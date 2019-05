De door Dimensional Insight gesponsorde HIMSS Analytics-enquête stelt dat amper 1 op 5 gezondheidszorgorganisaties gebruikmaken van analytics voor volksgezondheid

Volgens deze enquête worden clinici minder goed ondersteund dan leidinggevenden in het maken van op data gebaseerde beslissingen door analytics

LEIDEN, Netherlands, 1 mei 2019 /PRNewswire/ -- Dimensional Insight®, de maker van Diver Platform ™, een oplossing voor databeheer en –analyses, heeft vandaag de resultaten bekend gemaakt van een enquête die het bedrijf heeft uitgevoerd met HIMSS Analytics onder 110 prominente leiders in de gezondheidszorgsector. Volgens de enquête is het zo dat hoewel de meeste gezondheidszorgorganisaties aangeven dat ze gebruikmaken van analytics in klinische omgevingen, zuiver klinische projecten geen top aandachtsgebied zijn voor veel organisaties. Zo gebruikt bijvoorbeeld op dit moment amper 1 op 5 gezondheidszorgorganisaties analytics voor de volksgezondheid.

De resultaten van de enquête tonen aan dat:

90% van de ondervraagden zegt analytics te gebruiken in klinische omgevingen.

Slechts 28,4% van de ondervraagden analytics gebruikt op het gebied van de doeltreffendheid van zorgprojecten, 21,6% voor volksgezondheid en 10,8% voor chronisch zorgbeheer.

Onder de gezondheidszorgorganisaties die nog geen gebruikmaken van analytics maar die van plan zijn dat te doen zegt amper 31,8% dat volksgezondheid een top aandachtsgebied zal zijn. 59,1% zegt dat er met name gefocust zal worden op de effectiviteit van de zorg.

Bovendien laat de enquête zien dat clinici (artsen en verpleegkundigen) binnen organisaties het minst in staat worden gesteld om beslissingen te maken met behulp van analytics.

Op een schaal van 1 tot 7 (1=extreem laag, 7=extreem hoog) bedroeg de gemiddelde score van de belanghebbenden wat betreft het aansturen van beslissingen door middel van analytics een 5,17.

Het klinisch personeel wordt ingeschaald op een score van 4,39. Dit is 15,1% lager dan het gemiddelde.

"Clinici zullen effectief data kunnen gebruiken voor het nemen van beslissingen zodra het is geïntegreerd in hun workflow, maar op dit moment is dat zelden het geval," aldus George Dealy, vicevoorzitter van gezondheidszorgoplossingen bij Dimensional Insight. "Projecten waarmee gezondheidszorgorganisaties het gemakkelijkst kunnen beginnen, zijn projecten die klinische data gebruiken –zoals het verbeteren van heropnames– maar in plaats van het verbeteren van de patiëntzorg ligt de focus op het verbeteren van processen met financiële consequenties."

Voor meer informatie kunt u de volledige enquêteresultaten downloaden op: https://www.dimins.com/white-papers/himss-clinical-analytics/ .

Over Dimensional Insight

Dimensional Insight ® is een toonaangevende leverancier van oplossingen voor analytics en databeheer en biedt een complete portfolio aan mogelijkheden, variërend van gegevensintegratie en –modellering tot geavanceerde rapportage, analytics en dashboards. Het bedrijf was zes keer Best in KLAS-winnaar op het gebied van zakelijke informatie en analyse in de gezondheidszorgsector en stond wederom op #1 in 2019. Het in 1989 opgerichte Dimensional Insight heeft wereldwijd duizenden klanten. Het door Dimensional Insight ontwikkelde Diver Platform™ wordt door klanten en sectoranalisten al jaren beschouwt tot de best presterende analytics-platformen in de kernmarktsegmenten, waaronder gezondheidszorg. Voor meer informatie zie https://www.dimins.com/nl

