De activiteit wasmachines van CHiQ groeit snel met sterke prestaties in Australië en Europa

ZHONGSHAN, China, 9 december 2022 /PRNewswire/ -- In 2022 bracht CHiQ zijn assortiment wasmachines op de markt in Australië, Europa en Zuidoost-Azië. Sindsdien kende de verkoop van verschillende series wasmachines, waaronder de waaier- en trommelmodellen, een sterke groei. Als belangrijk onderdeel van de smart home-strategie van het merk zorgt de uitrol van de wasmachines in belangrijke markten voor een grotere beschikbaarheid van het volledige assortiment CHiQ huishoudapparaten buiten de Chinese thuismarkt, waardoor het concurrentievermogen verder toeneemt.

changhong

Sinds het begin van het jaar heeft CHiQ zijn strategische partnerschappen in belangrijke markten verder uitgebreid. Bovendien onderscheiden de CHiQ wasmachines zich van concurrerende producten door hun ultradunne ontwerp dat perfect past in elk interieur en door hun intelligente was- en bedieningsfunctie met één knop. CHiQ wasmachines zijn al een vaste waarde op toonaangevende wereldwijde handelsplatforms en kennen wereldwijd bijval bij de klanten. In Australië zijn CHiQ wasmachines op grote schaal verkrijgbaar in zowel fysieke winkelketens als op e-commerce platforms, waaronder Betta,AOL, The Good Guys en JB Hifi. In Europa, waar CHiQ zijn wasmachines heeft geïntroduceerd in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Polen, behoort het assortiment tot de best verkopende merken van huishoudapparaten op het grote e-commerce platform Amazon.

De snelle groei van CHiQ wordt aangestuurd door de voortdurende optimalisatie van de investeringen van het bedrijf in het ecosysteem van wasmachines. CHiQ heeft een gediversifieerde productlijn van automatische wasmachines en trommelwasmachines opgebouwd, naast intelligente inverterunits. De verwachtingen van de gebruikers ondergingen een grondig onderzoek en de markttrends worden op de voet gevolgd, om technologische innovatie en productupgrades te kunnen versnellen.

CHiQ trommelwasmachines staan bekend om hun ultradunne ontwerp met grote binnendiameter, ondersteund door de SPACE PRO-technologie. De 487 mm diepe kamer van de CHiQ wasmachine maakt een ruimtebesparende ultradunne behuizing mogelijk, als antwoord op de uitdagingen van grote en zware apparaten die veel ruimte nodig hebben. Met zijn slanke en elegante vormgeving past het apparaat in elk interieur. De waaiermodellen van CHiQ tonen het concurrentievermogen van het merk op het gebied van kerntechnologie, waaronder intelligent wassen en bedienen met één toets, een grote binnendiameter met veel ruimte voor de was en anti-winding voor een betere bescherming.

Met zijn technologische deskundigheid in IoT, AI, big data en 5G blijft de onderneming de gebruikers een superieure ervaring aanbieden en stelt ze hen een volledig pakket innovatieve huishoudapparaten ter beschikking.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1964326/changhong.jpg

SOURCE CHiQ