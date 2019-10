De Havilland Canada passe sa première commande ferme d'avions Dash 8-400 avec un contrat d'achat de la part d'Air Tanzania

L'avion Dash 8-400 offre une polyvalence exceptionnelle, un excellent confort pour les passagers et une empreinte environnementale inégalée

DAR ES SALAAM, Tanzanie, 20 octobre 2019 /PRNewswire/ -- De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) a annoncé aujourd'hui que la république unie de Tanzanie, représentée par l'agence de contrôle du gouvernement tanzanien (TGFA), a signé un contrat d'achat ferme pour un avion Dash 8-400. L'avion, qui sera loué à et exploité par Air Tanzania (Les ailes du Kilimandjaro), rejoindra trois autres appareils déjà en service et un autre précédemment commandé, afin de porter à cinq le nombre d'avions Dash 8-400 de la compagnie. Il sera livré dans une configuration de 78 places avec double toilettes.

« Notre flotte actuelle de trois appareils Dash 8-400 se comporte très bien et offre d'excellents équipements pour les passagers », a déclaré Ladislaus Matindi, président-directeur général d'Air Tanzania. « Nous sommes très satisfaits des faibles coûts d'exploitation de l'appareil Dash 8-400 et de ses opérations fiables au sein d'un environnement très sollicité, et nous attendons avec impatience la capacité supplémentaire fournie par ce nouvel avion et un autre dont la livraison est prévue prochainement. Air Tanzania continue de croître à un rythme soutenu et nous ouvrons de nouvelles lignes et offrons plus de fréquences pour répondre à la demande de notre marché. Le service après-vente que nous avons reçu de De Havilland Canada a également été excellent et nous sommes heureux de renforcer notre engagement envers cet avion, car nous comptons sur un soutien accru de De Havilland Canada à mesure que notre flotte, nos opérations et notre réseau de routes se développent. »

« Nous sommes ravis d'annoncer que la république unie de Tanzanie est signataire de notre premier contrat d'achat après la relance de De Havilland Canada en juin 2019 », a déclaré Todd Young, chef de l'exploitation de De Havilland Canada. « L'avion Dash 8-400 est l'avion le plus avancé et le plus productif au monde. L'annonce de cette commande ferme, qui portera la flotte d'Air Tanzania à cinq appareils, témoigne de la confiance du transporteur dans l'avenir de notre programme d'avions.

« Notre clientèle compte plus de 65 propriétaires et opérateurs à travers le monde, dont plus de 15 nouveaux opérateurs qui ont adhéré au cours des cinq dernières années. La polyvalence de l'avion Dash 8-400 a été démontrée par le large éventail de missions qu'il prend en charge avec succès, depuis diverses opérations aériennes et d'affrètement, jusqu'à des rôles spécialisés tels que lutte contre les incendies et combinaison de fret. Nous nous attendons à ce que les capacités uniques de l'avion, sa fiabilité prouvée et son empreinte environnementale exceptionnelle continuent de générer des ventes à l'échelle mondiale et que nous puissions renforcer notre clientèle diversifiée », a ajouté M. Young.

L'avion Dash 8-400 étant le seul turbopropulseur pouvant accueillir jusqu'à 90 passagers, De Havilland Canada suscite un vif intérêt chez ses clients existants et potentiels en Afrique et en Asie ; la société voit cette tendance se poursuivre en raison de l'alignement étroit des attributs de l'avion et des exigences de ces marchés en pleine croissance. De plus, étant donné que l'avion offre aux turbopropulseurs des performances comparables à celles des avions à réaction, De Havilland Canada cible également les occasions de revigorer la demande de marchés plus matures, tels que l'Amérique du Nord et l'Europe, où il est déjà bien adapté au remplacement des avions à réaction régionaux.

À propos de De Havilland Aircraft of Canada Limited

En faisant l'acquisition du programme d'avions Dash 8, Longview Aviation Capital a fièrement relancé De Havilland Canada, l'une des marques les plus emblématiques du Canada. Le portefeuille de De Havilland Canada comprend la vente et la production de l'avion Dash 8-400, l'un des plus importants avions commerciaux du monde ainsi que le support de la flotte mondiale de Dash 8-100/200/300/400. La société s'est engagée à maintenir la réputation de la marque, vieille de 90 ans, en matière de savoir-faire, d'excellence et de fiabilité dans ses activités de fabrication et commerciales, ainsi que via son réseau mondial de services et d'assistance client améliorés. La société se concentre de plus en plus sur la compétitivité des coûts des avions tout au long de leur vie.

https://dehavilland.com

Dash 8, Dash 8-100/200/300 et Dash 8-400 sont des marques de commerce de De Havilland Aircraft of Canada Limited.

Un kit de support comprenant des photos et des images est disponible à l'adresse https://dehavilland.com

Contact :

Philippa King

De Havilland Aircraft of Canada Limited

philippa.king@dehavilland.com

+1-416-829-3090

SOURCE De Havilland Aircraft of Canada Limited