De entregador para entregador: campanha da Fundación MAPFRE alcança mais de 6 milhões de pessoas com dicas de segurança no trânsito para quem está no corre

A situação desses trabalhadores é crítica e se agravou desde o ano passado. A Purpose, agência responsável pela campanha Gr4u na Segurança, identificou que atrelado ao crescimento de 40% no número de entregadores em SP durante a pandemia*, também houve o aumento de 47% do número de acidentes com motofrentistas no estado de SP no 1º semestre de 2021*. Isso se dá por diversas razões, entre elas o cansaço dos profissionais por conta da rotina de trabalho.

Para apoiar estes trabalhadores que estão diariamente nas ruas, nos últimos dias, motoqueiros de São Paulo e do Rio de Janeiro receberam adesivos refletores com mensagens sobre direção segura. O objetivo é que os condutores usem os adesivos em suas bags, ajudando também na sua proteção enquanto circulam pela cidade, especialmente à noite.

Além das ativações presenciais, a campanha convidou motociclistas que fazem sucesso como influenciadores nas redes sociais para traduzirem dicas de segurança para a linguagem das ruas. Jefferson Fernandes, Fabricia Souza Félix e Gringo Motoka dão cara e voz para as ações.



Além da veiculação de Busdoor no Rio de Janeiro e em São Paulo, Gr4u Na Segurança amplia o alcance das dicas levando o conteúdo da campanha para dezenas de grupos de WhatsApp com entregadores e entregadoras. Vídeos curtos e uma série de 5 áudios estão sendo distribuídos via WhatsApp e Telegram, misturando a linguagem descontraída do dia a dia e dando "graus de segurança".

Para fechar a campanha, até o final de outubro, a Fundación MAPFRE veicula em suas redes outros conteúdos em vídeo dos entregadores influenciadores.

Cenário de risco em meio à pandemia da Covid-19

Com a pandemia, 1,4 milhão de vagas formais foram fechadas, gerando um aumento no número de entregadores sem capacitação técnica*. Com esse crescimento, consequentemente as horas trabalhadas buscando por outra fonte de remuneração também aumentaram. Segundo pesquisa, 62% dos entregadores afirmaram trabalhar mais do que nove horas por dia*.

"Trabalhar em um ambiente seguro por nove horas já é um desafio, sugiro fazer o exercício de imaginar os trabalhadores que se expõem diariamente no trânsito. Muitos desses acidentes acontecem em virtude do cansaço desses profissionais", comenta Gab Gomes, diretor de Campanhas da Purpose.

"Com o constante crescimento da população urbana no Brasil, a mobilidade e a segurança viária têm se tornado questões cada vez mais relevantes tanto no desenvolvimento de políticas públicas quanto na promoção de campanhas focadas em diferentes tipos de veículos e condutores. Atualmente, quando abordamos a segurança no trânsito, estão inseridas as questões de educação, autorresponsabilidade e coletividade. Por meio desta ação, queremos ir além de uma campanha de conscientização, contribuindo para uma transformação social. Nosso objetivo é ajudar na construção de um trânsito mais seguro, sustentável e inclusivo", explica Fátima Lima, Representante da Fundación MAPFRE no Brasil.

O Brasil registra 1 milhão de entregadores. Desse total, 95% são homens e 67% negros, que recebem uma remuneração 40% inferior aos demais trabalhadores. A remuneração média da categoria é de R$ 1.325*. Atualmente, 40% dos óbitos decorrentes de acidentes no trânsito em SP são de motociclistas*. Nos últimos anos, houve 64% de crescimento de mortes de ciclistas em SP, enquanto 54% dos acidentes no trânsito no RJ são dessa classe*.



Gr4u na Segurança conta com apoio institucional do Observatório Nacional de Segurança Viária para a amplificação do diálogo e na conexão da Fundación MAPFRE com o público.

