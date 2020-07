De Hadhramaut-provincie in Jemen ontvangt steun van de Saoedische gezondheidszorg-, onderwijs-, energie- en watersector

HADHRAMAUT, Jemen, 3 juli 2020 /PRNewswire/ -- Het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) heeft nauw met de autoriteiten samengewerkt in het Jemenitische Hadramaut-gouvernement om te voorzien in de behoeften voor openbare dienstverlening. SDRPY ondersteunt Hadhramaut door middel van een reeks ontwikkelingsprojecten in de gezondheid-, onderwijs-, energie- en watersector, en voert ook milieusaneringswerkzaamheden uit. De projecten zijn naar aanleiding van veldbezoeken door programmaspecialisten in het gouvernement die analyses uitvoeren op het gebied van ontwikkelingsbehoeften en overleg plegen met de plaatselijke autoriteiten.