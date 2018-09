De capital antiga a hub de alta tecnologia: Xi'an receberá os líderes tecnológicos mundiais para o Global Programmer's Festival de 2018.

XI'AN, China, 19 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- No dia 10 de setembro de 2018, foi anunciado que a antiga capital da Rota da Seda e a cidade em que mais se pode investir internacionalmente na China, Xi'an, será o "lar espiritual" da programação, mais uma vez, ao sediar o 2o Global Programmers Festival (Festival Global de Programadores), nos dias 24 e 25 de outubro, na zona de desenvolvimento das indústrias de alta tecnologia de Xi'an.

O anúncio foi feito pelo secretário do Comitê Permanente do Comitê Municipal de Xi'an, Zhong Hongjiang, durante uma coletiva de imprensa com os funcionários do governo municipal e internacional, empresários líderes e a mídia. A coletiva foi organizada por Zhang Xiaoning, diretor do Gabinete de Informações Municipais de Xi'an, com a participação de Henry Chen, presidente da Chinasoft International; Gao Sumei, secretário executivo da Federação das Indústrias de Tecnologia da Informação da China; e Wang Hairuo, vice-diretor do Escritório de Administração da Zona de Desenvolvimento de Indústrias de Alta Tecnologia de Xi'an.

"Xi'an é considerada um lugar especial por sua história, localização e futuro como cidade modelo na China. Designada como reforma nacional experimental, centro de inovação e elemento central da Iniciativa Cinturão e Rota, esta cidade vibrante, com sua extensa história de inovação, é a escolha óbvia para sediar o 2o Global Programmer's Festival", disse Zhong Hongjiang.

O primeiro Global Programmer's Festival, realizado em 2017, recebeu mais de 2.500 participantes, autoridades governamentais de nível ministerial, executivos das 500 principais do mundo e nomes conhecidos, dentre eles o HSBC, a Huawei e o Baidu. Também estão participando este ano os alunos do falecido professor Stephen Hawking, o cientista francês, e o autor de The Universe in Your Hand, (O Universo em suas mãos), de Christophe Galfard, influenciadores do design thinking, renomados acadêmicos, líderes do setor e empresas de tecnologia de ponta como a Infosys.

Henry Chen, presidente da diretoria da Chinasoft International, comentou: "Embora intitulado Global Programmer's Festival, vai muito além da programação. É um evento de cooperação econômica regional, troca de conhecimento, inovação pragmática e refinamento de talentos. Abrange todo o espectro do mundo digital e como se preparar para o futuro definido pelo software".

Em apoio ao Global Programmer's Festival, o diretor do Escritório de Administração da Zona de Desenvolvimento de Indústrias de Alta Tecnologia de Xi'an, Yang Renhua, conduzirá uma série de programas de alcance internacional, dentre eles, liderar uma delegação a Israel, para lançar o evento, ao lado do "pai do empreendedorismo" e fundador do Tel Aviv Innovation Festival (Festival de Inovação de Tel Aviv), o maior evento de inovação empreendedora na Europa e no Oriente Médio, além da parceria com o Global Programmer's Festival.

Para obter mais informações sobre o Global Programmer's Festival, visite o site: http://en.codingthefuture.com/.

Sobre o Global Programmer's Festival

O Global Programmer's Festival, cujo tema deste ano é "Codificar para o futuro", convida os líderes do setor e as elites técnicas nacionais e internacionais para se reunirem em Xi'an. O festival tem como objetivos desenvolver talentos, investimentos de capital e inovação, por meio de uma série de fóruns e competições. Por se tratar do principal evento anual no calendário do setor de tecnologia, oferece uma plataforma nacional para programadores do mundo todo se comunicarem, compartilharem ideias, inspirarem e crescerem juntos.

