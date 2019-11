DDB Latina nombrada la red más creativa de Iberoamérica en 2019

MIAMI, 18 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- DDB Latina, que une los mercados latinoamericanos de DDB Worldwide en todo el mundo (EE. UU. Multicultural, Latinoamérica y España) ha sido nombrada Red del Año 2019 en el Festival El Ojo de Iberoamérica.

Trece oficinas ganaron un total de 165 medallas incluyendo 5 Premios Mayores, 43 medallas de oro, 53 de plata, 64 de bronce. África se llevó a casa 2 Premios Mayores, 1 en la categoría de Sostenibilidad por "#GoEqual" y 1 en Digital y Social por "Pay per Beer" para Budweiser, así como 14 medallas de oro, 24 de plata y 32 de bronce. DDB España se adjudicó un Premio Mayor por "Heroes of Today" además de 12 medallas de oro, 5 de plata y 3 de bronce. Fahrenheit DDB Perú ganó un Premio Mayor en Experiencia de Marca con "Perussian" junto con 10 medallas de oro, 4 de plata y 2 de bronce. Argentina, Colombia, Alma DDB en Miami, Puerto Rico, México, Guatemala, Sunset, Tribal Brasil, Tribal Perú y Tracylocke Brasil contribuyeron todos a los resultados de DDB Latina.

África Brasil fue nombrada la Mejor Agencia de Iberoamérica y Brasil. Asimismo, África, DDB Centro Guatemala, DDB Colombia, Fahrenheit DDB Perú and DDB Latina Puerto Rico, fueron reconocidas como las Mejores Agencias en sus respectivos países. Sergio Gordilho fue honrado como Mejor Creativo en Latinoamérica y Brasil. Víctor Pardo, Julián Nuñez, André Pedroso, Ricardo Chadwick, Sergio Franco y Enrique Renta, fueron Mejores Creativos en sus respectivos mercados.

DDB Colombia, Fahrenheit DDB Perú y Puerto Rico ganaron la Mejor Idea Local con "Banco de la Amistad" para AB-InBev, "Perussian Prices" y "Calma" para Medalla Light, respectivamente.

Lo más premiado de DDB Latina fue "Pay per Beer" para Budweiser y "#GoEqual" para Go Equal by Africa, "Heroes of Today" para LaLiga de DDB España, y "Perussian Prices" de Fahrenheit DDB Perú para Supermercados Peruanos.

"Estamos orgullosos de celebrar los resultados del equipo que confirman que la Creatividad es y será la razón de ser de nuestro negocio. El sistema de evaluación creativa que llamamos Bullseye nos ha permitido unir nuestros esfuerzos como red para aumentar la calidad de nuestro producto creativo y transformarnos en la Red Más Creativa de Latinoamérica", comenta Juan Carlos Ortiz, Presidente de DDB Latina.

