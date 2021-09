De grands leaders mondiaux se réuniront en ligne dans le cadre de la 18e rencontre annuelle du forum Science and Technology in Society

– Rencontre prévue du 2 au 5 octobre 2021 sur le thème de la recherche d'un futur meilleur pour l'humanité –

TOKYO, 17 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le forum Science and Technology in Society (STS) tiendra sa 18e rencontre annuelle du 2 au 5 octobre 2021. Des leaders mondiaux, notamment des scientifiques, des décideurs politiques et des chefs d'entreprise, se réuniront en ligne pour discuter des questions scientifiques et technologiques urgentes auxquelles le monde est confronté, et pour bâtir un réseau international.

Date : du samedi 2 octobre au mardi 5 octobre 2021

Lieu : EN LIGNE EN DIRECT de Kyoto, au Japon

Participation : sur invitation seulement

Les demandes d'inscription peuvent être soumises à https://www.stsforum.org/kyoto2021/.

Programme

Le forum proposera 20 séances en ligne cette année. Voici quelques exemples de sujets : « Pandémie mondiale – leçons apprises et prévisions », « Reprise verte pour une société durable », « Technologies perturbatrices pour les industries », « La deuxième révolution quantique et la société », « Lumières et ombres de l'économie numérique » et « Comment atteindre la neutralité carbone ».

Conférenciers confirmés

Plus de 100 conférenciers de renom, dont 14 lauréats du prix Nobel, ont confirmé leur présence en ligne :

Décideurs politiques :

Mariya Gabriel, commissaire, Commission européenne, UE

Laksana Tri Handoko, présidente, Agence nationale de recherche et d'innovation, Indonésie

Helen Elizabeth Clark, 37e première ministre de la Nouvelle-Zélande

Chefs d'entreprise :

Nathan Myhrvold, fondateur et président directeur général, Intellectual Ventures, États-Unis

Terry Brady, président et PDG, Underwriters Laboratories Inc., États-Unis

Ahmad O. Al-Khowaiter, directeur de la technologie, Saudi Arabian Oil Company, Arabie saoudite

Milieu universitaire :

Anthony S. Fauci, directeur, Institut national des allergies et des maladies infectieuses, États-Unis

George Fu Gao, directeur général, Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, Chine

Gerald H. Haug, président, Académie nationale allemande des sciences Leopoldina, Allemagne

Organisations ou médias internationaux :

Seth Berkley, président directeur général, Gavi, The Vaccine Alliance

Magdalena Skipper, rédactrice en chef, Nature, Royaume-Uni

Holden Thorp, rédacteur en chef, Science, États-Unis

Programme complet (mis à jour quotidiennement) :

https://www.stsforum.org/kyoto2021/

Couverture en ligne offerte pour les médias

Pour vous inscrire, veuillez consulter le site : https://www.stsforum.org/media/

Images de la rencontre annuelle de l'an dernier :

https://kyodonewsprwire.jp/release/202109139960?p=images

YouTube :

https://www.youtube.com/watch?v=Z1ykQ8GL4Rc&ab_channel=STSforum

https://www.youtube.com/watch?v=pNtFlPkHuZk&ab_channel=STSforum

À propos du forum STS



Le forum STS, un organisme sans but lucratif fondé en 2004, vise à offrir une plateforme unique permettant aux grands leaders mondiaux de se réunir et de discuter de la façon de traiter les questions scientifiques et technologiques dans une perspective à long terme, pour l'avenir de l'humanité.

https://www.stsforum.org/

