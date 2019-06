De geração de imagens do buraco negro a pesquisas do clima pela NASA, os sistemas de alto desempenho da Supermicro dão suporte a grandes descobertas e explorações científicas, mesmo em galáxias distantes

Um exemplo recente é o de imagens do buraco negro obtidas de uma galáxia a 55 milhões de anos-luz de distância ( https://www.supermicro.com/white_paper/white_paper_Black_Hole_Event_Horizon_Imaging.pdf ). Outro é o do Centro para Simulação do Clima da NASA (NCCS – NASA Center for Climate Simulation ), que optou pela Supermicro para expandir sua computação e analítica de dados avançadas para as comunidades de usuários da ciência da Terra e do espaço da NASA.

"Empoderar cientistas, como os da NASA, com o que há de mais novo em soluções avançadas de computação e analítica de dados é um componente essencial da missão da Supermicro de tornar o mundo um lugar melhor, não somente para nós, mas também para as futuras gerações", disse o presidente e presidente-executivo da Supermicro, Charles Liang. "Como empresa de soluções de hardware, estamos investindo pesadamente em nosso servidor Resource-Saving (economizador de energia), soluções de GPU e armazenamento, incluindo o desenvolvimento de chassi, fontes de alimentação, ventoinhas e outros subsistemas com ciclo de vida de 12 anos, para ajudar os consumidores finais a economizar em custo de energia e em custos de aquisição de hardware e ao mesmo tempo reduzir o desperdício da TI. Além disso, dando continuidade à inovação tecnológica da Supermicro e à liderança em tempo de colocação no mercado, nossas soluções de NVMe Petascale em 1U já são comercializadas em volume para fornecer aos clientes uma vantagem competitiva significativa".

Participantes da ISC 2019 podem ver em primeira mão a ampla seleção de sistemas de HPC da Supermicro na Messe Frankfurt Tor Ost (portão leste) no salão 3, estande número G731, até 19 de junho (quarta-feira).

Como líder em sistemas de servidor e armazenamento NVMe Petascale all-flash, a linha de servidores de armazenamento NVMe™ all-flash em 1U dá suporte à tecnologia flash de próxima geração, com a maior largura de banda de armazenamento, melhor desempenho em operações de input/output por segundo (IOPS), suporte NVMe sobre Fabrics e facilidade de manutenção. Com esses sistemas em 1U dando suporte a até 1PB de armazenamento rápido de baixa latência com 32 SSDs U.2 hot-swap frontais, EDSFF e fator de forma NF1, a Supermicro oferece flexibilidade e opções sem precedentes para aplicações de armazenamento em rede de alta capacidade, que requerem o melhor desempenho de latência. Esses sistemas oferecem uma vantagem de tempo para valor real (real time-to-value) para centros de dados que operam cargas de trabalho intensivas em dados.

Ao alavancar sua expertise em engenharia de sistemas para projetar os mais avançados sistemas de servidor, a Supermicro oferece ao setor um portfólio completo de sistemas GPU da NVIDIA. Esse portfólio líder do setor de sistemas otimizados para GPUs da NVIDIA continua a crescer mais forte, conforme a Supermicro produz servidores GPU inovadores para atender a demanda acelerada do mercado por uma grande variedade de soluções de IA. Esses servidores GPU não apenas maximizam o desempenho e a eficiência em nível de sistema, mas também oferecem a seleção mais flexível de recursos, incluindo as mais avançadas opções de rede e armazenamento. Por exemplo, o SuperServer da Supermicro baseado no HGX-2 da NVIDIA, o 9029GP-TNVRT, garante até 2 PetaFLOPS de desempenho em um único compartimento.

A arquitetura Resource-Saving única da Supermicro desagrega a CPU e a memória de outros subsistemas, de forma que cada recurso pode ser renovado independentemente, permitindo aos centros de dados reduzir os custos do ciclo de renovação e seu impacto no meio ambiente ao reduzir o lixo eletrônico (e-waste). Outras economias são conseguidas através da alimentação e resfriamento compartilhados, bem como de soluções de resfriamento por ar livre. Quando observado sobre um ciclo de renovação de três a cinco anos, os servidores Resource-Saving da Supermicro disponibilizam, em média, servidores com desempenho mais alto e mais eficientes, a custos menores do que os dos modelos tradicionais descartáveis e substituíveis (rip-and-replace), por permitir aos centros de dados otimizar independentemente a adoção de tecnologias novas e aperfeiçoadas.

As seguintes linhas de produtos da Supermicro dão suporte a recursos de Resource-Saving para disponibilizar desempenho excepcional, além de valor superior: sistemas SuperBlade® com servidores blade de dois sockets e quatro sockets, dando suporte a processadores top-bin de 205 watts, NVMe, switch InfiniBand EDR de 100G ou switches Ethernet de 25G/10G, fontes de alimentação redundante de CA/CC e backup de bateria (BBP), tornando-os ideais para aplicações corporativas, em nuvem e de HPC; BigTwin™ com o mais alto desempenho e densidade em projeto de quatro nós em 2U, com cada nó dando suporte a 24 DIMMs, seis drives NVMe hot-swap e capacidade de rede flexível; FatTwin™ em 4U em uma variedade de combinações de entrada e saída (I/O), memória e armazenamento para a maioria das aplicações otimizadas para nuvem, HPC e corporativas. Para saber mais sobre as inovações de Resource-Saving da Supermicro e o comprometimento com a computação verde, visite www.supermicro.com/WeKeepITGreen.

