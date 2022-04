De Havilland Aircraft of Canada Limited lance le DHC-515 Firefighter

Le DHC-515 Firefighter s'appuiera sur l'histoire des aéronefs emblématiques Canadair CL-215 et CL-415, qui ont joué un rôle essentiel dans les flottes de lutte contre les incendies en Europe et en Amérique du Nord pendant plus de 50 ans. Des améliorations importantes sont apportées afin d'accroître la fonctionnalité et l'efficacité de ces avions de lutte contre les incendies légendaires et robustes.

Les clients européens ont signé des lettres d'intention pour l'achat des 22 premiers appareils, dans l'attente du résultat positif des négociations de gouvernement à gouvernement par l'intermédiaire de l'agence contractuelle du gouvernement du Canada, la Corporation commerciale canadienne (CCC). De Havilland Canada prévoit les premières livraisons du DHC-515 au milieu de la décennie, et les livraisons du 23ème exemplaire et des suivants à la fin de la décennie, ce qui permettra à d'autres clients de renouveler leurs flottes existantes ou de procéder à de nouvelles acquisitions à ce moment-là.

De Havilland Canada a acquis le programme CL de Canadair en 2016 et envisage un retour à la production depuis 2019. Le nouveau DHC-515 Firefighter correspond aux autres appareils de la flotte de De Havilland en termes de durée de vie, de robustesse et de qualité du génie aérospatial canadien. L'assemblage final de l'appareil aura lieu à Calgary, en Alberta, où se déroule actuellement la construction des CL-215 et CL-415. Plus de 500 personnes devront être recrutées au cours des prochaines années pour mener à bien ce programme.

« La mise en production du DHC-515 est importante non seulement pour notre entreprise, mais aussi pour les pays du monde entier qui comptent sur nos aéronefs pour protéger leurs populations et leurs forêts », a déclaré M. Chafe. « Nous mesurons le rôle important que les aéronefs précédents ont joué dans la protection des personnes et des biens, et comme notre climat continue de changer et que les étés sont de plus en plus longs et chauds, le DHC-515 sera un outil précieux pour aider les pays du monde entier à éteindre les incendies ».

« L'annonce d'aujourd'hui est un exemple du soutien que la Corporation commerciale canadienne (CCC) apporte aux innovateurs canadiens pour les aider à se développer, à atteindre de nouveaux marchés et à avoir un impact positif à l'échelle mondiale. C'est non seulement une excellente nouvelle pour les exportations canadiennes, mais aussi pour tous les pays qui bénéficieront de ses avancées technologiques et de ses solutions de classe mondiale », a déclaré L'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, des Petites entreprises et du Développement économique.

« Alors que les effets du changement climatique ne cessent d'affecter les pays du monde entier, la CCC et le gouvernement du Canada sont fiers de s'associer à De Havilland Canada pour fournir une telle solution de calibre mondial à nos partenaires et alliés européens. Nous nous réjouissons de soutenir DHC lorsque d'autres gouvernements souhaitant acquérir ces avions de lutte contre les incendies de prochaine génération se manifesteront », a déclaré Bobby Kwon, président et directeur général de la Corporation commerciale canadienne (CCC).

« L'investissement de De Havilland Canada en Alberta constitue une nouvelle ère de diversification et de croissance économique dans cette province. Grâce aux centaines d'emplois créés par la production du DHC-515 chez nous, les possibilités de création d'emplois dans notre industrie aérospatiale sont illimitées », a déclaré Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta.

Fiche d'information : 10 faits marquants sur le nouveau DHC-515 Firefighter

Cet appareil est le dernier né de la lignée des aéronefs amphibies de Canadair qui constituent depuis plus d'un demi-siècle la norme mondiale en matière de lutte contre les incendies aériens. Il est parfaitement équipé pour lutter contre les feux de forêt d'aujourd'hui, qui sont plus erratiques et plus fréquents en raison du changement climatique. Il permet des largages multiples, en succession rapide, pour une extinction plus efficace des incendies et une meilleure adaptation de l'aéronef et de l'équipage au comportement des feux de forêt actuels. Il délivre la plus grande quantité d'eau par jour dans la zone d'incendie (près de 700 000 litres), soit deux fois plus que son concurrent direct. Il remplit ses réservoirs en 12 secondes, à partir de sources d'eau douce ou salée situées à proximité, notamment des rivières, des lacs et des océans, contrairement aux avions terrestres qui doivent retourner à l'aéroport après chaque largage. Il possède une aile à haute portance et des turbopropulseurs à poussée instantanée, qui lui permettent d'opérer en toute sécurité en terrain montagneux et de larguer au plus près du feu avec une précision optimale. Il est performant en cas de vents violents typiques des méga-feux, et capable de se ravitailler dans des eaux agitées par des vagues pouvant atteindre deux mètres causées par ces vents. Ses turbopropulseurs produisent jusqu'à 50 % d'émissions de CO2 en moins et consomment 25 à 40 % de carburant en moins que les moteurs à réaction. Il est équipé d'instruments de navigation de pointe pour une sécurité accrue et une meilleure appréciation de la situation. Il est le seul avion de lutte contre les incendies à bénéficier d'un suivi complet de la part du FEO (fabricant d'équipement d'origine) et propose des services complémentaires de maintenance tout au long du cycle de vie.

À propos de De Havilland Aircraft of Canada Limited

Avec plus de 5 000 appareils livrés, De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) est bien établie dans le monde entier. Notre équipe talentueuse de professionnels de l'aviation se consacre à consolider notre réputation d'excellence, vieille de près de 100 ans, en matière d'innovation, de production et de service à la clientèle. Nos aéronefs fonctionnent de façon fiable dans quelques-uns des climats les plus rudes au monde et assurent des liaisons vitales entre les communautés rurales et les centres urbains en transportant des marchandises essentielles et des millions de passagers chaque année. Nos aéronefs participent également à une large palette d'opérations de missions spéciales, notamment la lutte contre les incendies aériens, la recherche et le sauvetage, l'évacuation médicale, la reconnaissance et la surveillance côtière. En février 2022, De Havilland Canada est devenu la marque d'exploitation des entreprises qui opéraient auparavant sous les noms de Longview Aviation, Viking Air Ltd, Pacific Sky Training et De Havilland Canada. https://dehavilland.com

