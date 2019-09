De door Dimensional Insight gesponsorde HIMSS Analytics-enquête toont aan dat gezondheidsorganisaties die focussen op klinische resultaten als kerncijfer voor hun ROI, meer profijt halen uit analytics.

De enquête toont aan dat twee derde van de organisaties gebruikmaakt van analytics op klinisch, financieel en operationeel gebied en dat de manier waarop de cijfers gebruikt worden nauw verbonden is met het succes van analytics.

BURLINGTON, Massachusetts, 25 september 2019 /PRNewswire/ -- Dimensional Insight®, maker van Diver Platform™, een oplossing voor databeheer, analytics en performance management, maakte vandaag de resultaten bekend van de enquête die het bedrijf in samenwerking met HIMSS Analytics, onder 109 vooraanstaande leiders in de gezondheidszorg heeft uitgevoerd. Met behulp van de enquête werd onderzocht hoe gezondheidsorganisaties omgaan met statistieken en hoe ze de ROI van hun analyseprogramma's meten. Het bleek dat organisaties met een focus op klinische resultaten als belangrijkste data voor hun ROI – in tegenstelling tot financieel rendement of personeelsefficiëntie – over de hele linie beter scoren voor wat betreft het gebruik van analytics binnen de hele organisatie, het gemiddelde aantal gegevens dat wordt gebruikt en het gemeten succes. Daarnaast scoren ze ook beter voor wat betreft de algehele doeltreffendheid van de omgang met analytics.

"Naarmate gezondheidsorganisaties geleidelijk opschuiven naar op waarde gebaseerde beloningssystemen, merken ze dat het focussen op klinische data, inclusief gegevens over heropnamepercentages, infectiebestrijding en verbetering van de patiëntzorg, een kritieke factor is voor succes," aldus George Dealy, Vicepresident van healthcare solutions bij Dimensional Insight. "Analytics biedt een uitstekend inzicht in de genoemde gebieden en daar kunnen gezondheidsorganisaties, die deze koersverandering inzetten, aanzienlijk profijt van trekken."

Dit zijn de belangrijkste resultaten van de enquête:

organisaties die gebruikmaken van analytics, gaf 84% aan dit op enkele vlakken te doen (klinisch, financieel, operationeel), terwijl twee derde analytics over de gehele organisatie inzet. Organisaties zijn van mening dat hun analytics-oplossingen het meest effectief waren voor het verbeteren van de financiële performance, maar het meeste succes werd gemeten op het gebied van klinische analytics (77,7%) versus financiële analytics (73,5%) of operationele analytics (70,3%).

Organisaties hanteren voor het bepalen van de ROI primair een methode die is gebaseerd op financiële resultaten en verbeteringen (41,2%) versus verbetering van de klinische resultaten (37,3%), efficiëntie van personeel (12,7%) en/of een gemeten verbetering van het patiënttraject (3,9%). Maar, als ze uitgaan van de verbetering in klinische resultaten als primair gegeven, ligt het gemeten succespercentage aanzienlijk hoger (75,4%).

U kunt de volledige enquêterapporten en -resultaten downloaden via: https://www.dimins.com/HIMSSsurvey19

Over Dimensional Insight

Dimensional Insight® is een toonaangevende leverancier van oplossingen voor analytics, databeheer en performance management en biedt een complete portfolio aan mogelijkheden, variërend van gegevensintegratie en -modellering tot geavanceerde rapportage, analytics en dashboards. De onderneming werd al zes keer uitgeroepen tot 'Best in KLAS'-winnaar op het gebied van zakelijke informatie en analyses voor de gezondheidssector en staat in 2019 opnieuw op nummer 1. Het in 1989 opgerichte Dimensional Insight heeft wereldwijd duizenden organisaties als klant. Dimensional Insight wordt door klanten en sectoranalisten consequent beschouwd als een van de beste organisaties op het gebied van analytics binnen kernmarktsegmenten, zoals gezondheidszorg, productie, onderwijs en alcoholische dranken. Kijk voor meer informatie op: https://www.dimins.com.

