar os clientes a Proteger, Criar e Recuperar Valor. Para mais informações, acesse ankura.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1972897/DCL_Logo.jpg

FONTE DCL Corporation

SOURCE DCL Corporation