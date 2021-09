SHENZHEN, Chine, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Lors de la Huawei Connect 2021, Huawei a proposé une nouvelle perspective sur la révolution de la mémoire de sauvegarde : le passage de D2D2T (Disk-to-Disk-to-Tape) à F2F2X (Flash-to-Flash-to-Everything). Cette tendance est déjà prédominante, comme en témoigne l'adoption du stockage principal basé sur Flash qui accélère de nombreuses applications et charges de travail caractéristiques des centres de données.

Les données constituent le nouvel or de l'ère numérique, et désormais, nous assistons à une évolution dans le stockage primaire des disques de broche remplacés par des technologies flash. Cependant, alors que le stockage principal est déjà passé au flash, l'ensemble de l'infrastructure de stockage, en particulier la technologie de protection, reste obsolète. Le formulaire D2D2T a été introduit il y a 15 ans, ce qui le rend inadéquat pour résoudre de nouveaux problèmes :

L'augmentation de la quantité de données d'application importantes entraîne une fenêtre de sauvegarde plus longue, ce qui constitue un défi de taille pour toutes les entreprises

Lorsque les clients sont confrontés à une défaillance du système, il est plus important pour eux de restaurer les données aussi rapidement que possible, mais la technologie à l'ancienne entraîne un temps de récupération long et impossible à prévoir.

Les charges de travail s'exécutent toute la journée, lorsque la tâche de sauvegarde échoue pendant le traitement, cela peut amener l'ingénieur d'exploitation et de maintenance à se lever au milieu de la nuit pour relancer la tâche, ou le faire pendant les heures de travail, ce qui devrait normalement avoir un impact négatif sur les performances du système de production.

Maintenant, nous avons besoin de la révolution de D2D2T à F2F2X. Pour faciliter cette démarche, nous devons améliorer considérablement les performances de la mémoire de sauvegarde. Par exemple, pour garantir une durée maximale d'interruption admissible plus faible et une restauration instantanée pour la réutilisation des données, nous devons absolument améliorer les performances de récupération. Au fur et à mesure que le secteur se développe, nous devons analyser la manière dont les données peuvent être stockées en toute sécurité sur les troisièmes plateformes, comme le cloud public ou privé d'une entreprise, ainsi que sur des systèmes sur disque, des cassettes et des blue- rays », a déclaré M. Michael Fan, directeur des ventes de solutions de stockage de données de Huawei Enterprise BG.

Huawei est à l'avant-garde de nombreuses tendances et idées du secteur, et conscient que F2F2X redéfinira la mémoire de sauvegarde spécialisée en tant que système basé sur Flash et créera de nouvelles opportunités pour les grandes entreprises. La mémoire de stockage OceanProtect de Huawei est conçue pour l'avenir et offre les 4 avantages suivants :

Sauvegarde et restauration rapides : En tant que système all flash, OceanProtect est dotée de performances ultra-rapides, tout en garantissant une durée de sauvegarde et de restauration prévisible.

En tant que système all flash, OceanProtect est dotée de performances ultra-rapides, tout en garantissant une durée de sauvegarde et de restauration prévisible. Algorithmes intégrés : La déduplication, la compression et le compactage en ligne à longueur variable offrent la réduction de données la plus élevée du secteur.

La déduplication, la compression et le compactage en ligne à longueur variable offrent la réduction de données la plus élevée du secteur. Innovation : Huawei investit et enregistre des brevets pour les meilleures technologies du secteur en matière de stockage tout flash, ce qui en fait des systèmes les plus fiables au monde.

Huawei investit et enregistre des brevets pour les meilleures technologies du secteur en matière de stockage tout flash, ce qui en fait des systèmes les plus fiables au monde. Accessibilité : Les solutions Huawei sont conçues pour s'adapter à de nouveaux écosystèmes, tels que les conteneurs, le Big Data et la sauvegarde dans le cloud, afin d'avancer ensemble avec nos clients.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web OceanProtect Backup Storage .