Para saber mais:

Site: https://www.fundacionmapfre.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/fundacionmapfrebrasil/

Facebook: https://www.facebook.com/FundacionMAPFREbr

Fundación MAPFRE e Segurança Viária

Há 30 anos, a Fundación MAPFRE busca promover o debate em torno da formação do cidadão e da segurança viária, atuando para disseminar valores, promover acesso à informação e contribuir com os públicos mais vulneráveis. Para isso, estabeleceu três objetivos estratégicos: educar crianças e jovens na prevenção de lesões causadas por acidentes; conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e da segurança viária, e desenvolver pesquisas sobre prevenção de lesões para desenhar ações que alcancem toda a sociedade.

Com uma série de ações desenvolvidas nos últimos anos, a Fundación MAPFRE é, atualmente, uma referência internacional em prevenção de acidentes – com programas realizados em 23 países, além da colaboração ativa com entidades governamentais e organizações internacionais em políticas de segurança viária.

Sobre a Fundación MAPFRE

Com sede na Espanha e atuação em 31 países, a Fundación MAPFRE é uma instituição sem fins lucrativos, que tem o objetivo de promover, fomentar e investir em pesquisas, estudos e atividades de interesse geral da população. No Brasil atua para disseminar valores, promover o acesso à informação, cultura e visa contribuir com o bem-estar da sociedade, apoiando e desenvolvendo iniciativas nas áreas de Ação Social, Prevenção e Segurança Viária, Seguro e Previdência Social, Promoção da Saúde e Cultura.

Fontes

*1,4 milhões de vagas formais foram fechadas, gerando um aumento do número de entregadores sem capacitação.

Ministério da Economia.

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/crise-do-coronavirus-fechar-14-milhao-de-vagas-formais-diz-governo.shtml

*62% dos entregadores afirmaram trabalhar mais do que nove horas por dia. 70% disseram que trabalham para duas ou mais plataformas.

Condições de trabalho de entregadores via plataforma digital durante a Covid, Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista (Remir Trabalho) da Unicamp, 2020.

http://revistatdh.org/index.php/Revista-TDH/article/view/74/37

*40% de crescimento do número de entregadores em SP durante a pandemia./47% de crescimento do número de acidentes com motofretistas no estado de SP no 1º semestre de 2021./39 mil é o número de acidentes com motofretistas no estado de SP no 1º semestre de 2021.

G1 (2021); Detran (2021).

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/03/07/apos-um-ano-de-pandemia-numero-de-profissionais-de-motofrete-cresce-40percent-em-um-ano-na-cidade-de-sp.ghtml

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/07/27/numero-de-acidentes-com-motociclistas-aumentou-47percent-em-sp-no-1o-semestre-de-2021-diz-detran.ghtml

*1 milhão de entregadores, sendo 200 mil deles dedicados a um único aplicativo: Ministério da Economia, ifood, Projeto Caminhos do Trabalho - Núcleo de Estudos Conjunturais UFBA.

https://www.cut.org.br/noticias/brasil-ja-tem-quase-um-milhao-de-motoboys-e-maioria-e-informal-diz-dieese-1011

http://abet-trabalho.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Relato%CC%81rio-de-Levantamento-sobre-Entregadores-por-Aplicativos-no-Brasil.pdf

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/11/12/pandemia-faz-numero-de-entregadores-de-moto-e-bicicleta-crescer-32percent-em-campinas.ghtml

*Desse total, 95% são homens e 67% negros, que recebem uma remuneração 40% menor que a média da categoria, que é de R$ 1.325.

Perfil dos motoboys e entregadores de mercadorias", elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

https://www.cut.org.br/noticias/brasil-ja-tem-quase-um-milhao-de-motoboys-e-maioria-e-informal-diz-dieese-1011

Contato: Tatiana Garritano e Cláudia Belém, Telefone: 21 982835039 (Tatiana) e 21 98136-1275 (Cláudia), E-mail: [email protected] e [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1672175/Foro_Fabi.jpg

FONTE Fundación MAPFRE

Related Links

https://www.fundacionmapfre.com.br



SOURCE Fundación MAPFRE